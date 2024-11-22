Splashtop é a Melhor Alternativa do TeamViewer 2023

A Melhor Alternativa ao TeamViewer em 2026
A Splashtop oferece a empresas e equipas de TI acesso remoto seguro e de alto desempenho e suporte remoto, poupando aos utilizadores até 50% ou mais em comparação com os preços do TeamViewer.
Poupança Garantida vs. TeamViewerVer Todos os Produtos
Para indivíduos e equipes
Acesso Remoto Splashtop
Começa em R$ 25 /mês
50% de poupança garantida em comparação com o TeamViewer
Acesse seus computadores remotamente a partir de qualquer dispositivo. Perfeito para indivíduos ou empresas/escolas que desejam habilitar o trabalho em casa para seus usuários.
Para TI, suporte e suporte técnico
Splashtop Remote Support
Começa em R$ 65 /mês
50% de poupança garantida em comparação com o TeamViewer
Software de suporte remoto supervisionado e não supervisionado. Forneça suporte remoto sob demanda (QuickSupport) para qualquer computador, tablet ou dispositivo móvel.
Splashtop Enterprise
Alternativa ao TeamViewer Tensor
Poupança Garantida vs TeamViewer
Acesso remoto combinado e software de suporte remoto para satisfazer as tuas necessidades avançadas de segurança.
Porque Procurar uma Alternativa ao TeamViewer?
Se está à procura de uma alternativa ao TeamViewer, provavelmente não está apenas à procura de outra ferramenta de acesso remoto. Provavelmente está a comparar o custo, o desempenho, a fiabilidade, a segurança e o quão bem uma plataforma se adapta às suas necessidades diárias. Para muitas empresas e equipas de TI, o objetivo é encontrar uma solução que seja mais fácil de justificar, mais fácil de gerir e mais alinhada com a forma como o acesso e o suporte remotos realmente acontecem.
Razões comuns pelas quais as equipas começam a procurar uma alternativa ao TeamViewer incluem:
Os preços do TeamViewer podem tornar-se difíceis de justificar à medida que a utilização, os utilizadores ou as necessidades de suporte aumentam
Os colaboradores remotos e as equipas de TI precisam de ligações rápidas e estáveis para o trabalho diário e suporte.
A segurança é fundamental, especialmente para as empresas que prestam suporte remoto a colaboradores, clientes ou sistemas sensíveis.
As equipas de TI geralmente desejam uma plataforma mais simples de implementar, mais fácil de gerir e menos frustrante tanto para os administradores como para os utilizadores finais.
As equipas desejam um serviço ao cliente ágil e uma experiência de suporte mais fluida, e não apenas mais uma subscrição de software.
O Splashtop Custa Menos do que o TeamViewer e é Mais Adequado para Uso Empresarial
Desfrute do software de acesso remoto criado para o seu caso de uso específico. Obtém poupanças garantidas quando escolhe a Splashtop (vê a nossa comparação de preços Splashtop vs TeamViewer). Ou, se estiveres a utilizar a versão gratuita do TeamViewer e as tuas ligações estiverem bloqueadas devido a suspeita de utilização comercial, experimenta um teste gratuito da Splashtop antes de comprares uma licença comercial dispendiosa do TeamViewer.
Se você precisa de uma solução para trabalho remoto, acesso remoto ao laboratório ou suporte remoto, a Splashtop tem a solução para você, com todos os principais recursos, como conexões remotas de alta qualidade, armazenamento de gravação de sessão na cloud, transferência de arquivos com arrastar e soltar, bate-papo, impressão remota, gravação de sessão, visualização de vários monitores, Wake-on-LAN, reinicialização remota, gerenciamento de usuários e muito mais.
Software de Acesso Remoto Rápido, Confiável e Seguro
A Splashtop ganha consistentemente altas classificações para a satisfação do utilizador devido à sua fiabilidade. Terás sempre ligações remotas de alto desempenho, facilitando tarefas como edição de vídeo, mixagem de áudio, sincronização labial e desenho em CAD 3D enquanto acedes remotamente ao teu ambiente de trabalho.
A Splashtop suporta os sistemas operacionais que você usa e oferece acesso remoto entre plataformas. Obtenha acesso a computadores Windows, Mac e Linux a partir de qualquer outro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook. A equipe de TI pode acessar qualquer computador, tablet ou dispositivo móvel para fornecer suporte remoto.
