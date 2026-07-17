Splashtop 憑藉自主端點管理整合平台榮獲 2026 Visionary Spotlight Award
本篇內容使用 AI 自動翻譯，僅供參考。如有任何差異或歧義，應以英文原文為準。
加州 CUPERTINO，2026 年 7 月 16 日 — Splashtop 榮獲 2026 Visionary Spotlight Award，由 ChannelVision Magazine 頒發，並以其整合式 autonomous endpoint management (AEM) 平台，在遠端監控與管理（RMM）類別中獲得服務供應商技術突破獎。
Splashtop 的雲端原生平台將託管服務供應商（MSPs）每天使用的核心營運功能整合為簡單、精簡的使用體驗。技術人員不必在多個產品之間來回切換來識別及解決問題，而是能透過單一平台完成端到端作業，並全面掌握客戶環境的可視性。Splashtop AEM 讓 MSPs 能夠標準化原則、自動化例行工作，同時取得即時安全情報。這個整合平台可協助 MSPs減少工具分散、提升技術人員效率，並在不承擔傳統企業 RMM 平台成本與複雜性的情況下擴大營運規模。
"大多數 MSPs 並不需要一個試圖包辦所有事情的平台。他們需要的是一個能把每天仰賴的事情做到極致的平台，」Splashtop 執行長暨共同創辦人 Mark Lee 表示。"能獲得 ChannelVision 的肯定，我們深感榮幸，因為他們了解我們想做的事：簡化一件已經變得極其複雜的事情。”
不同於傳統 RMM 平台通常需要多種產品或大量自訂，Splashtop 提供統一的營運環境，可管理端點�健康狀態、安全性、自動化、修補程式與遠端支援。它也能補強 Microsoft Intune，透過即時營運能力擴充裝置管理。
「隨著 IT 環境日益分散，安全需求也持續升高，每增加一層新的複雜性，都會讓 MSPs 更難快速回應並高效營運。我們的重點是協助合作夥伴化繁為簡，讓他們能加快腳步、強化安全性，並打造更健康、更具獲利能力的業務。"
年度 Visionary Spotlight Awards 旨在表揚通訊與通路技術產業中表現傑出的產品、服務與部署成果。得獎者由 ChannelVision 編輯團隊與獨立評審團，根據創新性、對產業未來的影響、功能差異化、易用性與互通性進行評選。
「2026 年 VSA 反映出通路生態正迅速演變，顧問正面對 AI 驅動技術的崛起，以及買方期望的轉變，」ChannelVision 總裁兼執行長 Berge Kaprelian 表示。「VSA 透過表彰那些帶來創新與可衡量商業價值的公司，幫助大家在雜訊中看清重點。恭喜今年所有 Visionary Spotlight Award 得主。」
關於 Splashtop
Splashtop 是全球頂尖的遠距工作、支援和管理解決方案供應商，可簡化隨處辦公的安全性和效能。Splashtop 將客戶成功視為首要之務，其技術易於中小型企業和大型企業部署、使用和管理，提供進階安全功能、高輸送量、豐富裝置支援，以及每週 5 天的 24 小時客戶支援。Splashtop 是深獲超過 3,000 萬使用者青睞且能輕鬆上手的解決方案，提供高度靈活的方案，陪伴使用者按照自己的腳步發展壯大。Splashtop 是 Microsoft 情報安全性聯盟 (MISA) 成員，與 Microsoft 站在同一陣線，共同努力協助客戶應對現今 IT 領域不斷變化的挑戰。請上 www.splashtop.com，關注我們的 LinkedIn 以深入了解。
關於 ChannelVision Magazine
ChannelVision Magazine（www.channelvisionmag.com），由 Beka Business Media 發行，是一份雙月刊，服務為 SMB 市場提供語音、資料、託管 IT、雲端與商業技術解決方案的通路夥伴。透過其紙本刊物、網站與產業活動，ChannelVision 提供對於正在形塑通路生態的技術、趨勢與企業的洞察。