Pular para o conteúdo principal
Voltar para Splashtop
Splashtop20 years of trust
EntrarTeste gratuito
+1.408.886.7177EntrarTeste gratuito
Autonomous Endpoint Management for Modern IT
Autonomous Endpoint Management for Modern IT

Autonomous Endpoint Management

Simplifica as operações de TI, automatiza as tarefas de rotina e garante que os seus pontos terminais estão seguros, atualizados e em conformidade - tudo a partir da consola Splashtop.

Fale ConoscoAgendar uma demonstração
A person using a laptop displaying a software management dashboard with a list of tasks, including status, due dates, and actions, on a wooden table.

Para equipes de TI

Autonomous Endpoint Management para Operações de TI Mais Inteligentes

INICIAR
Two call center employees wearing headsets sit at desks, smiling and talking while using computers in a brightly lit office environment.

Para MSPs

Faça Mais com Menos – Autonomous Endpoint Management para MSPs

INICIAR

Soluções múltiplas. Uma experiência perfeita.

Splashtop OS patch dashboard

Gestão de Vulnerabilidades e Patches em Tempo – Real

Detete, priorize e corrija as ameaças antes que estas afetem o seu negócio.

  • Verificação contínua em Windows e MacOS em busca de KEVs, CVEs e atualizações de software da CISA

  • Capacidade de identificar, priorizar e responder rapidamente a vulnerabilidades de dia zero e outras vulnerabilidades presentes no seu ambiente

  • Implantação automatizada de patches on-demand ou orientada por políticas


A computer inventory dashboard lists device names, groups, report times, OS versions, device owners, and reference platforms. An export button and filters for computer view and groups are at the top.

Segurança e Conformidade Simplificadas

Obtenha proteção contínua e prova fácil de conformidade com as normas ISO/IEC 27001, SOC 2, RGPD, HIPAA, PCI e outras.

  • Aplicação baseada em políticas de definições de endpoint

  • Detecção e correção de endpoints não compatíveis

  • Painéis prontos e relatórios de inventário à sua disposição


Screenshot of the “SJC Servers Update” settings page, showing options for patching: update settings, scan schedule set to daily at 14:00, and manual approval for security updates.

Do Manual ao Automatizado

Elimine tarefas repetitivas e liberte recursos de TI.

  • Estratégias de aplicação de patches baseadas em políticas personalizáveis com aprovações de versão, anéis de atualização e herança de políticas

  • Gatilhos baseados em eventos para corrigir problemas comuns automaticamente.

  • Agende tarefas em milhares de endpoints ao mesmo tempo.

  • Facilite as auditorias com informações de inventário na ponta dos dedos.


A dashboard displays security metrics: monitoring stats (alerts, endpoints, updates), antivirus threat bar chart, virus status pie chart, remediation actions bar chart, and a scheduled tasks section with upcoming and executed tasks.

Tudo Que Precisas é de Um

Substitua vários produtos isolados por uma solução unificada.

  • Um painel para aplicação de patches, monitorização e conformidade

  • Menores custos de licenciamento e manutenção

  • Operações de TI simplificadas com um único painel de vidro


Dos Nossos Clientes Satisfeitos

The image shows the white letter G and number 2 combined into a logo within a solid orange-red circle.

A Splashtop é uma ferramenta essencial no meu negócio de MSP de TI. Copy

"Eu uso o Splashtop Autonomous Endpoint Management para instalar automaticamente atualizações e patches em endpoints para minhas estações de trabalho clientes. Não passa um dia que eu não estou me comunicando em um computador usando o Splashtop. Facilita a gestão de atualizações nos endpoints, a visualização de quais as atualizações necessárias, a visualização do inventário de hardware e software e muito mais. Também posso aceder remotamente a um prompt de comando e executar comandos sem ter de aceder remotamente ao computador e interromper o utilizador. Criar cronogramas e políticas de atualização é muito fácil. Também funciona de forma fantástica com o Splashtop Endpoint Security! O Splashtop Autonomous Endpoint Management facilita o agendamento de patches para estações de trabalho e servidores. Criei uma política separada para servidores e estações de trabalho."

