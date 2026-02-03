為什麼第三方軟體是主要目標
當攻擊者尋找系統或網路的弱點時，第三方軟體往往是他們優先檢查的地方。大多數成功的攻擊不需要依賴先進的零日漏洞或複雜的代碼駭客技術，反而可以針對常見第三方軟體中的已知漏洞。
常見的應用程式如瀏覽器、協作工具和文件閱讀器經常成為攻擊者的目標，並被用作進入點，因此保持它們的補丁更新和安全性與任何其他安全更新同樣重要。然而，許多修補工具只關注操作系統和裝置，讓這些應用程式易受攻擊。
考慮到這一點，讓我們探討攻擊者如何利用未修補的第三方軟體，以及 IT 團隊如何在他們造成任何損害之前阻止他們。從那時起，就是一場比賽，看攻擊者是否能在部署修補程式之前將漏洞武器化
什麼算是第三方軟體
在此情境中，我們將任何非作業系統的軟體稱為第三方軟體或應用程式。這包括一些普通到人們甚至不認為是“第三方”的程式和應用程式，因此雖然小眾工具也許也符合條件，但它們並不是攻擊者主要尋找的目標。
常見的第三方軟體目標包括：
瀏覽器和瀏覽器元件，例如 Chrome、Firefox 和 Safari。
協作和會議工具 如 Slack、Confluence 及其他工具。
PDF 閱讀器和文件檢視器，包括 Preview 和 Adobe Acrobat。
壓�縮工具和檔案實用程式，例如 WinZip 和 WinRAR。
開發者執行環境和框架，包括 Java、.NET 和 Node.js。
媒體播放器和插件，例如iTunes、Windows Media Player 和 VLC。
為什麼攻擊者偏愛第三方軟體
那麼，究竟是什麼讓這些第三方應用程式成為如此誘人的目標呢？有幾個因素使它們成為常見的攻擊向量，包括：
1. 廣泛安裝
這些第三方應用程式很常見，幾乎安裝在每個組織的端點上，跨越多家公司。如果攻擊者利用軟體漏洞，他們可以獲得對多個組織中大量裝置的存取，提供了許多容易攻擊的目標。
2. 較慢的修補採用
第三方軟體更新常常延遲或被忽視，尤其是與作業系統修補程式相比。雖然企業可能迅速修補零時差漏洞，但較小的更新補丁經常被推遲，這給攻擊者提供了更多的時間和機會去利用軟體漏洞進行攻擊。
3. 不一致的擁有權
你知道是誰負責你公司中的第三方修補程式嗎？是使用者嗎？IT 團隊？甚至有補丁原則在執行嗎？對許多組織來說，第三方修補的責任人選可能不明，導致應用程式長時間未被修補。
攻擊者如何利用未修補的第三方軟體
一旦攻擊者發現未修補的第三方應用程式，他們可以用多種方法進行攻擊和利用。儘管方法和細節會根據軟體和漏洞而有所不同，但有些常見的方法是企業、安全團隊和員工必須注意的。
1. 利用已知漏洞
當常見的弱點和曝露（CVE）被識別出來時，網絡攻擊者會和安全團隊一樣迅速地獲知這個消息。從那時起，這就成了一場補丁部署與利用之間的競賽，且在許多情況下攻擊者之所以成功，只因為補丁的延遲，而非修復不可用。
2. 網路釣魚和惡意檔案傳遞
網路釣魚和惡意檔案是常見的攻擊方式。他們會寄送帶有惡意附件或連結的電子郵件給員工，只要有一位粗心的員工打開其中一個，攻擊者就能趁機取得進入整個網路的入口並加以破壞。員工必須知道如何防止網絡釣魚，並接受網路安全最佳實踐的培訓，以避免和報告這些攻擊。
3. 當用戶在不知不覺中下載內含惡意軟體的檔案，或者拜訪已遭受攻擊的網站。
