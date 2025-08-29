Splashtop é a MelhorGoToMyPC Alternativa para 2023

A Melhor Alternativa ao GoToMyPC 2026
Poupe pelo menos 75% ao mudar para a Splashtop, uma solução de desktop remoto segura e de elevado desempenho
As vantagens do acesso remoto Splashtop - A Melhor Alternativa ao GoToMyPC
Comparado com o GoToMyPC, o Splashtop Remote Access permite um acesso online mais rápido e ubíquo ao teu computador de trabalho a partir de qualquer local e de qualquer sistema. Liga-te imediatamente à tua máquina utilizando um dispositivo iOS, Android, PC, Mac ou Chromebook e realiza o teu trabalho rapidamente.
Splashtop Remote Access Pro vs. GoToMyPC: Uma Comparação Detalhada
Características
Splashtop Remote Access Pro
GotomyPC
Começando em
R$ 390/ano
US$ 420/ano
Número de computadores
10 computadores
1 computador
& Suporte a acesso remoto
Transferência de arquivos entre plataformas (arrastar e soltar)
Impressão remota
Som
Copiar & colar
Aplicativos móveis
Compartilhe sua área de trabalho
Multi para multi (Windows)
Multi a multi (Mac)
Gravação de sessão
Despertar remoto
precisa da versão Corporativa
Reinicialização remota
precisa da versão Corporativa
& Colaboração de gerenciamento
Splashtop
GotomyPC
Chat
Vários utilizadores (até 3) podem aceder remotamente ao mesmo computador em simultâneo (requer uma subscrição com múltiplas licenças).
Relatórios de uso
precisa da versão Pro
Gerenciamento de usuários
precisa da versão Pro
Faturamento central
precisa da versão Pro
Junte-se aos Nossos Clientes Satisfeitos
O GoToMyPC foi substituído porque Splashtop faz tudo e muito mais! Posso rodar vários monitores em vários monitores, se disponíveis. Adoro isto. Acelera o tempo necessário para realizar tarefas e deixa mais tempo livre para fazer outras coisas!
Nanci Stevens, VP of Marketing, TUFF Products
Junte-se aos Nossos Clientes Satisfeitos
Substituímos o GoToMyPC pela Splashtop e estou muito contente por o termos feito. Não só a funcionalidade e a facilidade de utilização são muito melhores, mas é um terço do preço.
Pam Davidson, Senior Bookkeeper, BRMGRP LLCFood & Beverages
8 Razões para Escolheres a Splashtop em vez do GoToMyPC
Ao selecionar uma solução de desktop remoto que seja robusta e fácil de utilizar, a escolha entre a Splashtop e o GoToMyPC torna-se evidente. A Splashtop traz muitas caraterísticas para a mesa e fá-lo com um modelo de preço económico que garante que obtém o melhor valor para o seu investimento. Vê aqui porque a Splashtop surge como a melhor escolha em relação ao GoToMyPC:
Desempenho incomparável: a Splashtop oferece uma experiência de acesso remoto de alto desempenho, garantindo navegação e controle suaves e em tempo real sobre sua área de trabalho remota. Com conexões rápidas e qualidade de alta definição, a Splashtop garante que suas sessões de trabalho remoto sejam eficientes e descomplicadas.
Solução Económica: A Splashtop oferece todos os recursos por uma fração do preço do GoToMyPC. Com poupanças até 75%, a Splashtop oferece uma alternativa económica e garante que não compromete a qualidade e as caraterísticas.
Amplo suporte a dispositivos: Ao contrário do GoToMyPC, todos os recursos do Splashtop funcionam em vários sistemas operacionais, incluindo Windows, Mac, iOS, Android e até mesmo Linux e Chrome OS.
Segurança aprimorada: a Splashtop prioriza sua segurança, fornecendo proteção líder do setor com recursos como criptografia TLS e AES de 256 bits, verificação em duas etapas, autenticação de dispositivo e várias opções de senha de segundo nível. As tuas sessões remotas e transferências de dados são protegidas, garantindo paz de espírito.
Experiência rica em recursos: a Splashtop oferece recursos poderosos que podem faltar no GoToMyPC, como impressão remota em todos os tipos de dispositivos, gravação de sessão e recursos de ativação remota. Estes recursos melhoram a tua experiência de acesso remoto e fornecem utilidade e conveniência adicionais.
Interface amigável: Splashtop é famoso por sua interface intuitiva e fácil de usar, especialmente em dispositivos móveis. A plataforma foi projetada para ser sensível ao toque, garantindo uma experiência de usuário perfeita e superior ao GoToMyPC, principalmente ao acessar de tablets e smartphones.
Comentários Estelares de Clientes: Os utilizadores da Splashtop destacam frequentemente a fiabilidade, o desempenho e a relação custo-benefício da plataforma como principais vantagens em relação ao GoToMyPC. As críticas positivas e os testemunhos sublinham o compromisso da Splashtop em fornecer aos seus utilizadores uma solução de acesso remoto de alto nível.
Planos flexíveis: A Splashtop oferece uma variedade de planos adaptados para atender a diversos requisitos e orçamentos de usuários. Quer você seja um profissional individual, uma pequena equipe ou uma grande empresa, a Splashtop tem um plano selecionado para atender às suas necessidades específicas de acesso remoto.
Splashtop: A Solução de Acesso Remoto Rápida, Segura e Fiável de que Precisas
Mudar para a Splashtop significa escolher uma solução de acesso remoto que se destaca em desempenho, segurança e facilidade de uso. Com uma interface fácil de utilizar, podes configurar e gerir rapidamente conexões remotas em vários dispositivos, incluindo Windows, Mac, iOS, Android e Linux.
A Splashtop dá prioridade à segurança dos teus dados com encriptação avançada e autenticação multi-fatores, assegurando que as tuas sessões remotas estão sempre protegidas. O seu preço competitivo oferece um excelente valor sem comprometer as funcionalidades ou o desempenho.
Experimenta sessões remotas de alta definição e sem atrasos com a plataforma otimizada da Splashtop, concebida para velocidade e confiabilidade. Beneficie de um suporte ao cliente robusto e de funcionalidades inovadoras, como impressão remota e transferência de arquivos.
Junta-te a milhões de utilizadores satisfeitos que confiam na Splashtop pela sua confiabilidade e capacidades superiores de acesso remoto. Faz a mudança hoje e eleva a tua experiência de acesso remoto com a Splashtop.
Como mudar do GoToMyPC para a Splashtop em 4 passos simples
A mudança do GoToMyPC para a Splashtop é rápida e indolor. Você pode configurar em minutos e começar a desfrutar de acesso remoto mais rápido e seguro imediatamente.
Passo 1: Regista-te na Splashtop: Cria a tua conta Splashtop e escolhe o plano que se adequa às tuas necessidades. Você pode começar com uma avaliação gratuita para explorar todos os recursos antes de confirmar.
Passo 2: Instala o Splashtop Streamer: Baixa e instala o Splashtop Streamer nos computadores a que queres aceder remotamente. Este pequeno aplicativo em segundo plano permite que você se conecte com segurança a qualquer momento.
Passo 3: Configura a Aplicação Splashtop: Instala a aplicação Splashtop nos teus dispositivos (Windows, Mac, iOS, Android, Chromebook ou browser). Inicia sessão com a tua conta Splashtop para veres os teus computadores instantaneamente.
Passo 4: Ligue-se em Qualquer Lugar: Abra o aplicativo, clique no computador que deseja acessar e comece a trabalhar como se estivesse sentado bem na frente dele. O streaming de alto desempenho torna a sua experiência remota suave e fiável.