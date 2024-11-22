Splashtop é a Melhor Alternativa do TeamViewer 2023

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The Best TeamViewer Alternative - Splashtop
The Best TeamViewer Alternative - Splashtop

A Melhor Alternativa ao TeamViewer em 2026

A Splashtop oferece a empresas e equipas de TI acesso remoto seguro e de alto desempenho e suporte remoto, poupando aos utilizadores até 50% ou mais em comparação com os preços do TeamViewer.

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Confiável por 30+ milhões de usuários com classificação de 4,7 de 5 estrelas no Capterra, G2, TrustRadius e GetApp
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Para indivíduos e equipes

Acesso Remoto Splashtop

Começa em R$ 25 /mês

50% de poupança garantida em comparação com o TeamViewer

Acesse seus computadores remotamente a partir de qualquer dispositivo. Perfeito para indivíduos ou empresas/escolas que desejam habilitar o trabalho em casa para seus usuários.

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Para TI, suporte e suporte técnico

Splashtop Remote Support

Começa em R$ 65 /mês

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Software de suporte remoto supervisionado e não supervisionado. Forneça suporte remoto sob demanda (QuickSupport) para qualquer computador, tablet ou dispositivo móvel.

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Splashtop Enterprise

Alternativa ao TeamViewer Tensor

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Acesso remoto combinado e software de suporte remoto para satisfazer as tuas necessidades avançadas de segurança.

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Porque Procurar uma Alternativa ao TeamViewer?

Se está à procura de uma alternativa ao TeamViewer, provavelmente não está apenas à procura de outra ferramenta de acesso remoto. Provavelmente está a comparar o custo, o desempenho, a fiabilidade, a segurança e o quão bem uma plataforma se adapta às suas necessidades diárias. Para muitas empresas e equipas de TI, o objetivo é encontrar uma solução que seja mais fácil de justificar, mais fácil de gerir e mais alinhada com a forma como o acesso e o suporte remotos realmente acontecem.

Razões comuns pelas quais as equipas começam a procurar uma alternativa ao TeamViewer incluem:

  • Os preços do TeamViewer podem tornar-se difíceis de justificar à medida que a utilização, os utilizadores ou as necessidades de suporte aumentam

  • Os colaboradores remotos e as equipas de TI precisam de ligações rápidas e estáveis para o trabalho diário e suporte.

  • A segurança é fundamental, especialmente para as empresas que prestam suporte remoto a colaboradores, clientes ou sistemas sensíveis.

  • As equipas de TI geralmente desejam uma plataforma mais simples de implementar, mais fácil de gerir e menos frustrante tanto para os administradores como para os utilizadores finais.

  • As equipas desejam um serviço ao cliente ágil e uma experiência de suporte mais fluida, e não apenas mais uma subscrição de software.


A woman remotely accessing her work computer with Splashtop, the best TeamViewer alternative.

O Splashtop Custa Menos do que o TeamViewer e é Mais Adequado para Uso Empresarial

Desfrute do software de acesso remoto criado para o seu caso de uso específico. Obtém poupanças garantidas quando escolhe a Splashtop (vê a nossa comparação de preços Splashtop vs TeamViewer). Ou, se estiveres a utilizar a versão gratuita do TeamViewer e as tuas ligações estiverem bloqueadas devido a suspeita de utilização comercial, experimenta um teste gratuito da Splashtop antes de comprares uma licença comercial dispendiosa do TeamViewer.

Se você precisa de uma solução para trabalho remotoacesso remoto ao laboratório ou suporte remoto, a Splashtop tem a solução para você, com todos os principais recursos, como conexões remotas de alta qualidade, armazenamento de gravação de sessão na cloud, transferência de arquivos com arrastar e soltar, bate-papo, impressão remota, gravação de sessão, visualização de vários monitores, Wake-on-LAN, reinicialização remota, gerenciamento de usuários e muito mais.

A man providing remote support to a customer with Splashtop, the best TeamViewer alternative

Software de Acesso Remoto Rápido, Confiável e Seguro

A Splashtop ganha consistentemente altas classificações para a satisfação do utilizador devido à sua fiabilidade. Terás sempre ligações remotas de alto desempenho, facilitando tarefas como edição de vídeo, mixagem de áudio, sincronização labial e desenho em CAD 3D enquanto acedes remotamente ao teu ambiente de trabalho.