過時的瀏覽器和插件可能讓裝置容易受到受感染網站的靜默攻擊。在這些情況下，惡意軟體可以在員工不知情的情況下安裝到他們的裝置上，讓攻擊者有入侵的入口。
4. 權限提升和橫向移動
一旦第三方應用程式受到威脅，它可能讓攻擊者獲得對裝置、帳戶和公司網路的更深入存取。如果存取控制和權限邊界薄弱或執行不一致，攻擊者可能會利用受損的認證橫向移動於系統和應用程式之間。
為什麼這些攻擊如此有效
雖然任何網絡攻擊一旦突破都可能造成損害，但未修補的第三方應用程式往往是攻擊者的主要目標。由於多種因素，這些攻擊對攻擊者來說更為簡單，對公司而言則風險更高，因此特別有效。
這些攻擊有效的原因包括：
漏洞已經被知曉並記錄下來，因此攻擊者已經知道該找什麼以及如何攻擊。
漏洞一旦公開後，利用它們並不需要太多技術含量，因此攻��擊者無需再創造新方法。
許多端點維持未修補狀態 長達數週甚至數月，讓攻擊者有充足的時間發動攻擊。
傳統防禦假設已經進行了修補，因此公司可能在未察覺的情況下，讓軟體仍未修補。
通常在損害已經發生後才會被發現，所以當公司發現自己遭到攻擊時，已經為時已晚。
攻擊者利用的可視性缺口
當攻擊者發動攻擊時，他們尋找可以利用的漏洞和安全缺口。如果他們能找到一個監管和能見度最低的目標，他們就有更大的自由去潛入網路、竊取資料，並對公司造成損害。
如果您無法掌握第三方軟體的可見性，黑客可以通過它們入侵您的網路，早期檢測可能性較低，通常會延遲響應，直到損害已經發生。常見的可見性缺口包括：
1. 缺乏第三方軟體詳細目錄
IT 團隊無法保護他們不知道存在的軟體。當員工在他們的工作裝置上安裝未經 IT 知曉的軟體時，可能會因使用無保護、未監控的應用程式而造成安全風險。攻擊者可以利用該軟體中的漏洞，透過 IT 團隊甚至不知道需要保護的軟體入侵系統。
2. 無法即時了解補丁狀態
許多公司依賴時間點掃描來監控其軟體和網路。然而，這些掃描僅提供單一時間點的快照，這使得它們很容易錯過暴露窗口或可疑活動。即時洞察軟體詳細目錄和修補狀態對於減少暴露窗口並在風險識別後迅速應對至關重要。
3. 手動修補無法擴展
依賴手動修補不可靠且容易產生人為錯誤。當員工或 IT 人員必須自行安裝軟體修補程式時，這可能會耗費時間，或他們可能不小心漏掉更新。如果沒有自動化的修補程式管理，很難確保所有端點的軟體都已適當修補，這會使端點易受攻擊。
Splashtop AEM 如何協助防止第三方軟體漏洞攻擊
幸運的是，透過合適的工具和解決方案，第三方軟體漏洞可以被防止。Splashtop AEM (自動化端點管理)正是這樣的解決方案，為各種規模的企業提供可見性、支援作業系統和第三方應用程式的自動更新，以及基於CVE的漏洞洞察。
Splashtop AEM 使管理員和 IT 團隊能夠監控和管理多個遠端環境中的端點，並提供多種功能來保護遠端裝置，包括：
1. 持續掌握已安裝軟體的可見性
Splashtop AEM 維持第三方應用程式的即時詳細目錄，包括它們的版本和修補狀態，使 IT 團隊可以輕鬆監控和更新所有軟體。
2. CVE 意識與風險脈絡
透過Splashtop AEM 的CVE為基礎的洞察，IT 團隊可以更好地了解其漏洞和風險，使他們能夠優先處理最重要的威脅，並將安全工作集中在最需要的地方。
3. 第三方自動修補
Splashtop AEM 的自動化修補程式管理解決方案適用於端點裝置，涵蓋作業系統和第三方應用程式，幫助快速有效地縮短曝露時間窗口，而不需要人工勞力。
