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Splashtop20 years of trust
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Student accessing lab computer remotely from outdoors using Splashtop

Acesso Avançado e Suporte Remotos para a Educação

Permita que professores e alunos acessem aos computadores do laboratório a partir de qualquer lugar e forneça uma solução completa de suporte remoto para TI com segurança avançada e controle centralizado

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Por Quê Escolher a Splashtop Para as Suas Necessidades Educativas

Desbloqueie o Potencial Completo dos Estudantes

O acesso aos computadores e softwares de laboratório da escola é um elemento essencial de muitos currículos de aprendizagem. O Splashtop Enterprise oferece acesso remoto avançado, assegurando que os estudantes têm acesso igual a partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar, mesmo no seu próprio tempo.

Forneça Suporte Informático Superior

Fácil de instalar e usar, a Splashtop tira o incomodo do suporte de TI. As nossas funcionalidades avançadas de suporte permitem às equipes educacionais de TI fornecer um suporte rápido e eficiente aos usuários em qualquer dispositivo.

Reduza Custos de Licenciamento

Consolide e simplifique o seu conjunto de ferramentas informáticas. Reduza os custos com uma solução completa de acesso remoto e suporte. Personalize a sua assinatura do Splashtop Enterprise para Educação para se adequar às necessidades de acesso remoto do seu aluno e e às necessidades de licenciamento do técnico de suporte.

Centralize a Gestão de TI

A Splashtop se integra com o sinal único existente no fornecedor da sua instituição. O TI pode gerenciar usuários, grupos, endpoints e acesso a partir de um console de gestão web. Além disso, o registro e relatórios de auditoria de sessão suportam os seus requisitos de segurança e conformidade.

Caraterísticas da Splashtop Enterprise

Acesso Remoto de Alto Desempenho

A arquitetura de performance avançada permite um acesso remoto muito rápido com sessões de vídeo e áudio interativas em HD e taxas de frames até 60 fps.

Segurança robusta

A segurança está na essência das operações e da arquitetura da Splashtop. Todos os logins passam pela autenticação obrigatória do dispositivo e pela autenticação opcional de dois fatores. As sessões estão protegidas com encriptação TLS e AES de 256 bits.

Suporte Completo ao Dispositivo

Acesse e suporte os seus dispositivos Windows, Mac, Linux, iOS e Android a partir de qualquer outro dispositivo Windows, Mac, Linux, Android, e iOS.

Integração SSO/SAML

Autentica através de SSO / SAML. A Splashtop suporta integrações SSO com Okta, Azure AD, ADFS, JumpCloud, OneLogin, Workspace ONE, G-Suite, e TrustLogin.

Recursos por Necessidades

Secure remote access management icon

Acesso de Usuário e Gerenciamento de Grupo

Atribua funções de usuário, organize pontos de extremidade em grupos e defina permissões de acesso em níveis individuais ou de grupo.

Scheduled Access icon

Módulo de acesso agendado

Gerencia horários e políticas para quando utilizadores e grupos de utilizadores podem aceder a determinados pontos finais.

User management icon

Provisionamento automático de usuários

Sistema de Alavancagem para Gestão de Identidade de Domínios Cruzados (SCIM) para facilitar o provisionamento e desprovisionamento automático de contas de usuários.

USB device redirection icon

Redirecionamento de Stylus e Dispositivo USB

Redirecione um dispositivo USB (cartão inteligente, chave de segurança, stylus, controlador de jogos, impressora, dispositivo HID) do teu computador local para o computador remoto. O dispositivo redirecionado funciona como se estivesse ligado ao computador remoto.

Microphone passthrough icon

Passagem do microfone

Usa o teu microfone local como entrada para o teu computador remoto.

View only mode icon

Acesso e Controle Remoto Não Assistido

Trabalhe a partir de qualquer lugar! Obtenha acesso remoto, a qualquer momento, a todos os seus terminais Windows, Mac, Android, e Linux.

Remote access, control, and monitoring icon

Acesso Remoto e Controle Assistidos

O suporte on-demand para dispositivos Windows, Mac, iOS e Android só requer um código de 9 dígitos. Obtenha acesso assistido a computadores, tablets e dispositivos móveis.

