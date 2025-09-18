Melhor Alternativa BeyondTrust 2023

Melhor BeyondTrust Remote Support Alternativa 2026
Economize até 50% ao mudar do BeyondTrust para Splashtop
Encontre Sua Alternativa Perfeita BeyondTrust: Compare Recursos e Benefícios
O Splashtop Enterprise é uma solução segura de acesso e suporte remoto que reforça a segurança, simplifica a gestão e optimiza o suporte remoto, tudo adaptado às suas necessidades específicas.
Splashtop Enterprise
BeyondTrust Remote Support
Preços
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Relação custo-eficácia para aqueles que trocam, poupando até 50%
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Preço de assinatura e inscrição muito altos
Acesso Remoto + Suporte
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Ferramenta abrangente com licenciamento flexível para acesso remoto seguro ao usuário final e ferramentas de suporte remoto para TI
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Recursos mais adaptados às equipes de TI para suporte remoto
Medidas de Segurança
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Funcionalidades de segurança avançadas como SSO/SAML, encriptação de 256 bits, registo SIEM, lista branca de IP, gravação de sessões cloud, marca de água e muito mais
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Conformidade e Certificações
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Está em conformidade com a norma ISO 27001, RGPD, SOC 2 e suporta HIPAA, FERPA, PCI e outras conformidades do sector
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Gestão Autónoma de Endpoints
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Simplifique e automatize o gerenciamento de endpoints com imposição de políticas, gerenciamento de patches de SO e de terceiros, alertas, correção automatizada por meio de ações inteligentes, relatórios de inventário e muito mais
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Disponível com 'Endpoint Privilege Management' com controles de política e relatórios
Segurança de Endpoint
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Splashtop AV integrado com Bitdefender e GravityZone EDR para proteção de endpoints
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Falta segurança nativa de endpoint ou integração, como AV e EDR
Recursos de produtividade
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Redirecionamento de dispositivo USB, passagem de microfone, áudio de alta fidelidade e muito mais
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Falta de recursos de produtividade
Realidade Aumentada
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O Splashtop AR permite o suporte remoto virtual com anotações
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InSights da BeyondTrust
Facilidade de Uso
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Fácil de configurar com uma interface moderna para acesso autônomo e assistido
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Interface complexa que requer treinamento extensivo
Gráfico Comparativo Detalhado
À procura de uma alternativa ao BeyondTrust Jumpoint? Utilize o Splashtop Connector para acessar máquinas sem VPN ou instalar um agente de acesso remoto. Veja a nossa comparação entre Splashtop Connector vs BeyondTrust Jumpoint.
Preços Splashtop vs. BeyondTrust: Obtenha Mais Por Menos com a Splashtop
Uma das maiores diferenças entre Splashtop e BeyondTrust é o custo. O BeyondTrust é conhecido como uma solução de alto preço, muitas vezes colocando-o fora do alcance de muitas PMEs e até mesmo de equipes de TI maiores que procuram controlar as despesas.
A Splashtop oferece custos de subscrição significativamente mais baixos e, ao mesmo tempo, oferece um conjunto completo de recursos de acesso remoto e suporte. Com a Splashtop, você obtém:
Assinaturas previsíveis e de baixo custo, concebidas para a escalabilidade
Funcionalidade integrada que combina acesso remoto, suporte autónomo e gestão de patches numa só plataforma, reduzindo a necessidade de várias ferramentas dispendiosas
Desempenho e segurança de nível empresarial , incluindo streaming 4K/60 fps, TLS com encriptação AES de 256 bits e conformidade com SOC 2 Type 2, ISO 27001 e HIPAA
Ao consolidar o acesso remoto e as necessidades de gerenciamento de TI na Splashtop, as organizações não apenas economizam em comparação com as altas taxas de licenciamento da BeyondTrust, mas também reduzem a complexidade operacional e os gastos gerais com TI.
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
Escolhemos a Splashtop porque oferece uma melhor experiência a um custo mais acessível. A Splashtop tem o melhor apoio ao cliente e temos uma relação ótima e direta com o nosso gestor de conta.
Ericson Oliveira, Process Specialist, Tivit
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
Apesar de o aparelho ser sólido como uma rocha, o preço premium da BeyondTrust e a sua falta de capacidade de resposta quando são necessárias cotações ou renovações têm sido horríveis. Depois de utilizarmos a Splashtop e vermos como era vantajoso, decidimos mudar. Poupámos vários milhares de dólares.
Steve Burdick - System Admin/President at Galveston Computer Solutions LLC
Por que a Splashtop é a Melhor Alternativa ao BeyondTrust para Suporte Remoto
- Alta performance, conexões rápidas
- Fácil de configurar, não é necessário treino!
- Suporta mais de 100.000 endpoints sem esforço
- Funcionalidades de Segurança Robustas
- E muito mais!