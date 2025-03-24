Secure, Efficient IT Helpdesk Solution for Schools and Universities

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Customer service representative with a headset assisting clients through Splashtop's support solutions

Solução de helpdesk de TI segura e eficiente para escolas e universidades

Simplifique o suporte informático remoto, minimize as interrupções tecnológicas e forneça uma experiência melhor a alunos e professores.

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Confiada pelas melhores instituições educativas

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  • Acesso Remoto a Computadores e Dispositivos para Fornecer Suporte Remoto

    Acesso remoto a qualquer dispositivo de sala de aula, estudante ou equipe, com conexões remotas confiáveis de alto desempenho e confiáveis a computadores, iPads, Chromebooks, monitores digitais e muito mais para solução de problemas e resolução rápidas. 

  • Gerenciar e monitorar endpoints

    Aproveite as funcionalidades de acesso, monitorização e gestão não assistidos para automatizar as tuas tarefas de TI, tais como atualizações de software, monitorização e manutenção do sistema e muito mais. 

  • Atualize o teu suporte do centro de assistência

    Ofereça apoio eficaz a pedido a estudantes e funcionários com fluxos de trabalho de conexão rápidos e fáceis, gestão de técnicos e muito mais. 

Benefícios Chave

All in One icon

Solução de acesso remoto, suporte e gestão tudo-em-um

Aproveite um console para acesso remoto, gerenciamento de endpoints e suporte ao centro de assistência. 

Efficiency icon

Facilidade de uso e eficiência

Implementa e configura em minutos! A interface e as funcionalidades intuitivas facilitam não só a gestão de dispositivos, utilizadores e permissões de acesso como também os utilizadores finais solicitarem suporte. 

Resolve Issues icon

Resolver problemas mais rápido

Reduza o tempo de conserto com a gestão fácil de problemas de suporte aberto, encaminhamento poderoso dos pedidos de suporte, gestão otimizada de técnicos e fluxos de trabalho de colaboração.  

Cost Savings icon

Poupança de Custos

Reduza os custos de TI e poupe até 50% comparado às outras soluções alternativas do mercado, com mais recursos premium e uma plataforma consolidada para suporte de TI.

Support icon

Suporte Aprimorado

Fala diretamente com um especialista sempre que precisas, independentemente do tamanho da empresa. Se quiseres falar com uma pessoa ao vivo, em vez de conversar ou e-mail, também facilitamos.

Segurança é a Nossa Prioridade Máxima

Splashtop Partner MSP Connect screen displaying a floating icon indicating secure access to remote systems

Recursos avançados de segurança

As soluções da Splashtop são construídas para dar às TI controlo total sobre a segurança do acesso remoto à força de trabalho distribuída de hoje em dia. Os recursos de segurança incluem autenticação de dois factores, sinal único na integração, MFA de endpoint, ecrã em branco, timeout de sessão inactiva, notificação de ligação remota, registo de auditoria de sessão completa, e mais. Todas as sessões remotas estão protegidas com encriptação TLS e AES de 256 bits. Aprende mais sobre as características de segurança da Splashtop.

IT professional reviewing cybersecurity threats

Padrões e Conformidade

Splashtop é compatível com ISO/IEC 27001, SOC2, RGPD e CCPA. As soluções Splashtop são projetadas para apoiar as organizações no cumprimento de seus requisitos de conformidade HIPAA, FERPA, PCI e outros requisitos de conformidade do setor.

Privacidade de dados e sessão: a Splashtop não processa, armazena, ou tem acesso a nenhum dos computadores ou aplicações dos nossos utilizadores e dados acedidos durante uma sessão remota.

Aprende mais sobre a segurança e conformidade da Splashtop.

Two IT security professionals reviewing data logs

Infraestrutura segura

A Splashtop não só oferece infraestrutura cloud robusta hospedada na AWS para redes e computação seguras, mas também oferece opções locais para quem prefere ou precisa de soluções de hospedagem local. O nosso compromisso com a segurança estende-se a todas as plataformas, adotando as melhores práticas da indústria em ambientes de desenvolvimento, implementação e produção com mecanismos de detecção e defesa de intrusão 24x7 aplicados. Descubra mais sobre como protegemos os teus computadores, utilizadores e dados.

Front view of the Virginia Tech building

Estudo de Caso em Destaque

Virginia Tech oferece assistência remota para mais de 2.200 dispositivos em 140 locais

Aumentar a eficiência e reduzir os custos das equipes de TI ao usar o acesso remoto.

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A Escola para Surdos St. Joseph Aumenta a Segurança e Expande o Apoio Remoto

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