Melhor Alternativa BeyondTrust 2023

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BeyondTrust Remote Support Alternative - Splashtop
BeyondTrust Remote Support Alternative - Splashtop

Melhor BeyondTrust Remote Support Alternativa 2026

Economize até 50% ao mudar do BeyondTrust para Splashtop

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Encontre Sua Alternativa Perfeita BeyondTrust: Compare Recursos e Benefícios

O Splashtop Enterprise é uma solução segura de acesso e suporte remoto que reforça a segurança, simplifica a gestão e optimiza o suporte remoto, tudo adaptado às suas necessidades específicas.


Splashtop Enterprise

BeyondTrust Remote Support

Preços

Relação custo-eficácia para aqueles que trocam, poupando até 50%

Preço de assinatura e inscrição muito altos

Acesso Remoto + Suporte

Ferramenta abrangente com licenciamento flexível para acesso remoto seguro ao usuário final e ferramentas de suporte remoto para TI

Recursos mais adaptados às equipes de TI para suporte remoto

Medidas de Segurança 

Funcionalidades de segurança avançadas como SSO/SAML, encriptação de 256 bits, registo SIEM, lista branca de IP, gravação de sessões cloud, marca de água e muito mais

Conformidade e Certificações 

Está em conformidade com a norma ISO 27001, RGPD, SOC 2 e suporta HIPAA, FERPA, PCI e outras conformidades do sector

Gestão Autónoma de Endpoints

Simplifique e automatize o gerenciamento de endpoints com imposição de políticas, gerenciamento de patches de SO e de terceiros, alertas, correção automatizada por meio de ações inteligentes, relatórios de inventário e muito mais

Disponível com 'Endpoint Privilege Management' com controles de política e relatórios

Segurança de Endpoint

Splashtop AV integrado com Bitdefender e GravityZone EDR para proteção de endpoints

Falta segurança nativa de endpoint ou integração, como AV e EDR

Recursos de produtividade

Redirecionamento de dispositivo USB, passagem de microfone, áudio de alta fidelidade e muito mais 

Falta de recursos de produtividade 

Realidade Aumentada

O Splashtop AR permite o suporte remoto virtual com anotações 

InSights da BeyondTrust

Facilidade de Uso 

Fácil de configurar com uma interface moderna para acesso autônomo e assistido 

Interface complexa que requer treinamento extensivo

Gráfico Comparativo Detalhado
À procura de uma alternativa ao BeyondTrust Jumpoint? Utilize o Splashtop Connector para acessar máquinas sem VPN ou instalar um agente de acesso remoto. Veja a nossa comparação entre Splashtop Connector vs BeyondTrust Jumpoint.


Preços Splashtop vs. BeyondTrust: Obtenha Mais Por Menos com a Splashtop

Uma das maiores diferenças entre Splashtop e BeyondTrust é o custo. O BeyondTrust é conhecido como uma solução de alto preço, muitas vezes colocando-o fora do alcance de muitas PMEs e até mesmo de equipes de TI maiores que procuram controlar as despesas.

A Splashtop oferece custos de subscrição significativamente mais baixos e, ao mesmo tempo, oferece um conjunto completo de recursos de acesso remoto e suporte. Com a Splashtop, você obtém:

  • Assinaturas previsíveis e de baixo custo, concebidas para a escalabilidade

  • Funcionalidade integrada que combina acesso remoto, suporte autónomo e gestão de patches numa só plataforma, reduzindo a necessidade de várias ferramentas dispendiosas

  • Desempenho e segurança de nível empresarial , incluindo streaming 4K/60 fps, TLS com encriptação AES de 256 bits e conformidade com SOC 2 Type 2, ISO 27001 e HIPAA

Ao consolidar o acesso remoto e as necessidades de gerenciamento de TI na Splashtop, as organizações não apenas economizam em comparação com as altas taxas de licenciamento da BeyondTrust, mas também reduzem a complexidade operacional e os gastos gerais com TI.

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

Escolhemos a Splashtop porque oferece uma melhor experiência a um custo mais acessível. A Splashtop tem o melhor apoio ao cliente e temos uma relação ótima e direta com o nosso gestor de conta.

Ericson Oliveira, Process Specialist, Tivit

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

Apesar de o aparelho ser sólido como uma rocha, o preço premium da BeyondTrust e a sua falta de capacidade de resposta quando são necessárias cotações ou renovações têm sido horríveis. Depois de utilizarmos a Splashtop e vermos como era vantajoso, decidimos mudar. Poupámos vários milhares de dólares.

Steve Burdick - System Admin/President at Galveston Computer Solutions LLC

Por que a Splashtop é a Melhor Alternativa ao BeyondTrust para Suporte Remoto

  • Alta performance, conexões rápidas
  • Fácil de configurar, não é necessário treino!
  • Suporta mais de 100.000 endpoints sem esforço
  • Funcionalidades de Segurança Robustas
  • E muito mais!

Garantia de 50% de Poupança e Programa de Início Antecipado


Perguntas Frequentes

O que torna a Splashtop uma forte alternativa ao BeyondTrust para pequenas empresas?
Quais setores se beneficiam do uso da Splashtop como uma alternativa ao BeyondTrust?
Qual é o desempenho da Splashtop como uma alternativa ao BeyondTrust em termos de segurança?
O que torna a Splashtop uma alternativa confiável ao BeyondTrust para setores orientados pela conformidade?