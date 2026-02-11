為什麼補丁積壓越來越多
有沒有一堆補丁等著被安裝？如果是這樣，也別太難過，因為即使是運作良好的 IT 團隊也會發生這種情況。在應用程式和作業系統的龐大更新量、需要管理的多個遠端端點，以及有限的自動化工具之間，補丁很容易堆積如山。
解決方案不僅僅是僱用更多的 IT 人員。這不僅可能很快變得昂貴，而且也無法解決積壓的實際原因。相反地，IT 團隊應利用自動化、能見度和優先順序來系統性地減少其修補漏洞的積壓。
有鑑於此，讓我們來探討修補積壓是如何增長的，以及 IT 團隊如何使用自動化、可見性和像 Splashtop AEM 這樣的工具來解決它們。
現代環境中補丁積壓的原因
在我們能解決補丁積壓問題之前，我們必須了解其原因。積壓問題可能由多種因素造成，包括：
1. 補丁太多，時間太少
不能忽視大量的修補程式。當作業系統和應用程式的不斷更新堆積如山時，特別是當多個第三方應用程式需要修補時，它們很快就會累積起來。因此，優先考慮和安排更新是至關重要的。
2. 手動和半自動化程序
修補程式的安裝並不像按下按鈕那麼快速和簡單。手動和半自動化的修補過程需要批准、腳本，以及偶爾的修補錯誤修正，這些都可能使過程緩慢並導致積壓逐漸增加。
3. 遠端和離線裝置
裝置需要線上並連接才能接收新補丁。如果終端不在線或很少檢查進來，它們的更新會落後，當它們重新上線時，會有更多需要安裝的修補程序積壓。
4. 將所有補丁視為相同
有些補丁比其他補丁更重要。例如，修補程式中含有關鍵漏洞修復的應該優先於只有微小效能更新的修補程式。然而，沒有合適的工具來優先處理修補程式時，所有修補程式可能都被視為同等重要。這種缺乏優先次序的情況可能會導致關鍵更新停留在待辦清單中，而非及時安裝。
為什麼僅僅招聘更多員工無法解決問題
有人可能會問：如果問題是補丁堆積，為什麼企業不聘請IT人員專門負責部署呢？
雖然增加 IT 代理可能會有所幫助，但這無法解決問題的根本原因，甚至可能引入新的困難，包括：
新進員工需要時間上手，因此，隨著新員工的訓練和熟悉工作，積壓的工作將繼續增加。
補丁量的增長速度比人力增長更快，這意味著幾乎不可能僱用足夠的代理人來滿足需求。
手動流程仍然限制了產出量，因此不論人員配置如何，部署還是會延遲。
當人力穩定時，積壓的工作會回來，重新開始這個循環。
什麼實際上能減少修補積壓
那麼，如果人事安排不是解決方案，那麼什麼是呢？有很多方法可以減少補丁積壓，所有方法都涉及針對積壓原因。
減少補丁積壓的方法包括：
自動化運行不需要人工批准周期，消除了手動檢查和批准每個補丁的需要。
事件驅動的補丁執行取代了延遲的檢查，以便裝置能在更新可�用時立即接收更新並符合原則條件，而不必等待長時間的檢查間隔。
根據風險和暴露情況的清晰優先排序，確保最重要的修補程式優先部署。
提供修補、待處理或失敗的明確資訊，以便 IT 團隊能確保正確執行並處理任何安裝失敗的問題。
更少的工具和接觸，從而保持流程簡化和高效。
Splashtop AEM 如何幫助消除修補程序積壓
如果您想保持您的裝置隨時更新並消除修補程式積壓，那麼您需要一個有效優先並部署修補程式到各個端點的修補程式管理解決方案。這就帶我們了解Splashtop AEM（自主終端管理），它可以通過智能自動化和自動補丁管理簡化IT作業。
Splashtop AEM 可以自動偵測新補丁，根據定義的原則優先處理，並在條件符合時部署到各終端點。這提供了：
1. 即時修補而非排程式循環
當裝置依賴設定的週期來安裝修補程式時，它們可能會長期未安裝新更新，或在離線時錯過修補週期。Splashtop AEM 支援即時修補執行，允許在端點可用且符合原則條件時立即部署修補，而不是等待固定的排程窗口。
2. 大規模的原則導向自動化
缺乏優先順序可能會延遲重要的修補程式，因為會偏好較不重要的，但使用 Splashtop AEM，您可以自行設定優先順序規則。不僅 Splashtop AEM 會自動部署修補程式到各裝置，還會遵循您的優先原則，確保每次都先應用最重要的修補程式。
3. 第三方應用程式涵蓋範圍
許多修補解決方案過於專注於作業系統，忽略了應用程式，導致它們無法獲得迫切需要的更新。這會導致補丁積壓，因為應用程式和其他第三方軟體不會自動收到它們所需的更新。Splashtop AEM 通過支援受支援的 Windows 和 macOS 應用程式中的作業系統更新和第三方應用程式修補，填補了這一空白。
4. 集中視覺化和報告
報告與可見性的缺乏可能會使得確認修補程式已正確安裝變得困難。Splashtop AEM 提供對端點補丁狀態的集中文能見度，並提供支持審核準備和合規證據需求的報告。如果修補程式未能正確安裝，IT 代理可以查看並重新安裝它。
