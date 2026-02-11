如果你僅在得知新漏洞後才安裝補丁，那麼你的安全性真的算是最新的嗎？僅靠被動修補並不構成適當的風險管理，尤其是在當今的分散式和自帶設備 (BYOD) 環境中。
然而，這個缺點並不是對您IT團隊能力的指責。相反地，這是可以通過持續的可見性、優先排序和自動化來解決的工作流程問題。
有鑑於此，讓我們探討如何從被動的修補過渡到主動的風險管理，了解這種轉變在實踐中的樣貌，以及 IT 團隊如何在大規模上實施。
為什麼被動補丁讓 IT 團隊處於救火模式
保持端點和應用程式完全更新固然重要，但被動修補始終是在漏洞前保持領先的急速奔波。這意味著一旦補丁發布後，IT 代理就必須急忙獲取批准，並在多個端點上進行部署，導致管理大量裝置的過程冗長。
雖然 Patch Tuesday 週期和類似的補丁發布可以幫助集中和一次性釋放所有補丁，但它們也可能在提供有限背景資訊的情況下造成大量積壓。這導致了一種緊迫感和缺乏策略或優先順序的補丁部署。
話雖如此，反應性修補與主動修補管理有什麼區別？反應式修補的常見跡象包括：
僅在有警示或事件後才進行修補，而不是積極地保持所有內容更新。
將所有漏洞視為同等重要，而不是優先處理最關鍵的修補程序和漏洞。
依賴人工檢查或延遲的工具，��而非即時監控和更新。
IT 和安全部門之間缺乏擁有權，而不是明確規劃的責任。
修補與風險管理之間的差距
保持補丁更新對於安全性、IT 合規性和風險管理來說很重要，但這僅是整體安全性的一部分，必須在您整體安全狀態的廣泛背景下進行考量。
修補程式不等於風險降低
常見漏洞與曝露 (CVEs) 是評估風險的重要因素，但僅靠 CVE 數量是無法準確反映實際曝露程度的指標。IT 和安全團隊還需要考慮可被利用性以及受影響資產的影響，以正確評估風險並優先處理哪些漏洞應該首先解決。
隨著時間推移，點對點能見度迅速崩解
安全需要持續的實時可見性，而不是僅限於單時點快照。每週、每月，或（更糟糕的）每季度的掃描在現代動態環境中不起作用，並在掃描之間創造了大量的可見性差距，使漏洞可以在未被注意的情況下持續存在。加上未受管理裝置所帶來的風險，以及您隨著每個第三方應用程式而接受的額外風險，您需要持續的可見性來保護您的端點和網路。
手動優先排序無法擴展
您如何評估風險並優先處理威脅？試算表可能會不一致，而基於有限數據（或更糟的是，直覺）的臨時判斷可能極其不可靠。不良的優先順序不僅會讓您的系統暴露於額外的風險中，還會影響您的營運並浪費時間在低優先順序的修補上。您需要能夠評估和優先處理違反您政策的威脅的工具，這樣您才能識別最重要的那些威脅。
實際上，主動風險管理是什麼樣子
如果被動補丁不足夠，那替代方案是什麼樣子？主��動風險管理採用積極的方法來監控和管理端點和系統，以確保它們始終受到各種威脅的保護。
主動風險管理包括：
持續的可視性 進入裝置、作業系統和第三方軟體，以便能夠及時快速檢測威脅。
基於風險的優先排序，根據 CVE、嚴重性和暴露情況計算威脅，以便 IT 團隊能專注於最重要的威脅。
自動化工具 減少決策疲勞和手動工作，騰出時間讓代理專注於更緊迫的問題，同時快速執行任務。
確認補救措施的反饋循環，減少重複問題，使您能夠驗證安全性並為審核提供清晰的記錄。
從修補量轉向基於風險的優先考慮
如果你準備好接受基於風險的優先排序，第一步就是改變你的觀點。與其專注於迅速部署大量補丁，不如優先處理最嚴重的威脅。
風險導向優先順序需要透過多種角度評估弱點，而不僅僅是依據嚴重程度分數。
並非所有漏洞都需要同樣緊迫處理
儘管所有漏洞都應該越早處理越好，但並非所有漏洞都構成相同的威脅。通用漏洞嚴重性評分系統 (CVSS) 是識別哪些漏洞最為嚴重的一個不錯來源，但你還需要考慮漏洞被利用的可能性及其對您業務的影響。這將有助於優先處理漏洞，使關鍵漏洞獲得應有的緊急處理，而不太關鍵的漏洞可以稍後處理。
資產情境改變一切