4. 集中式報告和驗證
Splashtop AEM 提供對每個端點的可見性，包括補丁狀態驗證。這包括所有端點的集中報告，提供清晰的報告以顯示補丁狀態並確認修復。
逐步指南：降低來自未修補第三方軟體的風險
為了降低未修補軟體帶來的安全風險，保持您的端點和應用程式已修補是很簡單的。按照這些步驟，您將能夠保持終端的最新狀態並受到保護：
使用 Splashtop AEM 的即時詳細目錄來識別安裝在您端點上的第三方軟體。
使用 Splashtop AEM 的 CVE 基於見解識別已知漏洞。
根據可利用性、暴露性和業務影響定義您的修補原則和優先順序。
在 Splashtop AEM 中設置實時補丁自動化以自動部署更新。
從那裡，您會想要監控您的修補程式狀態，以驗證它們是否正確安裝並處理例外。隨著新漏洞的出現，您可以隨時調整您的原則，以確保您的端點保持受保護。
安全與合規影響
一旦確保第三方應用程式已正確修補和保護，您將開始看到多種好處。妥善地進行修補不僅能提升網路安全性，強化整體安全防護，同時也能透過增進證據、提高可見性和可重複性來支持審核準備和持續的合規性工作。
使用 Splashtop AEM 進行第三方軟體修補的正面效果包括：
一個較小且更受控制的攻擊面，因為最新的安全措施可最大限度地減少攻擊者可以利用的漏洞。
更快速地修復已知漏洞，因為自動化的修補管理可以迅速部署修補程式以解決這些問題。
由於應用程式安全性提升，成功的網絡釣魚攻擊減少了。
更強的審計準備，得益於Splashtop AEM 的可見性和報告。
減少事件回應的工作負擔，因為適當修補的應用程式會導致較少的安全事件。
常見錯誤應避免
說了這麼多，當然，在制定修補政策時，人們可能會犯一些錯誤。這些失誤可能是出於好意，但仍然可能導致漏洞增加和安全性削弱。
常見錯誤包括：
僅專注於作業系統的更新會導致應用程式和軟體過時且易受攻擊，成為攻擊者的簡單目標。
將第三方更新視為可選項 會使公司錯過重要的安全更新，給攻擊者提供了容易進入的突破口。
依靠使用者更新軟體是不可靠且容易出錯的，因為使用者經常會拖延修補程式直到太晚。
使用定期掃描 取代持續可見性，會為攻擊者創造未被發現的攻擊機會，而安全團隊直到為時已晚才得以回應。
假定弱點掃描程式等同於修補 是一個重大謬誤；掃描識別了弱點，但 IT 團隊仍需修補它們。
已知的漏洞是可預防的攻擊
如果您知道存在漏洞，無論它是否影響您的作業系統、軟體或其他應用程式，都需要儘快解決。大多數第三方軟體利用成功是因為補丁延遲，所以讓漏洞暴露就是在邀請攻擊者入侵。
幸運的是，透過合適的可見性、優先級和自動化，您可以在網路攻擊開始前停止它們。Splashtop AEM 是一個功能強大的實用工具，用於自動檢測和解決操作系統和第三方應用程式中的漏洞，提供即時修補程式管理，讓你能在不投入 IT 資源和時間到每個端點的情況下保護你的端點。
Splashtop AEM 為 IT 團隊提供監控端點、主動解決問題及減少工作負荷所需的工具和技術。這包括：
對作業系統、第三方和自訂應用程式的自動化修補。
AI輔助的基於CVE的漏洞見解
可套用於整個網路的自訂原則框架。
硬體和軟體詳細目錄追蹤和管理遍及所有端點。
警示與修復可自動解決問題，避免其成為難題。
在不打擾使用者的情況下，進行背景操作以存取任務管理員和裝置管理員等工具。
準備好透過即時修補管理來保護您的端點和應用程式了嗎？今天就開始使用 Splashtop AEM，看看它有多簡單：