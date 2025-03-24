Ambiente de Trabalho Remoto para Aprendizagem à Distância, Remota e Híbrida
Os alunos podem acessar remotamente os computadores do laboratório, os professores podem trabalhar remotamente, e o TI pode suportar qualquer dispositivo remotamente
Melhore o Ensino a Distância com o Splashtop Remote para Estudantes, Professores e Profissionais de TI
Universidades, faculdades, escolas e distritos estão buscando as soluções de acesso remoto da Splashtop para resolver todas as suas necessidades de ensino à distância e aprendizagem remota.
Confiada pelas melhores instituições educacionais para acesso remoto, suporte remoto e colaboração
Explore por Necessidades
Suporte Remoto
Dê suporte remotamente a alunos e professores e resolva rapidamente problemas de TI
Enterprise
A solução completa de suporte remoto com segurança e controle avançado
Splashtop AEM
Mantenha os dispositivos de alunos, professores e funcionários seguros, atualizados e fiáveis com a aplicação de patches em tempo real, monitorização de endpoints e ferramentas de automatização.
Enterprise
Permita que alunos e professores acessem e controlem em segurança os computadores do laboratório a partir de qualquer lugar, usando qualquer dispositivo.
Classroom
Compartilhamento de telas e software de anotação para os professores envolverem toda a sala de aula
Mirroring360
Espelhe uma tela móvel ou de desktop para o seu PC ou Mac sem os cabos
Foxpass WI-FI e Controle de Acesso ao Servidor
A nossa solução integrada permite que as equipas de engenharia e TI usem o controlo avançado de acessos em poucos minutos.
A SOLUÇÃO DEFINITIVA PARA A APRENDIZAREM REMOTA
Universidades, faculdades e escolas de ensino fundamental de todo o mundo usam a Splashtop para aprimorar seu programa educacional, fornecendo aos alunos e membros do corpo docente acesso remoto a qualquer momento a computadores no campus e permitindo que os administradores de TI suportem remotamente qualquer dispositivo.
Ajude os Estudantes a Atingir o Seu Potencial Completo
O acesso aos computadores de laboratórios de informática é um elemento essencial de programas de aprendizagem híbrida eficientes. Usando o acesso remoto da Splashtop, você pode garantir que os alunos tenham acesso igualitário aos recursos de computação usando qualquer dispositivo, em qualquer local e a qualquer momento.
Maiores Benefícios
Tenha acesso remoto de alta performance a dispositivos poderosos do campus que executam software especializado.
Obtenha um ROI maior em licenças de software caras, disponibilizando os computadores dos laboratórios de informática aos alunos fora do horário do campus e para alunos remotos.
Reduza os custos associados à compra de software especializado para os dispositivos dos estudantes.
Fomente a equalidade e a inclusão fornecendo acesso aos recursos de computação do campus a qualquer hora e em qualquer lugar.
Informações
Configuração e Gestão Rápida e Fácil
Configure os seus alunos, professores e TI rapidamente. Convide os seus usuários a configurarem as suas contas e dispositivos. Muito mais fácil de implementar e gerir do que uma VPN. Agrupe os seus usuários e computadores. Defina as permissões de acesso, e veja os registros para auditoria.
Economize Mais
Poupe centenas, ou até milhares por ano com a Splashtop quando comparado com outros produtos de acesso remoto. Poupe entre 50% e 80% ao escolher a Splashtop em vez de TeamViewer, LogMeIn Pro, GoToMyPC, e BeyondTrust.
Experiência Fácil do Usuário
Acesse e controle computadores a partir de qualquer dispositivo. "Com aplicações como Media Composer, After Effects e Premiere Pro, havia o receio de que a solução não funcionasse bem para alguém que trabalhasse a partir de um Chromebook e que fizesse uma edição pesada. O feedback tem sido ótimo!" – Wayne State University
Alto desempenho
Os alunos e instrutores sentirão como se estivessem sentados mesmo em frente às estações de trabalho no campus, enquanto acessam remotamente dos seus próprios dispositivos. A Splashtop fornece streaming 4K e streaming 5K iMac Pro Retina com baixa latência. Leia mais sobre acesso remoto de alto desempenho.
Seguro e em Conformidade
A infra-estrutura segura da Splashtop, a prevenção de intrusões e as múltiplas funcionalidades mantêm os seus dados seguros. A Splashtop é mais segura que uma VPN e é compatível com regulamentos e normas da indústria (incluindo FERPA). Saiba mais sobre a segurança da Splashtop.
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
Você vai ter muito mais gente da Wayne State vindo até você para falar sobre a Splashtop porque eles têm nos observado. E eles têm me perguntado nos nossos comitês de reinício sobre como foi a minha experiência. E eu tenho falado que simplesmente funciona.
Gary Cendrowski - Director of Technology, Wayne State CFPCA
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
Estamos tendo aulas socialmente distantes para que os alunos possam completar os seus certificados e as suas licenciaturas. Isto tem sido ótimo; não teríamos conseguido isso se não fosse pela Splashtop.
Gerald Casey at Laney College
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
Com a Splashtop, sempre pensamos nisso como a nossa ferramenta de TI. Nós usávamos isso para entrar remotamente e configurar ou ajustar algo que precisava ser corrigido. Mas agora é para todos os estudantes para que todos eles possam virtualmente acessar às máquinas. Então ela assumiu outra função que eu não poderia ter imaginado.
Gary Cendrowski at Wayne State University
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
Uma vez fora deste cenário de pandemia, podemos ter estudantes que precisam ficar em casa por outras razões. A Splashtop vai nos permitir fornecer acesso remoto eles. Isso também abre os nossos laboratórios para um potencial cenário de laboratório virtual de 24 horas que não foi previamente identificado como uma necessidade. Podemos dar aos alunos a oportunidade de acessarem a qualquer hora, em qualquer lugar.
Nicholas Adams, Director of Information Technology at Lenawee Intermediate School District
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
Existe um programa estatal que fornece computadores aos alunos, por isso nós demos Chromebooks para eles. Eles não podem usar o SolidWorks com os Chromebooks. Mas os Chromebooks dão acesso aos nossos laboratórios informáticos, onde eles podem executá-lo. Os instrutores adoram isso. Eles não conseguem acreditar que funciona tão bem, estão chocados e acho que não estou exagerando...
Gerald Casey - Laney College