漏洞所在的資產可能和漏洞本身一樣重要。如果一個停用的裝置上有易受攻擊的應用程式，它可能不會構成太大的威脅，尤其是與同樣漏洞出現在關鍵端點上相比。您需要考慮漏洞的背景，包括裝置的擁有者、其使用情況及其環境，以��優先處理需要立即修復的端點。
時間比完成率更重要
不完整的修補總比不修補要好，雖然你會希望確保每個補丁都能完全部署，但推遲補丁會讓你的系統完全暴露。請務必追蹤您的修復時間（解決漏洞的平均時間），以確定您是否足夠迅速地解決漏洞；每當裝置處於漏洞狀態時，都是網絡犯罪分子發起攻擊的機會。
自動化如何啟用主動風險管理
自動化是主動風險管理中最有用的工具之一。自動化任務，例如威脅偵測和補丁部署，能夠在不影響標準的情況下加快響應時間，並提供跨端點的一致性安全性。
自動化使 IT 團隊能在不增加手動工作量或營運負擔的情況下，對端點應用一致的控制。適當自動化的好處包括：
依原則進行的修補，可根據您的指導方針自動優先排序和部署修補程式。
即時修復觸發器，協助 IT 和安全團隊快速解決問題和漏洞。
減少對維護時間窗口的依賴，提供持續不斷的監控和支援，而不是單次快照。
減少團隊之間的人工交接，從而提高整體效率。
Splashtop AEM 如何融入主動風險策略
當您需要更高的端點可見性與安全控制時，請尋找像 Splashtop AEM（自主端點管理）這樣的端點管理解決方案。使用 Splashtop AEM，IT 技術人員可以保護、管理和更新整個網路中的端點，並透過提供持續可見性和快速修補管理的自動化工具來完成此工作。
Splashtop AEM 使用基於 CVE 的威脅檢測來自動識別風險和漏洞，並提供解決�建議。當新的修補程式發布時，Splashtop AEM 可以自動偵測並部署到各終端點，根據公司政策優先排序修補程式和終端點。
這使得 Splashtop AEM 成為確保分散式和自攜設備環境安全的強大工具，協助 IT 代理執行日常任務並提供持續的威脅監控與管理。其補丁自動化幫助團隊即時部署跨作業系統和第三方應用程式的補丁，無論他們通常是手動部署補丁，需要一個補丁管理方案來補充Microsoft Intune，或者想要增強他們的遠端監控與管理 (RMM) 軟體。
衡量超越補丁相容性的進展
當然，補丁合規性並不是您需要追蹤的唯一指標。在衡量您的積極風險管理時，需要考慮多個因素，每個因素都可以指出不同的需求或需要改進的領域。
風險管理指標包括：
修復高風險漏洞的平均時間：您能多快處理最嚴重的威脅？均勻修復時間越短，證明您的策略運作得越好。
與已知漏洞相關的事件重複減少：如果您不斷地遇到已知漏洞引發的事件，這表示這些問題沒有得到妥善的解決。重複事件減少是您正確解決漏洞的跡象。
覆蓋率缺口隨著時間的推移：一旦你開始使用端點管理和自動化，覆蓋率缺口應該會開始穩定減少。如果仍然存在很大的差距，您可能需要重新評估您的策略。
審計和安全審查期間的信心：像 Splashtop AEM 這樣的端點管理軟體包括有助於展示安全性和 IT 合規性的報告和記錄。如果你使用得當，將能更輕鬆且自信地通過審核��。
擁抱主動風險管理
主動風險管理不僅僅是流程上的變革，也是一種思維上的轉變。您需要重新評估如何保護和管理端點，優先考慮修補程式和偵測威脅，然後積極從「被動」轉向「主動」。
採取主動方法仰賴能見度、優先排序及自動化，以確保端點始終安全。採用像 Splashtop AEM 這樣的端點管理解決方案將提供您所需的工具，以保護及支援您的網路中的每一台裝置。
Splashtop AEM 提供 IT 團隊所需的工具和技術，以監控端點、主動解決問題，並減少工作負擔。這包括：
自動化修補作業系統、第三方和自訂應用程式。
AI 驅動的基於 CVE 的漏洞洞察。
可自訂的原則框架，可以在整個網路中強制執行。
跨所有端點的硬體和軟體詳細目錄追蹤和管理。
警示和修復功能，能在問題產生前自動解決問題。
在不打斷使用者的情況下，背景執行存取任務管理員和裝置管理員等工具的動作。
準備好迎接主動風險管理了嗎？立即開始免費試用 Splashtop AEM：