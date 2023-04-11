Acesso Avançado e Suporte Remotos para a Educação
Permita que professores e alunos acessem aos computadores do laboratório a partir de qualquer lugar e forneça uma solução completa de suporte remoto para TI com segurança avançada e controle centralizado
Por Quê Escolher a Splashtop Para as Suas Necessidades Educativas
Desbloqueie o Potencial Completo dos Estudantes
O acesso aos computadores e softwares de laboratório da escola é um elemento essencial de muitos currículos de aprendizagem. O Splashtop Enterprise oferece acesso remoto avançado, assegurando que os estudantes têm acesso igual a partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar, mesmo no seu próprio tempo.
Forneça Suporte Informático Superior
Fácil de instalar e usar, a Splashtop tira o incomodo do suporte de TI. As nossas funcionalidades avançadas de suporte permitem às equipes educacionais de TI fornecer um suporte rápido e eficiente aos usuários em qualquer dispositivo.
Reduza Custos de Licenciamento
Consolide e simplifique o seu conjunto de ferramentas informáticas. Reduza os custos com uma solução completa de acesso remoto e suporte. Personalize a sua assinatura do Splashtop Enterprise para Educação para se adequar às necessidades de acesso remoto do seu aluno e e às necessidades de licenciamento do técnico de suporte.
Centralize a Gestão de TI
A Splashtop se integra com o sinal único existente no fornecedor da sua instituição. O TI pode gerenciar usuários, grupos, endpoints e acesso a partir de um console de gestão web. Além disso, o registro e relatórios de auditoria de sessão suportam os seus requisitos de segurança e conformidade.
Caraterísticas da Splashtop Enterprise
Acesso Remoto de Alto Desempenho
A arquitetura de performance avançada permite um acesso remoto muito rápido com sessões de vídeo e áudio interativas em HD e taxas de frames até 60 fps.
Segurança robusta
A segurança está na essência das operações e da arquitetura da Splashtop. Todos os logins passam pela autenticação obrigatória do dispositivo e pela autenticação opcional de dois fatores. As sessões estão protegidas com encriptação TLS e AES de 256 bits.
Suporte Completo ao Dispositivo
Acesse e suporte os seus dispositivos Windows, Mac, Linux, iOS e Android a partir de qualquer outro dispositivo Windows, Mac, Linux, Android, e iOS.
Integração SSO/SAML
Autentica através de SSO / SAML. A Splashtop suporta integrações SSO com Okta, Azure AD, ADFS, JumpCloud, OneLogin, Workspace ONE, G-Suite, e TrustLogin.
Recursos por Necessidades
Acesso de Usuário e Gerenciamento de Grupo
Atribua funções de usuário, organize pontos de extremidade em grupos e defina permissões de acesso em níveis individuais ou de grupo.
Módulo de acesso agendado
Gerencia horários e políticas para quando utilizadores e grupos de utilizadores podem aceder a determinados pontos finais.
Provisionamento automático de usuários
Sistema de Alavancagem para Gestão de Identidade de Domínios Cruzados (SCIM) para facilitar o provisionamento e desprovisionamento automático de contas de usuários.
Redirecionamento de Stylus e Dispositivo USB
Redirecione um dispositivo USB (cartão inteligente, chave de segurança, stylus, controlador de jogos, impressora, dispositivo HID) do teu computador local para o computador remoto. O dispositivo redirecionado funciona como se estivesse ligado ao computador remoto.
Passagem do microfone
Usa o teu microfone local como entrada para o teu computador remoto.
Acesso e Controle Remoto Não Assistido
Trabalhe a partir de qualquer lugar! Obtenha acesso remoto, a qualquer momento, a todos os seus terminais Windows, Mac, Android, e Linux.
Acesso Remoto e Controle Assistidos
O suporte on-demand para dispositivos Windows, Mac, iOS e Android só requer um código de 9 dígitos. Obtenha acesso assistido a computadores, tablets e dispositivos móveis.
Marca personalizada
Cria uma aplicação SOS personalizada com o teu próprio logótipo e marca para os teus clientes transferirem. Saiba mais.
Fluxo de trabalho do Suporte Avançado
Eleve o seu help desk de suporte informático com gestão avançada de técnicos e canais de serviço, fluxos de trabalho de suporte melhorado, SOS Call, e integrações avançadas.
Integração com Ticketing e ITSM
Integra-se com as principais soluções de ticketing PSA e ITSM, incluindo Freshservice, Freshdesk, Zendesk, Spiceworks Help Desk, Jira e Microsoft Teams.
Scripts e Tarefas
Executa ações em massa, como comandos remotos, scripts, transferência de ficheiros, reinício do sistema e atualizações do Windows para vários endpoints.
Alertas configuráveis
Configure alertas para monitoramento do sistema, alterações de software, uso de memória e muito mais, com notificações por e-mail.
Seguran�ça é a Nossa Prioridade Máxima
Infraestrutura segura
A Splashtop não só oferece infraestrutura cloud robusta hospedada na AWS para redes e computação seguras, mas também oferece opções locais para quem prefere ou precisa de soluções de hospedagem local. O nosso compromisso com a segurança estende-se a todas as plataformas, adotando as melhores práticas da indústria em ambientes de desenvolvimento, implementação e produção com mecanismos de detecção e defesa de intrusão 24x7 aplicados. Descubra mais sobre como protegemos os teus computadores, utilizadores e dados.
Recursos avançados de segurança
As soluções da Splashtop são construídas para dar às TI controlo total sobre a segurança do acesso remoto à força de trabalho distribuída de hoje em dia. Os recursos de segurança incluem autenticação de dois factores, sinal único na integração, MFA de endpoint, ecrã em branco, timeout de sessão inactiva, notificação de ligação remota, registo de auditoria de sessão completa, e mais. Todas as sessões remotas estão protegidas com encriptação TLS e AES de 256 bits. Aprende mais sobre as características de segurança da Splashtop.
Padrões e Conformidade
Splashtop é compatível com ISO/IEC 27001, SOC2, RGPD e CCPA. As soluções Splashtop são projetadas para apoiar as organizações no cumprimento de seus requisitos de conformidade HIPAA, FERPA, PCI e outros requisitos de conformidade do setor.
Privacidade de dados e sessão: a Splashtop não processa, armazena, ou tem acesso a nenhum dos computadores ou aplicações dos nossos utilizadores e dados acedidos durante uma sessão remota.
Aprende mais sobre a segurança e conformidade da Splashtop.
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
Você vai ter muito mais gente da Wayne State vindo até você para falar sobre a Splashtop porque eles têm nos observado. E eles têm me perguntado nos nossos comitês de reinício sobre como foi a minha experiência. E eu tenho falado que simplesmente funciona.
Gary Cendrowski - Director of Technology, Wayne State CFPCA
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
Estamos orientando muitas classes em relação à Splashtop porque não vai haver classes presenciais no Outono. Estamos tendo aulas socialmente distantes para que os alunos possam completar os seus certificados e as suas licenciaturas. Não conseguiríamos fazer isso se não fosse a Splashtop".
Gerald Casey - Laney College CTE
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
A Splashtop vai nos permitir fornecer acesso remoto a eles. Isso também abre os nossos laboratórios para um potencial cenário de laboratório virtual de 24 horas que não foi previamente identificado como uma necessidade.
Nicholas Adams - Lenawee Intermediate School District