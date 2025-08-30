Splashtop 揭秘獨角獸成功的秘訣

Splashtop 首席執行長 Mark Lee 與 Storm Ventures 的 Ryan Floyd 對談紀錄
Storm Ventures 參與了 Splashtop 每一輪募資，從 2006 年的 A 輪到 2010 年的 D 輪，當然也包括最近一輪 5000 萬美元的募資，而正是這一輪募資讓 Splashtop 的市值站上了 10 億美元的里程碑。
Storm Ventures 共同創辦人兼常務董事 Ryan Floyd 在 Splashtop 每一輪的募資活動中擔任主要投資者。該公司甚至挹注了我們前一次創辦的公司 OSA Technologies，其市場定位完全不同 (OSA 主要業務為伺服器的嵌入式智慧型平台管理介面 [IPMI] 韌體)。
由於 Ryan 長期參與了 Splashtop 的成長歷程，我們想要來了解他如何對我們公司和市場未來走向的看法。
Mark Lee：Ryan，這麼多年，您投資了許多公司。而自 Splashtop 成立以來，您就一直是我們的投資者之一。您是否會將 Splashtop 稱為 Storm Ventures 的典型投資？
Ryan Floyd：我不確定這是不是一項真正的典型投資。但我可以告訴您，Splashtop 和我參與的大多數投資在幾個方面有所不同。
第一，我們曾多次投資試圖建立全新市場的公司。但以 Splashtop 為例，您反而是在破壞建立好，且以虛擬私人網路 (VPN) 為主的遠端存取市場。
VPN 曾佔有一席之地，但這方法太傳統了。因為它們不僅�笨拙、難以管理、價格高昂，並且受限於集中式命令和控制基礎結構，難以跟上正在進行數位革命的企業步伐。
而 Splashtop 則提供一種現代雲端式的安全遠端存取方法，以非常熟悉的技術向市場展現嶄新的替代方案，並且讓大眾幾乎可以無痛轉移。
再來，Splashtop 與他人不同的是已經持續盈利多年。
Mark：對，從 2015 年開始。
Ryan：不僅僅是盈利而已，還很可觀。您已經建立一個強健的資產負債表，但大多數的風險投資人對此一無所知。重要的是，您並沒有因為快速成長而喪失自我。我可以告訴您，將高成長與高收益相結合，無疑會使 Splashtop 成為超凡異數。
Mark：COVID-19 大流行加速了我們成長和盈利能力。
Ryan：當然，Splashtop 搭上了 COVID-19 的抗疫順風車，但是我認為這種大流行疾病只是點明並加速已經發生的事情。
隨著時間的推移，企業 IT 領域最強大的趨勢之一就是讓使用者可以輕鬆存取和取得工作所需的各種資料。人們想獨立作業，不想請求許可或另置特殊裝置或經歷各種麻煩。他們只是想順利地拿到自己需要完成的工作內容。如果您提供人們這些工具，且可以更有效率地完成工作，那麼他們會願意大量採用這些工具。
對於許多企業和其他大型組織，甚至許多小型企業而言，因為新冠肺炎大流行而出現的「在家工作」強制性要求，讓他們發現人們可以遠端進行數位工作，而且就像他們在辦公室裡一樣高效率。
Mark：我們想說的是，「在家工作精靈」已經從瓶子裡放出來了，不可能再回去了！
Ryan：是的，沒錯！從 Splashtop 成功經歷中我們可以看到另一個強項是從根本上以消費者思維方式解決了遠端存取的技術問題，這意味著這項產品真正地易於使用且價格合理。因此，我個人非常喜歡使用 Splashtop。
但是，與此同時，您也解決了一個企業的核心課題，將員工與其所需的資料、軟體和其他數位資源連結在一起，以最有效率的方式完成工作。
對於企業來說，可能發生像新冠肺炎大流行這樣的事情才能讓他們願意嘗試更好的工作模式。現在許多事物都因為 COVID-19 的影響而有了不同的面貌，幸好我們終於看到了曙光 - 更棒的遠端存取體驗 - 如果有人認為可以回到新冠肺炎大流行以前，那都是在自欺欺人。
Mark：很有道理。自從COVID-19停產以來，我們肯定已經看到大型企業帶來了更多的銷售額和興趣。
瑞安：這讓我想起了Splashtop真正與眾不同的另一種方式。我知道您和其他三位創始人都不敢這麼說，但是你們技術水平很高。並不是像您將一些隨機技術拼湊在一起並在其上固定了使用者界面，不幸的是，對於許多軟體公司來說，情況就是如此。
Splashtop 團隊確實橫跨了一些非常困難的技術問題，從頭開始建構了一個可以安全操作的系統。
讓作為投資者的我感到興奮的事情之一就是，您實際上已經建立了一條護城河，而其他人很難越過。這意味著，對於某些人來說，複製 Splashtop 的建構內容確實非常困難。但許多風險投資公司卻不認同。
這樣，Splashtop就像Zoom。許多其他影片會議工具都具有影片和語音。但是Zoom的神奇之處在於，他們花費大量時間來編寫底層代碼，這些代碼位於他們的應用程式中並在我們的電腦上運行，這使得他們的影片效能比競爭對手的要好得多。
這也不是說某些人不可能做出像 Splashtop 目前的成果。但是，遠端存取方法背後有很多奧妙的技術。對於許多��只是單純使用並喜歡該軟體的人來說，這種技術的深度可能並不明顯，但正是這種深度讓它如此強大並且運作順暢。
Mark：好吧，我們在技術上確實做得很認真，並且我們一直在不斷地投資以使其更好。我們很幸運，我們四個創始人對我們要實現的目標擁有相同的願景和承諾水平。
Ryan：事實上，我認為這四位創辦人的緊密友誼是創造 Splashtop 的超能力之一！很少有創辦人能在一起相處這麼長時間的。從你們在麻省理工學院主修電機工程和電腦科學以來，一直就像一家人一樣在一起工作。
Mark：我們四個人都是在台灣長大的，當時是台灣移民父母的孩子。因此，即使直到MIT才見面，我們還是從共同的文化和成長開始。我們將所有Splashtop員工視為我們家庭的一部分，而這種方法是團隊取得成功的重要原因。
Ryan：如此緊密的情感和團隊的技術能力，對比您的毅力和韌性，可能是 Splashtop 給我留下深刻印象的另一個原因了。多年來，您遇到了一些非常嚴峻的挑戰，並且必須找出市場切入點。
因為這一條與眾不同的道路，您將遠見和技能與熱情結合，在新道路上全心全力地努力向前邁進。這也是為什麼 Splashtop 到今日這麼成功，這也讓身為投資者的我對您充滿信心。
Mark：我們都很感謝您和Tae Hea (Storm的共同創始人) 多年來給予我們的支援。這是未來更大的成就！