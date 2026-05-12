Splashtop anuncia acordo de parceria com a Hitachi High-Tech
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Avançando Operações Remotas e Manutenção nos Setores de Infraestrutura Social e Tecnologia Industrial no Japão
CUPERTINO, Calif. e TÓQUIO, 13 DE MAIO DE 2026 – Splashtop Inc. e a subsidiária Splashtop K.K., fornecedoras de soluções que potenciam e protegem ambientes distribuídos, anunciaram hoje uma parceria estratégica com a Hitachi High-Tech Corporation (“Hitachi High-Tech”) para ajudar a modernizar a infraestrutura social e os setores de tecnologia industrial do Japão.
A import�ância da monitorização e manutenção remota de equipamentos está a crescer na região devido à crescente escassez de mão de obra e às operações cada vez mais distribuídas. Neste contexto, a procura por soluções que permitam a operação e gestão seguras e eficientes de equipamentos sem necessidade de deslocação de pessoal ao local está a aumentar.
A Splashtop está a expandir a sua presença para além dos casos de uso tradicionais de TI, entrando no espaço de OT (Tecnologia Operacional), oferecendo acesso remoto seguro e tecnologia de suporte, e mais recentemente, gestão autónoma de endpoints (AEM), para melhorar a eficiência e apoiar a operação estável de dispositivos de campo em locais distribuídos.
Através deste acordo de parceria, a Splashtop e a Hitachi High-Tech irão colaborar para avançar o acesso remoto, operações e gestão de manutenção nos campos da infraestrutura social e tecnologia industrial. Além disso, a Splashtop irá expandir o alcance das suas soluções de acesso remoto para um leque mais amplo de clientes através da rede de vendas doméstica da Hitachi High-Tech.
Iniciativas principais
Suporte para a criação de ambientes de acesso remoto para equipamentos e instalações industriais
Aprimoramento dos serviços de monitorização e manutenção remota
Desenvolvimento conjunto de novas soluções utilizando dispositivos de borda
Como parte dos esforços para desenvolver novas soluções baseadas em dispositivos de ponta, a Splashtop também completou a verificação operacional do Splashtop no Armadillo-IoT G4, um gateway IoT compatível com computação de ponta industrial fornecido pela Atmark Techno, Inc.
A Splashtop continuará a trabalhar com a Hitachi High-Tech para acelerar a transformação digital e a adoção de operações remotas em locais de trabalho, particularmente nos campos da infraestrutura social e tecnologia industrial.
Sobre Splashtop
A Splashtop é o fornecedor global de topo de soluções de trabalho remoto, suporte e gestão que simplificam a segurança e o desempenho no mundo do trabalho a partir de qualquer lugar. Com o sucesso do cliente como prioridade número 1, a tecnologia da Splashtop é fácil de implementar, usar e gerenciar para pequenas e médias empresas e empresas, oferecendo recursos avançados de segurança, alto rendimento, amplo suporte a dispositivos e suporte ao cliente 24 horas por dia, 5 dias por semana. A solução acessível selecionada por mais de 30 milhões de utilizadores, a Splashtop é um parceiro que permite aos utilizadores crescer e escalar nos seus próprios termos com planos altamente flexíveis. A Splashtop é membro da Microsoft Intelligent Security Association (MISA), alinhando-se com a Microsoft em seus esforços para ajudar os clientes a enfrentar os desafios em evolução do cenário atual de TI. Visite www.splashtop.com e siga-nos no LinkedIn para saber mais.