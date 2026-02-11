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Splashtop K.K.在日本的遠端存取服務市場中獲得市場佔有率第一，由於對於遠端支援需求的增長而推動。

本篇內容使用 AI 自動翻譯，僅供參考。如有任何差異或歧義，應以英文原文為準。

Splashtop K.K. 連續第二年被富士奇美拉研究所認定為該地區的市場領導者。

東京, 2026年2月11日 – Splashtop K.K.，Splashtop Inc.的東京子公司，提供日本的遠端存取解決方案，根據富士經濟研究所的分析，在2025年通信相關市場的市場調查中，已在日本的遠端存取服務市場上取得了第一的市場佔有率。這標誌著該公司連續第二年在調查中排名第一，緊隨其在2023財年的第一名之後。

Bar chart showing projected increases in market quantity and amount (in million JPY) from FY2024 to FY2030, with both metrics rising steadily each year. Amount values are higher than quantity in each fiscal year.

日本遠端存取服務市場的趨勢*

根據報告，日本的遠端存取服務市場在2024財年收入達到412億日圓，預計2025財年將增長至428億日圓，同比增長3.9點。展望未來，預計市場將以3.2%的年複合成長率（CAGR）增長，到2030財年將達到4,990億日圓。

除了因混合工作方式的建立和業務持續計劃（BCP）而穩定的需求外，近年來，用於增強安全意識、推動現場數位轉型（DX）以及應對勞動力短缺的使用案例需求有所增加，特別是在製造業和醫療保健行業中。因此，報告預測遠端存取的使用將在傳統遠距工作應用之外繼續擴展。

在多元發展中於日本達到第一名超越遠距工作*

Two pie charts compare FY2024 market share and user share. In both, Splashtop is highlighted with 15.8% market share and 12.0% user share, other segments are labeled A, B, C, D, and Other.

在報告中分析的日本遠端存取服務市場中，Splashtop K.K. 在2024財年的收入份額中達到第一名，佔有15.8%的市場份額，預計在2025財年仍將保持第一名的位置。

此外，該公司在2024財年用戶（ID）份額中排名第一，佔據12.0%的市場。

Splashtop 解決方案結合了易於使用的特性，讓部署可以在同一天內完成，並具有實惠的價格，同時提供由 SSL/TLS 及 AES 256 位元加密保護的安全且高速的遠端存取。它還提供低延遲效能，支援高達每秒 240 幅畫面（在 5G 環境中），並具備多種管理功能，像是單一登入（SSO）整合和在員工 PC 上的集中安裝，提升了管理員和使用者的便利性。

此外，為了應對日益分散和多樣化的端點管理需求，公司去年開始提供自主端點管理（AEM），從而實現更整合和統一的操作環境。

從2024財年到2025財年，收入增長不僅受替換需求支持，還因為在遠端支援領域中超越傳統遠程工作案例的擴大採用而提升。公司在支援雲端和內部部署環境方面的靈活性，其在具競爭力的價格下提供高效能的能力，以及其減少管理負擔的全面支援功能，都獲得了高度評價。

除了遠端工作之外，遠端支援的使用案例也在擴大，包括擁有多個地點的公司的裝置管理、數位看板和無人零售店。隨著成本上升導致更多人從競爭服務轉換，對於進階遠端支援的需求持續增長。透過進一步增強多個層面的支援能力，公司預期將在未來保持其市場佔有率。

“我們對用戶、經銷商和合作夥伴公司表示衷心的感謝，再次在日本遠端存取服務市場中獲評為第一名*，”Splashtop K.K. 的代表董事水野義明表示，“展望未來，我們將積極利用AI驅動的自主端點安全功能，進一步支援客戶的安全需求。到2027年，我們的目標是不僅在遠端存取市場中成為第一位，還包括在遠端支援和 AEM 市場中，包括使用案例如銷售點系統、服務機器人和數位標牌。

未來，Splashtop K.K.將繼續提供位於東京都千代田區的總部，提供一個遠端存取及支援平台，使各行業及公司規模的多樣化裝置和使用環境能夠安全、集中化管理，支援不斷演變的需求，並協助實現更靈活且具生產力的工作方式。

新聞摘要

  • 根據富士奇美拉研究所的市場調查，Splashtop K.K. 繼2023財年之後，連續第二年在日本的遠端存取服務市場佔有率中排名第一。

  • 除了混合工作和BCP倡議之外，遠端存取和遠端支援的需求正在擴大——尤其是在製造業和醫療保健部門——這是由於安全增強、現場DX和勞動節省倡議所驅動的。預計遠超過遠端工作的使用將持續增長。

  • 遠端支援需求在多地企業的設備管理、無人商店和數位標牌等領域變得日益明顯。結合服務切換以達成成本最佳化，預期市場將持續增長。

引用：

* 來源: 富士奇美拉研究所, Inc. “2025年關於通訊相關市場的市場調查報告,” 發布於2025年12月10日

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