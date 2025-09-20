A Splashtop é uma Alternativa Melhor ao LogMeIn Pro

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The Best LogMeIn Alternative - Splashtop
The Best LogMeIn Alternative - Splashtop

A Principal Alternativa ao LogMeIn Pro para 2026: Splashtop

A Splashtop custa menos, é mais rápida e permite o acesso remoto a mais computadores.

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LogMeIn Pro vs Splashtop: Comparação de Caraterísticas e Preços



Splashtop Remote Access Pro

LogMeIn Pro

Preço começa em

R$ 390

R$ 593,53

Número de computadores

10

2

Acesso remoto rápido

Transferência de arquivos entre plataformas (arrastar e soltar)

Impressão remota

Som

Copiar & colar

Aplicativos móveis

Vários monitores (somente Windows)

Vários monitores (Windows & Mac)

Vários utilizadores (até 3) podem aceder remotamente ao mesmo computador em simultâneo*.

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Chat

Despertar remoto

Reinicialização remota

Gravação de sessão

Gerenciamento de usuários

Veja a nossa comparação de preços entre o Splashtop Remote Access vs o LogMeIn Pro.

Veja o resto das nossas alternativas ao LogMeIn.

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Utilizámos o LogMeIn, que se tornou demasiado lento ao longo dos anos. E se houvesse características que eu gostaria que tivessem sido trazidas, a empresa era demasiado grande para que nada acontecesse. Não responderam aos nossos pedidos.

Steven Walker, President of Fast Break Tech

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A Splashtop tem as características de que precisamos e o preço estava mais em linha com o que gostaríamos de pagar.

Jon Quincy, IT Manager, Strobel Energy Group

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Splashtop substitui o LogMeIn. Porque as novas versões do produto tiveram um desempenho cada vez menor face a um aumento considerável no preço da licença.

Cristiano Orlandi, Sr. ICT Strategist, Winitalia

5 Razões para Escolher a Splashtop Como uma Alternativa ao LogMeIn Pro

1. Preços Mais Baixos Sem Taxas Ocultas: A Splashtop oferece preços transparentes e diretos que custam significativamente menos que o LogMeIn Pro, ajudando indivíduos e empresas a economizar centenas ou milhares de dólares por ano.

2. Acesso Remoto de Alto Desempenho: Desfrute de sessões remotas rápidas e confiáveis com streaming 4K, baixa latência e suporte a vários monitores. A Splashtop garante que a tua experiência de ambiente de trabalho remoto é como trabalhar no escritório.

3. Segurança Avançada e Conformidade: A Splashtop usa encriptação AES-256, suporta autenticação multi-fator e SSO, e está em conformidade com as normas da indústria como SOC 2, ISO 27001, e HIPAA, dando-te paz de espírito para cada sessão remota.

4. Suporte Multi-plataforma e Multi-dispositivo: Liga-te aos teus dispositivos Windows, Mac, Linux, iOS, Android e Chromebook a partir de qualquer lugar. A Splashtop oferece maior flexibilidade em comparação com o suporte limitado a plataformas do LogMeIn Pro.

5. Boas Funcionalidades Incluídas Sem Custos Adicionais: A Splashtop inclui transferência de ficheiros, impressão remota, gravação de sessões, redirecionamento de dispositivos USB e muito mais nos seus planos. Com o LogMeIn Pro, muitos recursos são mais caros.

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Perguntas Frequentes

Como é que a Splashtop garante um acesso remoto seguro em comparação com o LogMeIn Pro?