一步一步：正確地減少補丁積壓
減少你的補丁積壓並不需要掙扎或額外的人力。如果您想更好地管理補丁並減少積壓，您可以通過幾個簡單的步驟來完成：
審計您當前的補丁積壓情況並根據嚴重程度進行分類，以便您可以優先考慮更新需求。
根據您的需求和法規，在Splashtop AEM中設定您的原則，確保優先管理關鍵和高風險更新。
啟用即時修補執行功能，讓遠端端點在裝置上線並符合原則要求時，可以立即部署更新。
在那裡，您可以監控您的進度，確保補丁是否已正確部署，並根據需要處理例外。建議您也審查您的待辦清單，以識別任何趨勢並根據需要精細調整您的原則。這有助於確保在端點自動化部署補丁無縫進行，有效地解決您的積壓工作。
防止修補程式積壓回歸
減少積壓量只是其中的一部分，剩下的就是避免它再次增長。Splashtop AEM 的自動化補丁管理幫助 IT 團隊更一�致地部署補丁，降低積壓問題再次出現的風險。
Splashtop AEM 防止累積未處理的修補：
持續優先排序
當您需要部署多個更新時，確保最重要的更新優先推出是很重要的。Splashtop AEM 使用基於 CVE 的見解和嚴重性資料來幫助優先安排修補，減少暴露窗口並支援持續的合規性工作。
例外管理
有時候自動化會失敗，需要人類介入。使用 Splashtop AEM，代理可以在需要時直接管理這些例外狀況，而不需要手動管理和批准每個補丁。這樣做有助於讓代理人確保修補程式被正確部署並處理例外情況，而無需他們手動管理每次更新。
持續可見性
當能見度降低時，積壓工作可能會增加。Splashtop AEM 使 IT 團隊能夠透過端點清楚了解補丁狀態和排程，從而監控和管理其積壓和補丁。如果積壓開始增加，代理商可以看到並開始部署更新，以及識別失敗的修補程式或需要更新的個別裝置。
安全性與合規性優勢
考量到修補管理和減少修補積壓所需的工作，有些人可能會懷疑這是否值得投入精力。然而，保持補丁合規性和減少積壓工作對網路安全和 IT 合規性有許多好處，包括：
更快速修復高風險漏洞：Splashtop AEM 的自動化修補程式管理有助於確保重要的修補程式被快速部署，而不是積壓在待辦清單中，從而縮短修復時間。
減少暴露窗口：漏洞修補得越快，裝置暴露的時間就越短。自動化修補管理透過加速修補部署來減少暴露窗口，有助於組織維護更強的安全姿態並提供合規證據。
提升審計準備度：當您進行安��全性和IT合規審計時，他們會檢查的一件事就是您的補丁狀態。Splashtop AEM 的自動化修補管理有助於保持您的端點完全修補並保持最新狀態，因此即使在突擊稽核中，您也能展示合規性。
降低 IT 團隊的運行壓力：持續檢查更新、批准修補程式以及在各設備上手動安裝，對於 IT 團隊來說，這些都可能是壓力的主要來源和時間的大量消耗。使用 Splashtop AEM 進行補丁自動化可以減輕代理人的負擔，讓他們能專注於更緊迫的任務，並消除壓力的來源。
常見錯誤避免
減少補丁積壓很重要，但如果急於完成或沒有計畫地處理積壓，則是在找災難。當你想管理你的待辦事項時，你會想注意一些常見的錯誤。
常見的錯誤包括：
嘗試手動清除積壓 是一個耗時的過程，缺乏自動化修補程式管理的優先級排序、自動化和效率。
自動化而不設優先順序 將導致重要的修補程式被忽視，而不重要的、非必要的修補程式卻先被安裝。
忽略第三方軟體更新會讓裝置容易受到攻擊，因為第三方應用程式常常成為攻擊途徑，並且通常有自己的關鍵安全補丁。
依賴長時間的登入間隔導致設備長時間保持未修補的脆弱狀態，並且在重新登入時會產生更大的積壓。
專注於度量努力而非結果，著重於錯誤的指標，假設努力與成果之間存在關聯，而非關注於補丁是否正確且及時地安裝。
更少積壓，更佳安全性
補丁積壓不是人手的問題，而是您使用的系統的問題。當你依賴緩慢的補丁檢查週期和手動補丁更新時，你的待辦清單會不斷堆積，無法快速跟上新的補丁。
IT 團隊需要自動化、可見性和即時執行來徹底減少他們的修補積壓。使用正確的補丁管理軟體，可以輕鬆地在遠端環境中檢測、批准、優先處理和部署補丁，而無需僱用額外的 IT 人員。
Splashtop AEM 幫助您快速、高效且以最少的人工勞力管理修補程式，使 IT 團隊能夠保護端點並減少積壓工作，而不需要額外的人手。它為 IT 團隊提供了所需的工具和技術，讓他們可以監控端點、主動解決問題，並減少他們的工作量，包括：
自動化修補作業系統、第三方和自訂應用程式。
AI 驅動的基於 CVE 的漏洞洞察。
可自訂的原則框架，可以在整個網路中強制執行。
跨所有端點的硬體和軟體詳細目錄追蹤和管理。
警示和修復功能，能在問題產生前自動解決問題。
在不打斷使用者的情況下，背景執行存取任務管理員和裝置管理員等工具的動作。
準備好在不增加人手的情況下減少補丁積壓嗎？親自體驗 Splashtop AEM，享受免費試用。