Splashtop Classroom
Compartilhamento de telas e software de anotação para os professores envolverem toda a sala de aula
Mantenha os Seus Alunos Empenhados
A sua tela está na tela deles agora. Ensine a partir dos quatro cantos da sala de aula, exibindo a sua tela diretamente na frente da sala de aula, bem como nos dispositivos dos seus alunos. Crie um espaço virtual no quadro branco, concedendo permissão aos alunos para anotarem diretamente dos seus próprios dispositivos. Você está no controle e os seus alunos nunca precisam sair dos seus lugares.
Preços da sala de aula SplashtopExperimente nossa avaliação gratuita
Criado por Splashtop
Classroom Básico
R$ 150 / por professor / por ano
Para professores, escolas e distritos escolares
Permite que até 3 alunos se conectem de cada vez
Criado por Splashtop
Classroom Plus
R$ 510 / por professor / por ano
Para professores, escolas e distritos escolares
Permita que até 40 alunos se conectem de cada vez
Criado por School/District
On-Premisse
A partir de US$ 99,99 / por professor/por ano
Mínimo de 5 licenças
Para escolas e distritos com requisitos adicionais de conformidade e gestão
Seu administrador de TI implanta o Splashtop Center em um servidor interno e fornece aos usuários o Active Directory. Outras opções adicionais de gerenciamento e segurança também estão disponíveis.
Torne as suas Lições Acessíveis
Com o Splashtop Classroom, os alunos podem usar os seus próprios dispositivos para participar em cada aula. Isso apoia os Programas Educativos Individualizados (IEP), aproximando o conteúdo da aula do aluno. Agora, todos os alunos podem participar em cada aula sem a barreira de ter de se deslocar pela sala de aula para aprender. Adicionalmente, o Splashtop Classroom permite a transferência de som para o seu dispositivo, permitindo o uso de auscultadores ligados a dispositivos dos alunos.
Apoiar iniciativas 1:1 e BYOD
Quer a escola esteja fornecendo dispositivos 1:1 para os alunos, quer eles tragam os seus de casa, o Splashtop Classroom funciona em iPads, iPhones, dispositivos Android, Chromebooks, ou qualquer computador com navegador Chrome.