Ver Avaliação
Author Placeholder Image

Tavis C.

Administrador de Sistemas

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

The image shows the white letter G and number 2 combined into a logo within a solid orange-red circle.

Como o Splashtop AEM nos ajuda a resolver grandes problemas com uma pequena equipa de TI Copy

"A Splashtop nos permitiu em TI ser mais eficientes no fornecimento de suporte para nossos usuários finais, na medida em que não precisamos perder minutos preciosos andando de uma mesa para outra. Isto permitiu-nos automatizar a maioria dos patches básicos para os nossos sistemas operativos. Também nos permite automatizar implementações de software nos pontos finais."

Ver Avaliação
Author Placeholder Image

Jonas F.

Administrador de TI

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

The image shows the white letter G and number 2 combined into a logo within a solid orange-red circle.

Splashtop Endpoint Security Superb como NENHUM OUTRO. Copy

"O que mais gostamos é a facilidade de utilização. Procuramos frequentemente melhorar a segurança e a implementação. O painel de segurança de endpoint é muito intuitivo e preciso. Lista todos os dispositivos, ameaças conhecidas, atualizações de definições de vírus e qual o software antivírus instalado. Há também um gráfico que o torna visivelmente agradável. A facilidade de integração dentro da rede é perfeita. Antes de enviar esta análise, verificámos todos os 300 endpoints e encontrámos vários PCs desprotegidos. Um excelente trabalho com este novo recurso."

Ver Avaliação
Author Placeholder Image

Usuário Verificado

Aplicação da Lei

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

The image shows the white letter G and number 2 combined into a logo within a solid orange-red circle.

Uma Atualização Obrigatória para Qualquer Usuário Splashtop Copy

"O que eu mais gosto no Splashtop Autonomous Endpoint Management é sua poderosa combinação de recursos que transformam uma ótima solução de acesso remoto em uma plataforma de gerenciamento de TI completa e proativa, muito fácil de usar e implementar. A integração perfeita com o Splashtop Remote Support, juntamente com o gerenciamento automatizado de patches, a implantação de antivírus e o monitoramento em tempo real, economiza tempo e esforço significativos para nossa equipe. Permite-nos passar de um modelo de suporte reativo para um preventivo, garantindo que os nossos endpoints estão seguros e as nossas operações são eficientes."

Ver Avaliação
Author Placeholder Image

Ilan S.

CTO, CIO

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

The image shows the white letter G and number 2 combined into a logo within a solid orange-red circle.

A Gestão Autónoma de Endpoints é um complemento muito bom para Splashtop Enterprise Copy

"Já sou cliente da Splashtop Enterprise. O que eu mais gosto é que a Gestão Autónoma de Endpoints está integrada à minha versão atual da Splashtop por isso sou capaz de fazer patches de OS e 3rd Party Software a partir da mesma consola. Também gosto do relatório Visão geral de segurança de endpoint, que me mostra de forma simples os endpoints que estão em risco (proteção de endpoint desativada, ameaças encontradas por endpoint, etc.).

Ver Avaliação
Author Placeholder Image

Usuário Verificado

Tecnologia da Informação e Serviços

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

The image shows the white letter G and number 2 combined into a logo within a solid orange-red circle.

Gestão Autónoma de Endpoint Splashtop Copy

"Enquanto líderes tecnológicos, um dos maiores desafios que enfrentamos é manter a visibilidade e o controlo sobre um número crescente de endpoints em equipas distribuídas. O Splashtop Autonomous Endpoint Management resolve isso fornecendo recursos centralizados de monitoramento e automação em tempo real que reduzem significativamente a sobrecarga manual. Ajuda-nos a detetar e corrigir problemas proactivamente antes que afetem os utilizadores, o que melhora o tempo de atividade e a qualidade do serviço. A automatização de tarefas rotineiras — como a aplicação de patches, a implementação de software e verificações de integridade do sistema — liberta a nossa equipa para se concentrar em iniciativas de maior valor. Também melhora a nossa postura de segurança ao garantir que os endpoints são consistentemente atualizados e compatíveis."

