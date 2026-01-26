為什麼「週二修補程式準備」很重要
每個月的第二個星期二，Microsoft 會發佈新的補丁和更新。這個被稱為週二修補更新的事件，可能給IT團隊帶來壓力，因為他們需要在每個月發布的新更新中，突然更新公司內的多個端點。
然而，真正的問題不在於修補量。實際上，這全是準備的問題。IT 團隊知道什麼是週二修補日，也應該知道會發生什麼，但卻很少有人提前準備。
如果你發現自己每個補丁星期二都在忙著安裝更新，其實沒必要那麼麻煩。只要稍作規劃和準備，專注於可見度、優先排序和執行，補丁星期二就可以成為一項常規活動，而不是急忙應對的狀況。
現在就來看看。
在「補丁星期二」通常會出現什麼問題
當你告訴 IT 專員 Patch Tuesday 即將來臨時，他們會不安地期待嗎？如果 IT 團隊未做好準備，Patch Tuesday 可能會容易出現問題，包括：
1.受影響裝置的詳細目錄不清楚
Patch Tuesday 可能包括多種 Microsoft 作業系統和應用程式的更新，因此，如果沒有一個明確且易於存取的詳細目錄，IT 團隊可能難以確定需要更新的項目並識別受影響的端點。
2. 更新啟動得太晚
如果修補程式在星期二發布，應該在什麼時候安裝？團隊常常等到發佈日才開始規劃，而需要人工審查和批准則可能進一步延遲修補。他們�需要補丁管理和自動化工具來儘快部署更新。使用像 Splashtop AEM 這樣的端點管理解決方案，驗證您的補丁原則和自動化規則是否處於活躍狀態。
3. 第三方更新被忽略
Patch Tuesday 主要關注於 Microsoft 作業系統和應用程式的更新，但很少有企業完全依賴 Microsoft 的產品。第三方應用程式不容忽視；讓它們過時會暴露漏洞並增加風險。
4. 優先考量風險的時間有限
當多個新補丁發布時，你如何優先處理它們？Patch Tuesday 往往包含大量更新，但沒有上下文，讓人無法分辨哪些是小的功能改進，哪些是重要的安全補丁。IT 團隊必須能夠識別哪些修補程式最重要，這樣他們才能相應地優先處理和排程，以最小化高風險漏洞的暴露。
真正“準備好”面對修補星期二意味著什麼
Patch Tuesday 絕不應讓 IT 團隊措手不及。這是一個每月固定的活動，所以準備起來相對簡單。當然，“做好準備”確切意味著什麼會因人而異。
為 Patch Tuesday 做好準備通常意味著：
確切知道哪些裝置和軟體會受到更新的影響。
了解哪些漏洞最重要，並應加以優先處理。
在發佈補丁之前，準備好補丁管理和自動化。
能夠快速且無需人工努力地部署更新。
擁有對端點的可見性以確認修補程式是否成功安裝。
帶著這些知識和工具進入週二補丁日，將更容易優先處理補丁，識別需要更新的裝置，並在您的端點部署它們。因此，修補部署在整個公司中變得更快、更高效且不易造成干擾。
如何在臨近 Patch Tuesday 的日子裡做好準備
當 Patch Tuesday 即將來臨時，是時候開始準備了。您可以透過遵循幾個簡單的步驟，確保您準備好將更新部署到您的端點：
檢查您的裝置詳細目錄和作業系統，以確認受更新影響的端點。
識別您環境中可能需要補丁的關鍵軟體和第三方應用程式。
使用像 Splashtop AEM 這樣的端點管理解決方案，驗證您的修補原則和自動化規則是否處於啟用狀態，以便在重要更新發布時可以立即部署。
驗證您的端點是否在該平台上正確地檢查並報告。
確保清楚地向您的團隊溝通期待，以確保符合您的 Patch Tuesday 回應時間表。這將有助於確保補丁按照您公司的優先規則和政策有效地部署在您的端點上。
Splashtop AEM 如何幫助團隊為補丁星期二做準備
當您希望無縫部署補丁到遠端端點時，您需要一個端點管理解決方案，能夠在補丁發布的第一時間自動檢測、部署和驗證它們。Splashtop AEM（自主終端管理）就是這樣一種解決方案，為企業提供了自動化和遠端管理功能，以簡化補丁管理。
Splashtop AEM 提供：
1. 即時檢視裝置和軟體的可見性
Splashtop AEM 的即時硬體和軟體詳細目錄提供對每個端點的最新洞察，包括作業系統版本、補丁狀態和擁有者資訊。透過這種可視性，IT 人員可以快速識別會受到最新修補程式影響的裝置，減少猜測並加速範圍確定，以提高部署流程的效率。
2. 基於原則的自動化準備在發布日前
