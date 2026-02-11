Splashtop K.K.在日本的遠端存取服務市場中獲得市場佔有率第一，由於對於遠端支援需求的增長而推動。
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Splashtop K.K. 連續第二年被富士奇美拉研究所認定為該地區的市場領導者。
東京, 2026年2月11日 – Splashtop K.K.，Splashtop Inc.的東京子公司，提供日本的遠端存取解決方案，根據富士經濟研究所的分析，在2025年通信相關市場的市場調查中，已在日本的遠端存取服務市場上取得了第一的市場佔有率。這標誌著該公司連續第二年在調查中排名第一，緊隨其在2023財年的第一名之後。
日本遠端存取服務市場的趨勢*
根據報告，日本的遠端存取服務市場在2024財年收入達到412億日圓，預計2025財年�將增長至428億日圓，同比增長3.9點。展望未來，預計市場將以3.2%的年複合成長率（CAGR）增長，到2030財年將達到4,990億日圓。
除了因混合工作方式的建立和業務持續計劃（BCP）而穩定的需求外，近年來，用於增強安全意識、推動現場數位轉型（DX）以及應對勞動力短缺的使用案例需求有所增加，特別是在製造業和醫療保健行業中。因此，報告預測遠端存取的使用將在傳統遠距工作應用之外繼續擴展。
在多元發展中於日本達到第一名超越遠距工作*
在報告中分析的日本遠端存取服務市場中，Splashtop K.K. 在2024財年的收入份額中達到第一名，佔有15.8%的市場份額，預計在2025財年仍將保持第一名的位置。
此外，該公司在2024財年用戶（ID）份額中排名第一，佔據12.0%的市場。
Splashtop 解決方案結合了易於使用的特性，讓部署可以在同一天內完成，並具有實惠的價格，同時提供由 SSL/TLS 及 AES 256 位元加密保護的安全且高速的遠端存取。它還提供低延遲效能，支援高達每秒 240 幅畫面（在 5G 環境中），並具備多種管��理功能，像是單一登入（SSO）整合和在員工 PC 上的集中安裝，提升了管理員和使用者的便利性。
此外，為了應對日益分散和多樣化的端點管理需求，公司去年開始提供自主端點管理（AEM），從而實現更整合和統一的操作環境。
從2024財年到2025財年，收入增長不僅受替換需求支持，還因為在遠端支援領域中超越傳統遠程工作案例的擴大採用而提升。公司在支援雲端和內部部署環境方面的靈活性，其在具競爭力的價格下提供高效能的能力，以及其減少管理負擔的全面支援功能，都獲得了高度評價。
除了遠端工作之外，遠端支援的使用案例也在擴大，包括擁有多個地點的公司的裝置管理、數位看板和無人零售店。隨著成本上升導致更多人從競爭服務轉換，對於進階遠端支援的需求持續增長。透過進一步增強多個層面的支援能力，公司預期將在未來保持其市場佔有率。
“我們對用戶、經銷商和合作夥伴公司表示衷心的感謝，再次在日本遠端存取服務市場中獲評為第一名*，”Splashtop K.K. 的代表董事水野義明表示，“展望未來，我們將積極利用AI驅動的自主端點安全功能，進一步支援客戶的安全需求。到2027年，我們的目標是不僅在遠端存取市場中成為第一位，還包括在遠端支援和 AEM 市場中，包括使用案例如銷售點系統、服務機器人和數位標牌。
未來，Splashtop K.K.將繼續提供位於東京都千代田區的總部，提供一個遠端存取及支援平台，使各行業及公司規模的多樣化裝置和使用環境能夠安全、集中化管理，支援不斷演變的需求，並協助實現更靈活且具生產力的工作方式。
新聞摘要
根據富士奇美拉研究所的市場調查，Splashtop K.K. 繼2023財年之後，連續第二年在日本的遠端存取服務市場佔有率中排名第一。
除了混合工作和BCP倡議之外，遠端存取和遠端支援的需求正在擴大——尤其是在製造業和醫療保健部門——這是由於安全增強、現場DX和勞動節省倡議所驅動的。預計遠超過遠端工作的使用將持續增長。
遠端支援需求在多地企業的設備管理、無人商店和數位標牌等領域變得日益明顯。結合服務切換以達成成本最佳化，預期市場將持續增長。
引用：
* 來源: 富士奇美拉研究所, Inc. “2025年關於通訊相關市場的市場調查報告,” 發布於2025年12月10日
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