Além disso, a Splashtop oferece tranquilidade graças aos recursos e práticas de segurança líderes do setor e à conformidade com os padrões e regulamentações do setor e do governo, incluindo ISO 27001, SOC 2, RGPD, CCPA, HIPAA.
A melhor experiência de atendimento ao cliente é da Splashtop
A Splashtop está comprometida com excelência no atendimento ao cliente. A Splashtop tem equipas de serviço na Califórnia, Japão, Taiwan, China, Singapura e Amesterdão para te facilitar o contacto com uma pessoa real. Os clientes novos e existentes podem ligar para as linhas telefónicas internacionais da Splashtop para falar com uma pessoa real. Por outro lado, se usares o TeamViewer e precisares de apoio, tens de enviar um bilhete e esperar que alguém volte a contactar-te.
O TeamViewer não permite que você cancele a sua assinatura online, em vez disso, eles fazem você escrever uma carta ou tentar entrar em contato com alguém da empresa, o que é muito difícil. Com a Splashtop, você pode fazer login na sua conta, abrir suas configurações de assinatura e modificar sua assinatura ou cancelá-la sem nenhuma complicação.
Poupança Garantida ou Programa Early Start
Obtenha a solução equivalente da Splashtop por metade do preço do TeamViewer (ou menos), ou até 3 meses adicionais gratuitos à sua assinatura para coincidir com o término da sua assinatura atual do TeamViewer. Contacte-nos para saber mais!
Perguntas Frequentes
Qual é uma boa alternativa ao TeamViewer?
Quanto tempo demora a desbloquear o meu TeamViewer?
O TeamViewer continua a ser o melhor?
A Splashtop é melhor do que o TeamViewer?
O TeamViewer é mesmo gratuito?
Qual é a diferença entre o TeamViewer grátis e pago?
Você consegue imprimir à distância com a versão gratuita do TeamViewer?
Quanto tempo dura uma sessão grátis do TeamViewer?
Como eu cancelo a minha assinatura do TeamViewer?
Qual é a alternativa gratuita ao TeamViewer?
Qual é uma boa alternativa ao TeamViewer para trabalhar remotamente?
Qual é o Melhor Software Alternativo ao TeamViewer?
Existe algum programa melhor que o TeamViewer?
Existe uma alternativa mais segura ao TeamViewer?
A Splashtop tem algo como o TeamViewer?
Porque a Splashtop é Melhor que o TeamViewer?
Splashtop vs. TeamViewer: Funcionalidade & Comparação de Preços
Características e comparação de preços
Splashtop Remote Access Pro
TeamViewer Business
Licenciamento e preços
R$ 390 por utilizador/por ano
(Poupe ainda mais com descontos de volume!)
R$ 1.548 por ano
Somente licença individual
Limite de tamanho de transferência de ficheiros
64 GB
4 GB
Suporte Técnico
✔
✗
Acesse e controle computadores remotamente
✔
✔
Acesso remoto do Windows, Mac, iOS, Android, aplicação Web e navegador Chrome
✔
✔
# Sessões simultâneas por utilizador/canal
10
3
Número de dispositivos a partir dos quais conectar
Ilimitado
3
Transferência de arquivos entre plataformas (arrastar e soltar)
✔
✔
Bate-papo (em sessão)
✔
✔
Chat (sessão externa)
✔
✔
Gravação de sessão
✔
✔
Vários utilizadores (até 3) podem aceder remotamente ao mesmo computador em simultâneo (requer uma subscrição com múltiplas licenças).