A Splashtop suporta os sistemas operacionais que você usa e oferece acesso remoto entre plataformas. Obtenha acesso a computadores Windows, Mac e Linux a partir de qualquer outro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook. A equipe de TI pode acessar qualquer computador, tablet ou dispositivo móvel para fornecer suporte remoto.

Além disso, a Splashtop oferece tranquilidade graças aos recursos e práticas de segurança líderes do setor e à conformidade com os padrões e regulamentações do setor e do governo, incluindo ISO 27001, SOC 2, RGPD, CCPA, HIPAA.

An IT technician using Splashtop, the best TeamViewer alternative, to remotely support end-users.

A melhor experiência de atendimento ao cliente é da Splashtop

A Splashtop está comprometida com excelência no atendimento ao cliente. A Splashtop tem equipas de serviço na Califórnia, Japão, Taiwan, China, Singapura e Amesterdão para te facilitar o contacto com uma pessoa real. Os clientes novos e existentes podem ligar para as linhas telefónicas internacionais da Splashtop para falar com uma pessoa real. Por outro lado, se usares o TeamViewer e precisares de apoio, tens de enviar um bilhete e esperar que alguém volte a contactar-te.

O TeamViewer não permite que você cancele a sua assinatura online, em vez disso, eles fazem você escrever uma carta ou tentar entrar em contato com alguém da empresa, o que é muito difícil. Com a Splashtop, você pode fazer login na sua conta, abrir suas configurações de assinatura e modificar sua assinatura ou cancelá-la sem nenhuma complicação.

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Obtenha a solução equivalente da Splashtop por metade do preço do TeamViewer (ou menos), ou até 3 meses adicionais gratuitos à sua assinatura para coincidir com o término da sua assinatura atual do TeamViewer. Contacte-nos para saber mais!


Perguntas Frequentes

Qual é uma boa alternativa ao TeamViewer?
Quanto tempo demora a desbloquear o meu TeamViewer?
O TeamViewer continua a ser o melhor?
A Splashtop é melhor do que o TeamViewer?
O TeamViewer é mesmo gratuito?
Qual é a diferença entre o TeamViewer grátis e pago?
Você consegue imprimir à distância com a versão gratuita do TeamViewer?
Quanto tempo dura uma sessão grátis do TeamViewer?
Como eu cancelo a minha assinatura do TeamViewer?
Qual é a alternativa gratuita ao TeamViewer?
Qual é uma boa alternativa ao TeamViewer para trabalhar remotamente?
Qual é o Melhor Software Alternativo ao TeamViewer?
Existe algum programa melhor que o TeamViewer?
Existe uma alternativa mais segura ao TeamViewer?
A Splashtop tem algo como o TeamViewer?
Porque a Splashtop é Melhor que o TeamViewer?

Splashtop vs. TeamViewer: Funcionalidade & Comparação de Preços

Características e comparação de preços

Splashtop Remote Access Pro

TeamViewer Business

Licenciamento e preços

R$ 390 por utilizador/por ano

(Poupe ainda mais com descontos de volume!)

R$ 1.548 por ano

Somente licença individual

Limite de tamanho de transferência de ficheiros

64 GB

4 GB

Suporte Técnico

Acesse e controle computadores remotamente

Acesso remoto do Windows, Mac, iOS, Android, aplicação Web e navegador Chrome

# Sessões simultâneas por utilizador/canal

10

3

Número de dispositivos a partir dos quais conectar

Ilimitado

3

Transferência de arquivos entre plataformas (arrastar e soltar)

Bate-papo (em sessão)

Chat (sessão externa)

Gravação de sessão

Vários utilizadores (até 3) podem aceder remotamente ao mesmo computador em simultâneo (requer uma subscrição com múltiplas licenças).

