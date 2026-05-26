Splashtop Reconhecida nos Relatórios G2 por Simplificar a Gestão de TI Moderna
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As avaliações dos clientes destacam a simplicidade operacional, o rápido ROI e a crescente procura por plataformas de TI integradas.
CUPERTINO, Calif., 26 de maio de 2026 – Splashtop® Inc. anunciou hoje múltiplos reconhecimentos nos relatórios de verão de 2026 da G2 nas categorias de gestão de endpoints, gestão de patches, suporte remoto, acesso remoto a desktop, gestão do ciclo de vida de certificados (CLM) e controlo de acesso à rede. Baseado inteiramente em avaliações de clientes verificadas, os reconhecimentos refletem uma forte validação por parte dos clientes sobre a capacidade do Splashtop de simplificar as operações de TI, fortalecer a segurança e apoiar ambientes de trabalho modernos.
Na gestão de endpoints e gestão de patches, Splashtop foi reconhecida como um Alto Desempenho em organizações de todos os tamanhos, com reconhecimento particularmente forte de clientes do mercado médio que procuram operações simplificadas e remediação mais rápida. Com base no feedback dos utilizadores da G2, os clientes da Splashtop relataram alcançar ROI 3 vezes mais rápido na gestão de endpoints e 2,5 vezes mais rápido na gestão de patches em comparação com as médias da categoria. Os clientes elogiaram repetidamente a capacidade da Splashtop de consolidar fluxos de trabalho críticos de TI numa experiência mais simplificada. Um avaliador afirmou que Splashtop AEM “tornou a vida de Admin de TI 10 vezes mais fácil!!” enquanto outros descreveram a plataforma como uma “loja única” que lida com “tudo o que preciso fazer, como verificar o inventário para atualizações, garantir que os patches estão bons ou gerar relatórios, sem ter que mudar para outro fornecedor.” Outro cliente observou que a experiência "não parece um produto de terceiros apenas inserido."
A Splashtop recebeu os reconhecimentos Grid® Leader e Momentum Leader nas categorias de Remote Support e Remote Desktop, além de ter sido repetidamente reconhecida pelo seu ROI, usabilidade e facilidade de implementação. Um cliente descreveu o Splashtop como proporcionando “acesso remoto seguro e fácil às máquinas de trabalho de qualquer lugar”, enquanto outros enfatizaram a sua “fiabilidade robusta em que se pode confiar” e “suporte remoto essencial com serviço exemplar.”
A solução Foxpass cloud PKI e RADIUS da Splashtop também foi reconhecida como Líder nas categorias de Gestão do Ciclo de Vida dos Certificados e Controlo de Acesso à Rede, refletindo a crescente procura por autenticação sem senha e baseada em identidade. Os clientes relataram alcançar um ROI 1,8 vezes mais rápido comparado às médias da categoria e elogiaram a solução por simplificar a gestão de autenticação e acesso à rede, com um revisor descrevendo como oferecendo "autenticação centralizada sem dificuldades com RADIUS confiável e visibilidade clara", enquanto outro destacou sua "configuração fácil, forte segurança, e manutenção zero."
Os reconhecimentos da G2 validam a visão mais ampla da Splashtop para simplificar a segurança em ambientes de trabalho híbridos sem acrescentar complexidade desnecessária para as equipas de TI ou os utilizadores finais. Desde o suporte remoto a utilizadores e a gestão de dispositivos até à ativação de controlos granulares de acesso remoto, ao reforço da autenticação de rede no local e à integração de soluções de segurança de endpoint, a Splashtop ajuda as organizações a melhorar a postura de segurança, simplificar a administração e manter visibilidade e controlo consistentes em ambientes de trabalho remotos e presenciais, ao mesmo tempo que reduz a carga operacional de gerir vários fornecedores e ferramentas desconectadas. Para mais informações sobre o conjunto de soluções da Splashtop ou para iniciar uma avaliação gratuita, visite www.splashtop.com.
Sobre Splashtop
A Splashtop é o fornecedor global de topo de soluções de trabalho remoto, suporte e gestão que simplificam a segurança e o desempenho no mundo do trabalho a partir de qualquer lugar. Com o sucesso do cliente como prioridade número 1, a tecnologia da Splashtop é fácil de implementar, usar e gerenciar para pequenas e médias empresas e empresas, oferecendo recursos avançados de segurança, alto rendimento, amplo suporte a dispositivos e suporte ao cliente 24 horas por dia, 5 dias por semana. A solução acessível selecionada por mais de 30 milhões de utilizadores, a Splashtop é um parceiro que permite aos utilizadores crescer e escalar nos seus próprios termos com planos altamente flexíveis. A Splashtop é membro da Microsoft Intelligent Security Association (MISA), alinhando-se com a Microsoft em seus esforços para ajudar os clientes a enfrentar os desafios em evolução do cenário atual de TI. Visite www.splashtop.com e siga-nos no LinkedIn para saber mais.