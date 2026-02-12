Diferentes abordagens educacionais<br />com acesso remoto
Durante e depois da pandemia
Saiba como universidades, faculdades e escolas estão usando o acesso a computadores remotos como ferramenta essencial na era da aprendizagem remota e híbrida.
Permitindo acesso remoto a laboratórios de computadores no campus para que os alunos possam acessar recursos informáticos de que precisam
Usando ferramentas de helpdesk de TI com acesso remoto ao computador para dar suporte a estudantes, professores e funcionários — onde quer que eles estejam
Aumentar a interação das aulas com ferramentas de aprendizagem e ensino à distância