Suporte a vários monitores (multi-para-multi)

Impressão remota

Despertar remoto (Wake on LAN)

Reinicialização remota

Atribuir acesso ao computador por usuário em equipes multiusuário

Agrupamento de computadores

Criptografia AES de 256 bits

Verificação em duas etapas

Bloquear tela remota

Tela remota em branco

Autenticação de dispositivo

Compartilhe a tela através do link da web


Características e comparação de preços

Splashtop Remote Support

TeamViewer Premium

Licenciamento e preços

A partir de R$ 780 por ano por usuário simultâneo

R$ 3.466,80 por ano por utilizador simultâneo

Acesse e controle computadores remotamente

Suporte a pedido para dispositivos ilimitados

Número de dispositivos a partir dos quais conectar

Ilimitado

Ilimitado

# Endpoints não assistidos geridos

Escolha entre 10 ou 300 computadores por licença. Obtenha mais computadores com licenças adicionais

300 para qualquer número de licenças 

Fornece apoio assistido a dispositivos iOS e Android

Adicionais por R$ 1.188/ano

# Sessões simultâneas por utilizador/canal

10

10

Gerenciamento de usuários

Permissões de grupo

Limite de tamanho de transferência de ficheiros

64 GB

4 GB

Transferência de arquivos entre plataformas (arrastar e soltar)

Bate-papo (em sessão)

Chat (sessão externa)

Gravação de sessão

Vários utilizadores (até 3) podem aceder remotamente ao mesmo computador em simultâneo (requer uma subscrição com múltiplas licenças).

Integração com Ticketing e ITSM

Disponível como um complemento para o TeamViewer Corporate ou TeamViewer Tensor

Suporte a vários monitores (multi-para-multi)

Impressão remota

Reinicialização remota

Criptografia AES de 256 bits

Agrupamento de computadores e usuários

Marca Personalizada

Gerenciamento de Endpoint

Disponível como um complemento

Disponível como um complemento


Características e comparação de preços

Splashtop Remote Support

TeamViewer Premium

TeamViewer Corporate

Preço inicial (por ano)

R$ 1.200 por ano utilizador simultâneo

R$ 3.466,80 por ano utilizador simultâneo

R$ 6.802,80 por ano utilizador simultâneo (3 utilizadores)

3 usuários simultâneos

R$ 3.600

R$ 7.282,80

R$ 6.802,80

Suporte iOS e Android

Incluso

R$ 1.188 adicional

R$ 1.188 adicional

# Endpoints não assistidos geridos

Escolha entre 10 ou 300 computadores por licença. Obtenha mais computadores com licenças adicionais.

300

500

Integrações com emissão de bilhetes e ITSM

Incluso

Não disponível

Complemento de Integrações Standard

Antivírus

Splashtop AV alimentado por Bitdefender na mesma consola

Disponível com complemento do pacote de gestão remota

Disponível com complemento do pacote de gestão remota

Gerenciamento de Endpoint

Disponível como um complemento

Disponível como um complemento

Disponível como um complemento


Características e comparação de preços

Splashtop Enterprise

TeamViewer Tensor

Adequado para trabalho e suporte remoto com opções de licenciamento flexíveis

Qualquer número de licenças de acesso remoto de usuário final e suporte remoto técnico disponível

Sem opções de licenciamento flexíveis

Preços (licença técnica)

por usuário simultâneo

Por utilizador nomeado

Preços (licença de utilizador final)

Por utilizador nomeado

Por utilizador nomeado

Integração de Autenticação Única/Active Directory

Acesso remoto independente do dispositivo

Registo abrangente

Dispositivos IoT e controle de acesso remoto

Lançamento silencioso

Acesso Condicional

Marca Personalizada

Gravação de Sessão em Nuvem

Integração com MobileIron, Zendesk, ServiceNow, Freshworks, Freshdesk, IBM MaaS360, NinjaOne e muito mais.

Disponível a um custo adicional

Simplifique e automatize o gerenciamento de endpoints com imposição de políticas, gerenciamento de patches de SO e de terceiros, ações de diagnóstico em segundo plano, alertas proativos, correção automatizada por meio de ações inteligentes, relatórios de inventário e muito mais.

Disponível com o complemento do pacote de gerenciamento de endpoints

Disponível com complemento do pacote de gestão remota

AR ferramenta de assistência remota para serviço e suporte no terreno

Primeiro ano incluído gratuitamente com o Splashtop Enterprise (oferta de tempo limitado)

Disponível a um custo adicional

Conector Splashtop para acesso sem agente através dos protocolos RDP, VNC e SSH

Primeiro ano incluído gratuitamente com o Splashtop Enterprise (oferta de tempo limitado)


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