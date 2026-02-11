Robert Pleasant，也被稱為Robbie，是Splashtop的內容行銷專家，擁有多年為各種科技公司和網站撰寫內容的經驗，能夠將複雜的技術主題以專業知識和創意機智的方式變得易於理解且有趣。他喜歡看到科技進步如何能夠改善生活，在空閒時間，Robbie喜歡創意寫作、桌上遊戲，並努力跟上漫畫和電視節目。