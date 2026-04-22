Splashtop 執行長 Mark Lee 獲選為安永企業家獎® 2026 灣區決賽入圍者
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入圍者的榮譽反映了一個以堅韌、創新以及在行動、雲端和AI驅動的轉型過程中長期影響的職業生涯
加利福尼亞州庫柏蒂諾，2026年4月22日 – Splashtop Inc.是一家提供安全分散工作解決方案的全球供應商，今日宣佈其執行長及聯合創辦人Mark Lee被提名為2026年傑出企業家®灣區決賽入圍者。這個由 Ernst & Young LLP (EY US) 創立的重要計畫，肯定了透過創新、韌性和價值創造來引領成功企業的大膽願景者。
李因其在超過二十年的創業領導力而被選中，這些年他展示了在初期識別轉折點的能力，能及時調整業務以應對不斷變化的條件，並能以長遠的目光和紀律來執行。他的經驗涵蓋了連續的科技變革浪潮，從移動和雲端計算到今天由人工智慧驅動的領域，他始終根據市場需求的變化來調整業務。他的職涯包括在 Intel 的早期工程工作，創立並成功出售 OSA Technologies，以及推動 Splashtop 的持續成長和演進，成為一個服務超過三千萬用戶的全球性組織。
「我對此殊榮深感榮幸。」作為一名工程師，我由好奇心和解決真實問題的渴望所驅動。我曾有機會創建多家公司，並隨著世界的變化調整方向。讓這一切有意義的是，與我信任的人一起工作，並持續為現今組織運營的日益複雜環境構建解決方案。
在 Lee 的領導下，Splashtop 重新定義了其在市場中的角色，從遠端存取擴展到更廣泛的 IT 運營和自主端點管理。公司的解決方案幫助組織簡化工作流程、加強安全性，並以更高的效率支援分散的員工。Mark 與他的三位共同創辦人兼麻省理工學院校友 Thomas Deng（產品管理執行副總裁）、Philip Sheu（技術長）和 Robert Ha（營運長）創立並領導 Splashtop。
「年度企業家」計畫已慶祝其成立40週年，並在全球擴展之前慶祝了美國超過11,000名企業家。入圍者由獨立的評審小組選出，代表著塑造其行業未來的傑出領導群體。地區獲獎者將在今年稍晚公佈，並晉級參加全國比賽。
新聞摘要
Mark Lee 是 Splashtop 的執行長兼共同創辦人，Splashtop 是一家提供安全分散式工作方案的全球公司
Mark Lee 被 Ernst & Young 選為 2026 年灣區年度企業家® 最終入圍者
Mark Lee 創立了 OSA Technologies，被以超過 1 億美元的價格收購
Mark Lee 與共同創辦人 Thomas Deng、Philip Sheu 和 Robert Ha 一起成立並領導 Splashtop
在 Mark Lee 的領導下，Splashtop 已經成長到服務全球超過三千萬的用戶
Splashtop 的領導團隊專注於安全性、效能和客戶體驗，在遠端存取、遠端支援和終端設備管理方面。
Mark Lee是一位企業家，以帶領公司經過重大技術轉型並建立長期、以客戶為中心的企業而聞名
關於 Splashtop
Splashtop 是全球頂尖的遠距工作、支援和管理解決方案供應商，可簡化隨處辦公的安全性和效能。Splashtop 將客戶成功視為首要之務，其技術易於中小型�企業和大型企業部署、使用和管理，提供進階安全功能、高輸送量、豐富裝置支援，以及每週 5 天的 24 小時客戶支援。Splashtop 是深獲超過 3,000 萬使用者青睞且能輕鬆上手的解決方案，提供高度靈活的方案，陪伴使用者按照自己的腳步發展壯大。Splashtop 是 Microsoft 情報安全性聯盟 (MISA) 成員，與 Microsoft 站在同一陣線，共同努力協助客戶應對現今 IT 領域不斷變化的挑戰。請上 www.splashtop.com，關注我們的 LinkedIn 以深入了解。