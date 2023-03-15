5種最佳的遠端存取軟體工具

Splashtop提供了幾種遠端存取解決方案，涵蓋了用例，其中包括在家工作，IT管理，遠端學習和服務台支持。

無論您為什麼需要遠端存取，Splashtop都可以滿足您的要求。無論您是在家工作，為組織管理IT，在教室中尋求新的協作方式還是提供服務台支持，您都可以依靠Splashtop的這些可靠且易於部署的解決方案。

以下是Splashtop排名前5位的遠端電腦存取解決方案：

1. Splashtop Business Access

Splashtop Business Access是在家中和旅途中工作的理想遠端桌面解決方案，對於無論在現場還是在遠端工作的人來說，都是強大的資源。

您會感覺好像您正坐在工作電腦前一樣。借助Splashtop Business Access，您可以從任何Windows，Mac，iOS，Android或Chromebook設備遠端連接到Windows，Mac和Linux電腦。與您的所有辦公資源保持連接，包括工作電腦上的所有應用程式和文件，從未如此簡單。

非常適合業務專業人員、團隊和整個組織。

2. Splashtop SOS

Splashtop SOS 非常適合需要為使用者的電腦、平板電腦和行動裝置提供遠端支援的 IT、支援和幫助台團隊。 無需事先安裝。 借助 SOS，支援技術人員只需使用工作階段代碼啟動對客戶設備的遠端訪問工作階段即可。

3. Splashtop遠端支援

Splashtop遠端支援專為託管服務提供商（MSP）設計，它們需要一種強大而靈活的方式來遠端監視，管理和支持其客戶的電腦和服務器。技術人員可以隨時隨地享受對託管電腦的無人值守的遠端存取，因此他們可以輕鬆地提供支持。

4. Splashtop用於遠端實驗室

Splashtop用於遠端實驗室，使學校和學院可以讓學生從自己的設備遠端存取學校實驗室的電腦。非常適合增強遠端學習和混合學習環境。

即使從Chromebook進行遠端處理，學生也可以從任何個人設備訪問所有實驗室電腦軟體和文件！

5. Splashtop On-Prem

如果您的大型組織需要易於擴展的安全、可靠、本地遠端訪問工具，那麼 Splashtop On-Prem就是您的不二之選。Splashtop On-Prem 是最具價值和最安全的本地遠端解決方案。 您將獲得一體化遠端訪問和遠端支援解決方案，為您的使用者提供最佳性能，併為您提供最優惠的價格。

獎勵：與 Splashtop Classroom 和 Mirroring360 進行教育協作

教育者需要工具來幫助他們導航數字世界並與學生互動。使用Splashtop的Mirroring360 ，講師可以將Windows，Mac，Chromebook，iPad，iPhone或Android的螢幕共享給班級電腦。教師還可以向多達40名參與者廣播其電腦螢幕。

Splashtop課堂為教師提供了對其PC或Mac的完全遠端控制，因此他們可以在教室中移動時繼續控制課堂電腦。教師還可以允許學生通過自己的設備觀看和控制課程。

了解有關這5個最重要的遠端電腦存取解決方案的更多信息。立即開始免費試用Splashtop Business Access，以親自體驗Splashtop。

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