IT 管理員可以在 Splashtop AEM 上設置自訂的自動化規則和修補原則，包括基於排程、事件或特定團隊和部門的端點屬性觸發的規則。一旦這些規則設定完成，Splashtop AEM 可以根據您的原則自動部署更新，而不需要 IT 人員手動優先考量並部署。因此，您將提前準備好 Patch Tuesday，而不是在最後一刻才試圖優先安排修補。
3. 作業系統和第三方修補的涵蓋範圍
許多修補解決方案僅關注於操作系統，但很少有企業在所有端點上使用相同的作業系統。此外，第三方應用程式經常需要更新和修補，而未將它們修補會使裝置容易受到攻擊。另方面，Splashtop AEM 可跨作業系統運作，並包含對第三方應用程式的修補，確保在端點上進行全面的修補並提高整體修補準備度。
在補丁星期二當天該做什麼
當補丁星期二開始時，你不需要在過程中摸索，並嘗試一次性部署所有更新。只需遵循幾個簡單的步驟，就可以輕鬆準備順利的補丁部署：
檢查已發布的修補程序和嚴重性信息 (Splashtop 在每次發布當天會發布 Patch Tuesday 總結博客)。
首先通過考慮嚴重性、可利用性和公開披露信號，識別最關鍵和易於利用的漏洞。
使用具有自動化補丁管理功能的解決方案，例如 Splashtop AEM，來部署跨端點的補丁。
即時監控各端點的補丁進度。
如果有任何補丁未正確安裝，Splashtop AEM 的儀錶板提供每個端點的可見性，幫助您快速識別和解決失敗問題。這有助於確保在所有端點（包括遠端裝置）上順利、完整地推廣。
如何驗證補丁部署成功
一旦修補程式部署在您的端點上，驗證其是否成功安裝是很重要的。部�署過程中出錯的可能性總是存在，因此驗證是很重要的，以確保安全性和IT 合規性。
完成部署新的修補程式後，請務必採取一些快速步驟以確認：
確認修補程式已成功安裝在各裝置上，使用像 Splashtop AEM 這樣提供即時可見性的解決方案，檢視您的端點。
識別遺漏更新的端點，以便您能夠正確地重新安裝它們。
審查報告 以符合規範和稽核目的，顯示修補和安全性合規性。
安排後續修復 為任何仍需修補的端點。
避免常見的 Patch Tuesday 準備錯誤
說了這麼多，IT 團隊在修補週二期間可能會犯下很多錯誤。雖然這些常見錯誤是可以理解的，但它們可能會造成效率低下並延緩修補程式的部署，因此重要的是要注意這些錯誤。
常見錯誤包括：
等待到發布日來評估影響：Patch Tuesdays 是可預測的；企業應該事先知道可以期待哪些補丁。這使得組織能夠提前評估影響，而不是在針對修補程式發佈後才試著找出解決方法。
將所有修補程式視為同等優先級：Patch Tuesday 的發行內容可能從關鍵的安全更新到小型效能改進都有。確定最重要的修補程式並優先處理，以便先安裝所需的更新是很重要的。
忽視第三方應用程式更新：即使您的業務主要使用 Windows 裝置，Patch Tuesday 也無法涵蓋所有內容。第三方應用程式不包含在 Patch Tuesday 更新中，因此使用一個能夠偵測並部署應用程式更新的修補管理解決方案，在 Patch Tuesday 發佈時一同更新是很重��要的。
依賴手動追蹤或電子表格：補丁部署追蹤對於確保完整的安全性和 IT 合規性非常重要，但手動或電子表格的方法容易出現人為錯誤且耗時。相反地，使用一個可以自動追踪端點補丁狀態的平台，以確保完整覆蓋。
未能驗證補丁完成：錯誤偶爾會阻止補丁正確部署。在這些情況下，驗證完整補丁部署對於安全和稽核目的至關重要。
將防範星期二的更新轉變為使用 Splashtop AEM 的例行程式
如果您未做好準備，Patch Tuesdays 就會成為問題。具備正確的可見性、優先順序及自動化功能，您可以在釋出時有效率地部署修補程式至所有端點，確保部署的順利及網路安全性的更新。
當您需要安全、無縫且高效的修補管理時，Splashtop AEM 是您的首選。Splashtop AEM 讓企業和 IT 團隊能夠自動偵測、下載、優先排序和部署修補程式於分散的端點環境中，保持設備的最新和安全。
Splashtop AEM 提供 IT 團隊所需的工具和技術，以監視端點、主動解決問題並減少工作量。這包括：
對作業系統、第三方和自訂應用程式的自動化修補。
基於CVE的漏洞解析，配合AI輔助優先排序。
可套用於整個網路的自訂原則框架。
硬體和軟體詳細目錄追蹤和管理遍及所有端點。
警示與修復可自動解決問題，避免其成為難題。
在不打擾使用者的情況下，進行背景操作以存取任務管理員和裝置管理員等工具。
準備好讓修補星期二變得輕鬆愉快的一天嗎？開始使用 Splashtop AEM 的免費試用，讓每月的補丁管理變得可預測：