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Splashtop20 years of trust
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Female student is seen sitting outdoors, engrossed in an article about distance remote learning with Splashtop

Ambiente de Trabalho Remoto para Aprendizagem à Distância, Remota e Híbrida

Os alunos podem acessar remotamente os computadores do laboratório, os professores podem trabalhar remotamente, e o TI pode suportar qualquer dispositivo remotamente

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Male student reading about how Splashtop can help with distance and remote learning

Melhore o Ensino a Distância com o Splashtop Remote para Estudantes, Professores e Profissionais de TI

Universidades, faculdades, escolas e distritos estão buscando as soluções de acesso remoto da Splashtop para resolver todas as suas necessidades de ensino à distância e aprendizagem remota.

Confiada pelas melhores instituições educacionais para acesso remoto, suporte remoto e colaboração

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Suporte Remoto

Dê suporte remotamente a alunos e professores e resolva rapidamente problemas de TI

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Enterprise

A solução completa de suporte remoto com segurança e controle avançado

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Splashtop AEM

Mantenha os dispositivos de alunos, professores e funcionários seguros, atualizados e fiáveis com a aplicação de patches em tempo real, monitorização de endpoints e ferramentas de automatização.

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Enterprise

Permita que alunos e professores acessem e controlem em segurança os computadores do laboratório a partir de qualquer lugar, usando qualquer dispositivo.

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Classroom

Compartilhamento de telas e software de anotação para os professores envolverem toda a sala de aula

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Mirroring360

Espelhe uma tela móvel ou de desktop para o seu PC ou Mac sem os cabos

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Foxpass WI-FI e Controle de Acesso ao Servidor

A nossa solução integrada permite que as equipas de engenharia e TI usem o controlo avançado de acessos em poucos minutos.

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Student is reading about how educational institutions worldwide are using Splashtop to enhance their education

A SOLUÇÃO DEFINITIVA PARA A APRENDIZAREM REMOTA

Universidades, faculdades e escolas de ensino fundamental de todo o mundo usam a Splashtop para aprimorar seu programa educacional, fornecendo aos alunos e membros do corpo docente acesso remoto a qualquer momento a computadores no campus e permitindo que os administradores de TI suportem remotamente qualquer dispositivo.

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A person with curly hair, wearing a yellow sweater and jeans, sits cross-legged on a wooden park bench with a laptop, smiling and looking to the side. Green trees and sunlight are visible in the background.

Ajude os Estudantes a Atingir o Seu Potencial Completo

O acesso aos computadores de laboratórios de informática é um elemento essencial de programas de aprendizagem híbrida eficientes. Usando o acesso remoto da Splashtop, você pode garantir que os alunos tenham acesso igualitário aos recursos de computação usando qualquer dispositivo, em qualquer local e a qualquer momento.


Maiores Benefícios

  • Tenha acesso remoto de alta performance a dispositivos poderosos do campus que executam software especializado.

  • Obtenha um ROI maior em licenças de software caras, disponibilizando os computadores dos laboratórios de informática aos alunos fora do horário do campus e para alunos remotos.

  • Reduza os custos associados à compra de software especializado para os dispositivos dos estudantes.

  • Fomente a equalidade e a inclusão fornecendo acesso aos recursos de computação do campus a qualquer hora e em qualquer lugar.


Informações

Deployment icon

Configuração e Gestão Rápida e Fácil

Configure os seus alunos, professores e TI rapidamente. Convide os seus usuários a configurarem as suas contas e dispositivos. Muito mais fácil de implementar e gerir do que uma VPN. Agrupe os seus usuários e computadores. Defina as permissões de acesso, e veja os registros para auditoria.

Splashtop icons showing blue coins

Economize Mais

Poupe centenas, ou até milhares por ano com a Splashtop quando comparado com outros produtos de acesso remoto. Poupe entre 50% e 80% ao escolher a Splashtop em vez de TeamViewer, LogMeIn Pro, GoToMyPC, e BeyondTrust.

Device access icon

Experiência Fácil do Usuário

Acesse e controle computadores a partir de qualquer dispositivo. "Com aplicações como Media Composer, After Effects e Premiere Pro, havia o receio de que a solução não funcionasse bem para alguém que trabalhasse a partir de um Chromebook e que fizesse uma edição pesada. O feedback tem sido ótimo!" – Wayne State University

High performance icon

Alto desempenho

Os alunos e instrutores sentirão como se estivessem sentados mesmo em frente às estações de trabalho no campus, enquanto acessam remotamente dos seus próprios dispositivos. A Splashtop fornece streaming 4K e streaming 5K iMac Pro Retina com baixa latência. Leia mais sobre acesso remoto de alto desempenho.

Security and compliance lock icon

Seguro e em Conformidade

A infra-estrutura segura da Splashtop, a prevenção de intrusões e as múltiplas funcionalidades mantêm os seus dados seguros. A Splashtop é mais segura que uma VPN e é compatível com regulamentos e normas da indústria (incluindo FERPA). Saiba mais sobre a segurança da Splashtop.

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

Você vai ter muito mais gente da Wayne State vindo até você para falar sobre a Splashtop porque eles têm nos observado. E eles têm me perguntado nos nossos comitês de reinício sobre como foi a minha experiência. E eu tenho falado que simplesmente funciona.

Gary Cendrowski - Director of Technology, Wayne State CFPCA

Wayne State University logo

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

Estamos tendo aulas socialmente distantes para que os alunos possam completar os seus certificados e as suas licenciaturas. Isto tem sido ótimo; não teríamos conseguido isso se não fosse pela Splashtop.

Gerald Casey at Laney College

Laney College logo

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

Com a Splashtop, sempre pensamos nisso como a nossa ferramenta de TI. Nós usávamos isso para entrar remotamente e configurar ou ajustar algo que precisava ser corrigido. Mas agora é para todos os estudantes para que todos eles possam virtualmente acessar às máquinas. Então ela assumiu outra função que eu não poderia ter imaginado.

Gary Cendrowski at Wayne State University

Wayne State University logo

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

Uma vez fora deste cenário de pandemia, podemos ter estudantes que precisam ficar em casa por outras razões. A Splashtop vai nos permitir fornecer acesso remoto eles. Isso também abre os nossos laboratórios para um potencial cenário de laboratório virtual de 24 horas que não foi previamente identificado como uma necessidade. Podemos dar aos alunos a oportunidade de acessarem a qualquer hora, em qualquer lugar.

Nicholas Adams, Director of Information Technology at Lenawee Intermediate School District

Splashtop Testimonial placeholder

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

Existe um programa estatal que fornece computadores aos alunos, por isso nós demos Chromebooks para eles. Eles não podem usar o SolidWorks com os Chromebooks. Mas os Chromebooks dão acesso aos nossos laboratórios informáticos, onde eles podem executá-lo. Os instrutores adoram isso. Eles não conseguem acreditar que funciona tão bem, estão chocados e acho que não estou exagerando...

Gerald Casey - Laney College

Laney College logo featuring a white building, trees, and a decorative bridge silhouette on a green background, with LANEY COLLEGE written at the top in white uppercase letters.

Recursos

Soluções Splashtop para a Educação (PDF) →

eBook: 3 Formas Como o Acesso Remoto Pode Ajudar a Educação a Prosperar (PDF) →

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