Custom branding icon

Marca personalizada

Cria uma aplicação SOS personalizada com o teu próprio logótipo e marca para os teus clientes transferirem. Saiba mais.

Advanced support workflow icon

Fluxo de trabalho do Suporte Avançado

Eleve o seu help desk de suporte informático com gestão avançada de técnicos e canais de serviço, fluxos de trabalho de suporte melhorado, SOS Call, e integrações avançadas.

Connected dots icon

Integração com Ticketing e ITSM

Integra-se com as principais soluções de ticketing PSA e ITSM, incluindo Freshservice, Freshdesk, Zendesk, Spiceworks Help Desk, JiraMicrosoft Teams.

Blue icon of three computer monitors connected in a triangular network, representing a computer network or networked computers, on a light gray background.

Scripts e Tarefas

Executa ações em massa, como comandos remotos, scripts, transferência de ficheiros, reinício do sistema e atualizações do Windows para vários endpoints.

Configurable Alerts icon

Alertas configuráveis

Configure alertas para monitoramento do sistema, alterações de software, uso de memória e muito mais, com notificações por e-mail.

Segurança é a Nossa Prioridade Máxima

Two IT security professionals reviewing data logs

Infraestrutura segura

A Splashtop não só oferece infraestrutura cloud robusta hospedada na AWS para redes e computação seguras, mas também oferece opções locais para quem prefere ou precisa de soluções de hospedagem local. O nosso compromisso com a segurança estende-se a todas as plataformas, adotando as melhores práticas da indústria em ambientes de desenvolvimento, implementação e produção com mecanismos de detecção e defesa de intrusão 24x7 aplicados. Descubra mais sobre como protegemos os teus computadores, utilizadores e dados.

Splashtop Partner MSP Connect screen displaying a floating icon indicating secure access to remote systems

Recursos avançados de segurança

As soluções da Splashtop são construídas para dar às TI controlo total sobre a segurança do acesso remoto à força de trabalho distribuída de hoje em dia. Os recursos de segurança incluem autenticação de dois factores, sinal único na integração, MFA de endpoint, ecrã em branco, timeout de sessão inactiva, notificação de ligação remota, registo de auditoria de sessão completa, e mais. Todas as sessões remotas estão protegidas com encriptação TLS e AES de 256 bits. Aprende mais sobre as características de segurança da Splashtop.

IT professional reviewing cybersecurity threats

Padrões e Conformidade

Splashtop é compatível com ISO/IEC 27001, SOC2, RGPD e CCPA. As soluções Splashtop são projetadas para apoiar as organizações no cumprimento de seus requisitos de conformidade HIPAA, FERPA, PCI e outros requisitos de conformidade do setor.

Privacidade de dados e sessão: a Splashtop não processa, armazena, ou tem acesso a nenhum dos computadores ou aplicações dos nossos utilizadores e dados acedidos durante uma sessão remota.

Aprende mais sobre a segurança e conformidade da Splashtop.

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

Você vai ter muito mais gente da Wayne State vindo até você para falar sobre a Splashtop porque eles têm nos observado. E eles têm me perguntado nos nossos comitês de reinício sobre como foi a minha experiência. E eu tenho falado que simplesmente funciona.

Gary Cendrowski - Director of Technology, Wayne State CFPCA

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

Estamos orientando muitas classes em relação à Splashtop porque não vai haver classes presenciais no Outono. Estamos tendo aulas socialmente distantes para que os alunos possam completar os seus certificados e as suas licenciaturas. Não conseguiríamos fazer isso se não fosse a Splashtop".

Gerald Casey - Laney College CTE

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

A Splashtop vai nos permitir fornecer acesso remoto a eles. Isso também abre os nossos laboratórios para um potencial cenário de laboratório virtual de 24 horas que não foi previamente identificado como uma necessidade.

Nicholas Adams - Lenawee Intermediate School District

Six G2 award badges for Summer 2023, labeled: Grid Leader, Highest User Adoption, Best Est. ROI, Easiest Setup, Easiest To Use, and Fastest Implementation. Each badge has colored accents and the G2 logo.


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