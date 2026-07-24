Splashtop distinguida como “Líder” no ITreview Grid Award pelo quinto ano consecutivo
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Reconhecido pela facilidade de utilização e pela qualidade estável da ligação no suporte ao trabalho remoto e ao suporte de TI empresarial
TÓQUIO, Japão — Splashtop K.K. (Sede: Chiyoda-ku, Tóquio; Presidente e Diretor Representante: Mark Lee; doravante designada por “Splashtop”), fornecedora da solução de acesso remoto “Splashtop”, anunciou hoje que a Splashtop foi nomeada “Leader” na categoria de Ferramentas de Acesso Remoto do “ITreview Grid Award 2026 Summer”, organizado pela ITreview, uma plataforma de avaliações de produtos informáticos B2B e serviços cloud operada pela ITcrowd Corp. (Sede: Minato-ku, Tóquio; Presidente e CEO: Genta Kurono).
Premiado como “Leader” na categoria de ferramentas de acesso remoto do ITreview Grid Award 2026 Summer
O ITreview Grid Award é um prémio trimestral que reconhece produtos de TI B2B e serviços cloud excecionais com base em avaliações de utilizadores enviadas para o ITreview, avaliando os produtos nas perspetivas da satisfação do cliente e do reconhecimento de mercado.
A Splashtop é uma solução de acesso remoto que permite aos utilizadores aceder de forma segura e cómoda a PCs do escritório e no local. Com operações simples e independentes de VPN, utilização intuitiva, qualidade de ligação estável e suporte para vários dispositivos, a Splashtop ajuda a permitir um trabalho flexível independentemente da localização, ao mesmo tempo que melhora a eficiência da gestão de TI e das operações de suporte.
Neste prémio, a Splashtop recebeu classificações elevadas de muitos utilizadores pela sua conveniência prática e facilidade de utilização em operações reais. As avaliações publicadas no ITreview destacaram os seguintes pontos:
Permite acesso seguro aos PCs da empresa a partir de qualquer lugar para trabalho remoto e híbrido, ajudando a reduzir tarefas que antes exigiam que os colaboradores se deslocassem ao escritório.
Proporciona um ambiente de acesso remoto confortável para o trabalho do dia a dia, com latência mínima na apresentação do ecrã e no funcionamento do rato.
Permite que as equipas de TI e de sistemas de informação vejam e operem diretamente PCs remotos, contribuindo para tempos de resposta mais rápidos no suporte remoto.
Suporta ligações a partir de smartphones e tablets, tornando-se útil para tratar de trabalho, emergências e resolução de problemas fora do escritório.
Oferece implementação e operação simples, ajudando as organizações a criar um ambiente de acesso remoto independente de VPN com excelente relação custo-benefício.
A Splashtop continuará a incorporar o feedback dos clientes nas melhorias de produtos e serviços, e apoiará estilos de trabalho flexíveis e a continuidade do negócio para empresas e organizações, disponibilizando ambientes de acesso remoto seguros e confortáveis.
Sobre Splashtop
A Splashtop é o fornecedor global de topo de soluções de trabalho remoto, suporte e gestão que simplificam a segurança e o desempenho no mundo do trabalho a partir de qualquer lugar. Com o sucesso do cliente como prioridade número 1, a tecnologia da Splashtop é fácil de implementar, usar e gerenciar para pequenas e médias empresas e empresas, oferecendo recursos avançados de segurança, alto rendimento, amplo suporte a dispositivos e suporte ao cliente 24 horas por dia, 5 dias por semana. A solução acessível selecionada por mais de 30 milhões de utilizadores, a Splashtop é um parceiro que permite aos utilizadores crescer e escalar nos seus próprios termos com planos altamente flexíveis. A Splashtop é membro da Microsoft Intelligent Security Association (MISA), alinhando-se com a Microsoft em seus esforços para ajudar os clientes a enfrentar os desafios em evolução do cenário atual de TI. Visite www.splashtop.com e siga-nos no LinkedIn para saber mais.