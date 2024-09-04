Splashtop 在 Gartner Peer Insights ™客戶之聲遠端桌面軟體評選中被評為表現強勁者
此遠端IT解決方案供應商在遠端桌面軟體報告中獲得了最高的總體評分和「推薦意願」評分。
加州卡布蒂諾 - 2024 年 9 月 4 日 - Splashtop一家簡化隨時隨地工作的遠端解決方案的領導者，今天宣布它在 2024 年 Gartner Peer Insights™ 客戶之聲報告中被評為表現強勁者終端桌面軟體。 進入「強勁表現者」象限意味著 Splashtop 的整體體驗分數達到或超過了市場平均值。
Splashtop 的總平均評分為 4.8 分（滿分為 5 顆星），並根據其符合資格的評論獲得了 100% 的「推薦意願」評級（基於截至 2024 年 6 月 30日的 23 條評論）。 這是報告中六家供應商中最高的整體評級，我們相信這鞏固了 Splashtop 作為 IT 領導者值得信賴的合作夥伴的聲譽。
Splashtop 執行長兼聯合創始人 Mark Lee 表示：“同行評審是 IT 領導者在選擇技術解決方案時擁有的最強大的資源之一。” 「當我們創立 Splashtop 時，我們的使命是創建市場上最快、最直覺的遠端存取解決方案。 如今，這項承諾比以往任何時候都更加堅定。 得益於每天依賴我們平台的 IT 專業人員的積極經驗，我們很自豪能夠在 VOC 中佔有一席之地。
客戶因其直覺的介面、互通性、安全性和模範的客戶支援而不斷評估 Splashtop 5/5 星。
「Splashtop 因其可靠性和廣泛的基礎版本選項而脫穎而出。 我們已經嘗試了Splashtop的兩個競爭對手，沒有其他製造商擁有如此好的產品，其可靠、基本版本中的完全內建選項以及真正出色的客戶服務。 這些天�真的很了不起。 –美國製造部 IT 總監。 cloud架構。公司規模：2.5 億 - 5 億美元
「我喜歡使用 Splashtop 進行遠端存取。 它有一個簡單的 GUI 介面，我覺得使用這個產品很安全。 我們公司大約有 700 台桌上型電腦使用它。 –美國製造業 IT 安全與風險管理經理。混合cloud和本地架構。公司規模：50M - 2.50M 美元
“毫無疑問，最好的客戶服務體驗。 滿足我們需求的最佳產品。 –醫療保健和生物技術 IT 主管。 cloud架構。公司規模：500M – 1B 美元
「易於管理和部署到大量客戶」 –英國零售業網路和系統管理員。 cloud架構。公司規模：50M - 2.50M 美元
「偉大的產品和背後的團隊。 代表們會陪伴我的團隊度過每一次轉變和需求。 – IT 服務、醫療保健和生物技術副總裁。 cloud架構。公司規模：1B - 3B 美元
Gartner Peer Insights ™是一個公共平台，提供業界專業人士根據其第一手經驗對企業軟��體進行驗證的評論。 「客戶之聲」報告將這些評論綜合為 IT 決策者提供可行的見解，提供了同儕驅動的視角，補充了 Gartner 的專家研究。 審核者由 Gartner 獨立驗證，確保回饋代表年收入 5,000 萬美元或以上組織內 IT 決策者的真實經驗。
隨著組織不斷應對遠距工作和數位轉型的複雜性，Splashtop 仍致力於提供可提高生產力、降低 IT 開銷並確保全面穩健安全的工具。 有關 Splashtop 屢獲殊榮的遠端桌面存取和遠端支援解決方案的更多信息，請訪問Splashtop.com 。
關於 Splashtop
Splashtop 是簡化隨時隨地工作世界的解決方案的領導者。 其混合工作和 IT/MSP 遠端支援解決方案提供快速、簡單且安全的體驗。 Splashtop 的專利高效能技術能夠實現 4K 高清畫質、多顯示器支援以及 60fps 和超低延遲。 Splashtop具有先進的安全功能、廣泛的裝置支援和快速回應的客戶服務。 全球超過 3,000 萬用戶、25 萬家企業（包括 85% 的財富 500 強企業）使用 Splashtop 產品。 Splashtop.com
免責聲明
Gartner，遠端桌面軟體客戶之聲，同儕貢獻者，2024 年 8 月 30 日。
符合資格的評論：評論資格窗口為2023年1月1日至2024年6月30日。 僅包含在 18 個月的提交期內發表了 20 條或更多合格評論（以及 15 條或更多“能力”和“支持/交付”評級）的供應商。 此方法不包括收入低於 5000 萬美元的公司的評論。 Splashtop 共有 23 則評論。
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