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Teacher doing a demo of Splashtop Classroom

Splashtop Classroom

Compartilhamento de telas e software de anotação para os professores envolverem toda a sala de aula

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Mantenha os Seus Alunos Empenhados

A sua tela está na tela deles agora. Ensine a partir dos quatro cantos da sala de aula, exibindo a sua tela diretamente na frente da sala de aula, bem como nos dispositivos dos seus alunos. Crie um espaço virtual no quadro branco, concedendo permissão aos alunos para anotarem diretamente dos seus próprios dispositivos. Você está no controle e os seus alunos nunca precisam sair dos seus lugares.

Preços da sala de aula Splashtop

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Criado por Splashtop

Classroom Básico

R$ 150 / por professor / por ano


Para professores, escolas e distritos escolares

Permite que até 3 alunos se conectem de cada vez

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Criado por Splashtop

Classroom Plus

R$ 510 / por professor / por ano


Para professores, escolas e distritos escolares

Permita que até 40 alunos se conectem de cada vez

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Criado por School/District

On-Premisse

A partir de US$ 99,99 / por professor/por ano

Mínimo de 5 licenças

Para escolas e distritos com requisitos adicionais de conformidade e gestão

Seu administrador de TI implanta o Splashtop Center em um servidor interno e fornece aos usuários o Active Directory. Outras opções adicionais de gerenciamento e segurança também estão disponíveis.

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Students using tablets to access computers while using Splashtop Classroom

Torne as suas Lições Acessíveis

Com o Splashtop Classroom, os alunos podem usar os seus próprios dispositivos para participar em cada aula. Isso apoia os Programas Educativos Individualizados (IEP), aproximando o conteúdo da aula do aluno. Agora, todos os alunos podem participar em cada aula sem a barreira de ter de se deslocar pela sala de aula para aprender. Adicionalmente, o Splashtop Classroom permite a transferência de som para o seu dispositivo, permitindo o uso de auscultadores ligados a dispositivos dos alunos.

Teacher and students smiling while using Splashtop Classroom

Apoiar iniciativas 1:1 e BYOD

Quer a escola esteja fornecendo dispositivos 1:1 para os alunos, quer eles tragam os seus de casa, o Splashtop Classroom funciona em iPads, iPhones, dispositivos Android, Chromebooks, ou qualquer computador com navegador Chrome.

Steps showing how students use the Splashtop Classroom app to scan a QR code from a teacher's PC/Mac


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