Ver Avaliação
Author Placeholder Image

Joseph K.

Líder Técnico

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

The image shows the white letter G and number 2 combined into a logo within a solid orange-red circle.

O Splashtop AEM Tem Sido Ótimo

"Realmente gosto das informações que os dashboards podem fornecer, permitindo-lhe ver rapidamente quais dispositivos se enquadram em certas categorias para tomar medidas. Uma das funcionalidades que mais utilizámos até agora é a Correção do Sistema Operativo. Foi útil fazer essa configuração e agora que tem a capacidade de empurrar atualizações do Windows 11 também. Isto será muito útil à medida que nos aproximamos do fim de vida da Microsoft para Windows 10.

Ver Avaliação
Author Placeholder Image

Usuário Verificado

Tecnologia da Informação e Serviços

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

The image shows the white letter G and number 2 combined into a logo within a solid orange-red circle.

A Splashtop é exatamente o que eu precisava Copy

"O que eu mais gosto no Splashtop Autonomous Endpoint Management é como ele cuida de tudo automaticamente sem que eu tenha que pensar sobre isso. A configuração foi surpreendentemente simples e agora lida com todas as atualizações e patches nos nossos dispositivos sem qualquer trabalho manual da minha parte. Aprecio muito o painel claro que me mostra o estado de tudo rapidamente. Não é desorganizado ou confuso como algumas outras ferramentas que experimentei. A monitorização automatizada deteta problemas antes que se tornem problemas reais, o que nos poupou de várias potenciais dores de cabeça. Também tem sido extremamente fiável desde que começámos a utilizá-lo, e o custo é razoável em comparação com outras soluções empresariais que analisámos. No geral, funciona silenciosamente em segundo plano e permite-me focar noutras coisas em vez de estar constantemente a gerir atualizações de dispositivos e patches de segurança."

Ver Avaliação
Author Placeholder Image

Usuário Verificado

Construção

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

The image shows the white letter G and number 2 combined into a logo within a solid orange-red circle.

A automatização do Splashtop salvou a minha sanidade Copy

"Finalmente conseguimos estar a par das atualizações e ameaças através do Endpoint Management. Utilizamo-lo diariamente para garantir que o nosso ambiente está corrigido e pronto a usar. Estaríamos perdidos sem ela."

Ver Avaliação
Author Placeholder Image

Usuário Verificado

Ensino Superior

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

The image shows the white letter G and number 2 combined into a logo within a solid orange-red circle.

Solução de gestão de endpoints fiável e eficiente

"O Splashtop Autonomous Endpoint Management ajuda-nos a gerir e manter os endpoints em vários locais sem a necessidade de visitas constantes ao local. Patches e atualizações automatizados garantem que os sistemas permaneçam seguros e em conformidade com o mínimo esforço manual. O painel central dá-nos uma visibilidade clara da saúde e atividade do dispositivo, tornando a manutenção proativa muito mais fácil. No geral, economiza tempo, reduz os custos de viagem e melhora a produtividade da equipe de TI e dos usuários finais."

Ver Avaliação
Author Placeholder Image

Linus E.

Técnico de TI em Biotecnologia

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

The image shows the white letter G and number 2 combined into a logo within a solid orange-red circle.

Uma maneira agradável de gerir a cibersegurança e as atualizações da minha equipa remotamente

"Está a resolver o problema de pessoas a usar versões desatualizadas do Windows e de outro software que poderia potencialmente ser um risco de segurança. Também ajuda a cumprir exigências relacionadas a seguros com alguns membros da equipa a trabalhar remotamente.

Ver Avaliação
Author Placeholder Image

Kyle W.

Diretor de TI

Pronto para começar?

Fale ConoscoAgendar uma demonstração
Autonomous Endpoint Management eBook thumbnail

Gestão de Endpoints Mais Inteligente para um Mundo de TI Complexo

eBook Gratuito