✔
✗
Suporte a vários monitores (multi-para-multi)
✔
✔
Impressão remota
✔
✔
Despertar remoto (Wake on LAN)
✔
✔
Reinicialização remota
✔
✔
Atribuir acesso ao computador por usuário em equipes multiusuário
✔
✗
Agrupamento de computadores
✔
✗
Criptografia AES de 256 bits
✔
✔
Verificação em duas etapas
✔
✔
Bloquear tela remota
✔
✔
Tela remota em branco
✔
✔
Autenticação de dispositivo
✔
✔
Compartilhe a tela através do link da web
✔
✔
Características e comparação de preços
Splashtop Remote Support
TeamViewer Premium
Licenciamento e preços
A partir de R$ 780 por ano por usuário simultâneo
R$ 3.466,80 por ano por utilizador simultâneo
Acesse e controle computadores remotamente
✔
✔
Suporte a pedido para dispositivos ilimitados
✔
✔
Número de dispositivos a partir dos quais conectar
Ilimitado
Ilimitado
# Endpoints não assistidos geridos
Escolha entre 10 ou 300 computadores por licença. Obtenha mais computadores com licenças adicionais
300 para qualquer número de licenças
Fornece apoio assistido a dispositivos iOS e Android
✔
Adicionais por R$ 1.188/ano
# Sessões simultâneas por utilizador/canal
10
10
Gerenciamento de usuários
✔
✔
Permissões de grupo
✔
✔
Limite de tamanho de transferência de ficheiros
64 GB
4 GB
Transferência de arquivos entre plataformas (arrastar e soltar)
✔
✔
Bate-papo (em sessão)
✔
✔
Chat (sessão externa)
✔
✔
Gravação de sessão
✔
✔
Vários utilizadores (até 3) podem aceder remotamente ao mesmo computador em simultâneo (requer uma subscrição com múltiplas licenças).
✔
✔
Integração com Ticketing e ITSM
✔
Disponível como um complemento para o TeamViewer Corporate ou TeamViewer Tensor
Suporte a vários monitores (multi-para-multi)
✔
✔
Impressão remota
✔
✔
Reinicialização remota
✔
✔
Criptografia AES de 256 bits
✔
✔
Agrupamento de computadores e usuários
✔
✔
Marca Personalizada
✔
✔
Gerenciamento de Endpoint
Disponível como um complemento
Disponível como um complemento
Características e comparação de preços
TeamViewer Premium
TeamViewer Corporate
Preço inicial (por ano)
R$ 1.200 por ano utilizador simultâneo
R$ 3.466,80 por ano utilizador simultâneo
R$ 6.802,80 por ano utilizador simultâneo (3 utilizadores)
3 usuários simultâneos
R$ 3.600
R$ 7.282,80
R$ 6.802,80
Suporte iOS e Android
Incluso
R$ 1.188 adicional
R$ 1.188 adicional
# Endpoints não assistidos geridos
Escolha entre 10 ou 300 computadores por licença. Obtenha mais computadores com licenças adicionais.
300
500
Integrações com emissão de bilhetes e ITSM
Incluso
Não disponível
Complemento de Integrações Standard
Antivírus
Splashtop AV alimentado por Bitdefender na mesma consola
Disponível com complemento do pacote de gestão remota
Disponível com complemento do pacote de gestão remota
Gerenciamento de Endpoint
Disponível como um complemento
Disponível como um complemento
Disponível como um complemento
Características e comparação de preços
Splashtop Enterprise
TeamViewer Tensor
Adequado para trabalho e suporte remoto com opções de licenciamento flexíveis
Qualquer número de licenças de acesso remoto de usuário final e suporte remoto técnico disponível
Sem opções de licenciamento flexíveis
Preços (licença técnica)
por usuário simultâneo
Por utilizador nomeado
Preços (licença de utilizador final)
Por utilizador nomeado
Por utilizador nomeado
Integração de Autenticação Única/Active Directory
✔
✔
Acesso remoto independente do dispositivo
✔
✔
Registo abrangente
✔
✔
Dispositivos IoT e controle de acesso remoto
✔
✔
Lançamento silencioso
✔
✔
Acesso Condicional
✔
✔
Marca Personalizada
✔
✔
Gravação de Sessão em Nuvem
✔
✗
Integração com MobileIron, Zendesk, ServiceNow, Freshworks, Freshdesk, IBM MaaS360, NinjaOne e muito mais.
✔
Disponível a um custo adicional
Simplifique e automatize o gerenciamento de endpoints com imposição de políticas, gerenciamento de patches de SO e de terceiros, ações de diagnóstico em segundo plano, alertas proativos, correção automatizada por meio de ações inteligentes, relatórios de inventário e muito mais.
Disponível com o complemento do pacote de gerenciamento de endpoints
Disponível com complemento do pacote de gestão remota
AR ferramenta de assistência remota para serviço e suporte no terreno
Primeiro ano incluído gratuitamente com o Splashtop Enterprise (oferta de tempo limitado)
Disponível a um custo adicional
Conector Splashtop para acesso sem agente através dos protocolos RDP, VNC e SSH
Primeiro ano incluído gratuitamente com o Splashtop Enterprise (oferta de tempo limitado)
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