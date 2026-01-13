Splashtop 在 2026 年 Gartner® 魔力象限™ 端點管理工具中獲得榮譽提名
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Splashtop 致力於實現其願景，提供 AI 輔助自動化和即時端點管理功能，幫助 IT 團隊降低複雜性並加強安全性。
CUPERTINO，加利福尼亞州，2026年1月13日 — Splashtop 今日宣布在2026年1月的Gartner® Magic Quadrant™中的終端管理工具類別獲得榮譽提名。Splashtop 將提及視為對其在自主端點管理領域戰略方向的認可，並表彰其在不斷發展的端點管理市場中的顯著創新。
根據 Gartner 的報告：「到 2029 年，超過 50% 的組織將在進階端點管理和數位員工體驗 (DEX) 工具中採用自主端點管理 (AEM) 能力，較 2026 年的 15% 有所增加。」
Splashtop 自主端點管理讓中型 IT 團隊能夠在不顛覆現有基礎設施的情況下進行現代化，增強安全性和效率。設計用於補充現有裝置註冊和配置工具，如 Microsoft Intune®，Splashtop AEM 擴展了超越初始裝置設定的可見性和控制，幫助 IT 團隊填補關鍵的運營缺口。透過集中、易於使用的儀錶板，IT 團隊可以清晰地洞察裝置健康狀況和潛在風險，從而通過自動化而非人工干預實現更快速的回應和主動問題解決。
“超過 20 年來，Splashtop 隨著人們工作方式和威脅環境的變化而成��長。” Splashtop 的執行長暨共同創辦人 Mark Lee 說。“我們相信，這項認可是 IT 團隊對我們在實際運作中提供實用、經濟實惠且符合現今組織運作方式的安全和管理解決方案的信任。”
Splashtop 持續獲得客戶和分析師在端點管理、修補程序管理、遠端監控和管理以及遠端支援等類別的高度肯定，包括在迅速帶來價值和強勁的投資回報率方面的一致讚譽，這些都基於經過驗證的客戶反饋。
“作為技術主管，我們面臨的最大挑戰之一就是在分散的團隊中，保持對不斷增長的終端設備的可視性和掌控力。Splashtop Autonomous Endpoint Management 通過提供集中式、即時監控和自動化功能來解決這個問題，顯著減少手動負擔。它幫助我們主動偵測並修復問題，在這些問題影響使用者之前，從而改善正常運行時間和服務質量。將例行任務自動化，例如修補、軟體部署和系統健康檢查，使我們的團隊能專注於更高價值的計畫。它還透過確保端點持續更新和符合規範來增強我們的安全態勢。技術領導，IT 服務
隨著組織適應日益分散的工作團隊和加速的安全威脅，自主端點管理變得至關重要，以便在不增加營運負擔的情況下維持控制。Splashtop 持續專注於協助 IT 團隊現代化端點管理、降低風險，並立即實現價值。
如需更多資訊或安排示範，請造訪 www.splashtop.com/products/autonomous-endpoint-management
揭露：
Gartner, Magic Quadrant for Endpoint Management Tools, Tom Cipolla, Lina Al Dana, Sunil Kumar, Robin Milton-Schonemann, Todd Larivee, Craig Fisler, 2026 年 1 月 5 日。
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