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Students making use of remote computer access to access lab computers from anywhere and improve their education experience

Diferentes abordagens educacionais<br />com acesso remoto

Durante e depois da pandemia

Saiba como universidades, faculdades e escolas estão usando o acesso a computadores remotos como ferramenta essencial na era da aprendizagem remota e híbrida.

  • Permitindo acesso remoto a laboratórios de computadores no campus para que os alunos possam acessar recursos informáticos de que precisam

  • Usando ferramentas de helpdesk de TI com acesso remoto ao computador para dar suporte a estudantes, professores e funcionários — onde quer que eles estejam

  • Aumentar a interação das aulas com ferramentas de aprendizagem e ensino à distância

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