Splashtop榮獲cloud RADIUS 創新教育科技獎決賽入圍者
Splashtop的cloud RADIUS 解決方案因卓越的教育網路安全而被公認為「酷工具」決賽入圍者，在 2024 年 EdTech 獎中脫穎而出，成為頂級競爭者
加州庫比蒂諾，2024 年 4 月 17 日 –Splashtop是簡化隨時隨地工作的遠端解決方案的領導者，很自豪地宣布其最近被EdTech Digest 評為著名的2024 年EdTech 獎「酷工具」決賽入圍者。 EdTech 獎於 2010 年設立，旨在表彰、表彰和表彰 K-12、高等教育以及技能和勞動力領域教育技術領域最傑出的創新者、領導者和潮流引領者。 Splashtop最近收購的解決方案——Foxpass Foxpass cloud因在教育和促進學生安全方面的網路安全卓越表現而獲得安全解決方案類別的認可。
今年的決賽入圍者和獲獎者是從更大的領域中篩選出來的，並根據各種標準進行評判，包括可操作性、功效和結果、支持、清晰度、價值和潛力。
執行長 Mark Lee 表示：“我們了解網路安全在教育環境中的重要性，我們很自豪能夠提供 RADIUS 等優先考慮學生安全和資料保護的解決方案。”cloudSplashtop「我們的cloud RADIUS 解決方案代表教育機構在確保安全性和簡單性方面向前邁出了重要一步。 我們的使命是讓安全性盡可能方便用戶使用，尤其是在教育領域。
Foxpass cloud RADIUS 解決方案為教育產業的 IT 管理員提供強大的安全 Wi-Fi 網路存取控制，僅允許授權人員和設備存取其網絡�，從而確保增強的安全性和效率。 Splashtop的cloud RADIUS 的主要優點包括：
簡化實作：直覺的使用者介面以及與主要行動裝置管理供應商（ Intune和 Jamf）和單一登入供應商（Okta、Google Workspace 和Microsoft Azure AD）的無縫整合可在短短 10 分鐘內完成設定。
密碼和無密碼：選項可用於傳統的安全使用者名稱和密碼組合，或方便的無密碼基於憑證的身份驗證。
使用者和裝置驗證：管理員透過管理允許連接的使用者和設備來保留對網路存取的控制。
入職和取消配置自動化：持續的管理任務得到簡化，包括教育機構的批量取消配置。
增強的安全性： Splashtop的cloud RADIUS 透過防止未經授權的敏感資訊攔截和竊聽來幫助減輕網路攻擊和資料外洩。
合規性支援：此解決方案符合對教育機構至關重要的各種合規性標準，例如 COPPA、CIPA、FERPA、SOC2、ISO27001、HIPAA 和 PCI。
cloudRADIUS 由Foxpass Splashtop開發，Foxpass 是一家身分存取管理公司，去年這個時候被 收購 ，這代表了Splashtop 建置業界最強大的端點存取和安全產品的重要一步。
有關Splashtop cloud RADIUS 解決方案的更多信息，請訪問Splashtop .com/foxpass 。 有關其屢獲殊榮的遠端存取和支援解決方案的更多信息，請訪問Splashtop.com 。
關於 Splashtop
Splashtop 是簡化隨時隨地工作世界的解決方案的領導者。 其混合工作和 IT/MSP 遠端支援解決方案提供快速、簡單且安全的體驗。 Splashtop 的專利高效能技術能夠實現 4K ��高清畫質、多顯示器支援以及 60fps 和超低延遲。 Splashtop具有先進的安全功能、廣泛的裝置支援和快速回應的客戶服務。 全球超過 3,000 萬用戶、25 萬家企業（包括 85% 的財富 500 強企業）使用 Splashtop 產品。 Splashtop.com