A Splashtop usa a sua experiência em acesso remoto contra os burlões com o lançamento do Shield
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Novo produto de segurança para consumidores bloqueia ferramentas de acesso remoto de burlões, malware e links de phishing — lançado numa altura em que as perdas dos americanos com fraude online atingem um recorde de 21 mil milhões de dólares
CUPERTINO, Calif., 3 de agosto — Splashtop® Inc., líder global e pioneira em acesso remoto seguro, anunciou hoje o Splashtop Shield, uma solução de segurança para indivíduos e famílias concebida para interromper a cadeia de ataque por detrás das atuais burlas de tomada de controlo de dispositivos. Ao combinar proteção contra malware, defesa contra phishing e prevenção de tomada de controlo remota, o Shield bloqueia ataques antes de os criminosos assumirem o controlo de um dispositivo.
As burlas modernas raramente dependem de uma única tática. Uma mensagem de texto de phishing leva a um falso site de suporte, a uma chamada telefónica convincente e, por fim, a uma sessão de acesso remoto que entrega a um criminoso o controlo do computador da vítima. A inteligência artificial está a tornar cada etapa destas fraudes mais convincente. De acordo com o Internet Crime Report do FBI, os americanos perderam quase 21 mil milhões de dólares em cibercrime no ano passado. Os adultos com mais de 60 anos foram os mais afetados, reportando 7,7 mil milhões de dólares em perdas — um aumento de 37% num único ano.
Há mais de uma década, a Splashtop protege o acesso remoto legítimo de milhões de utilizadores e milhares de empresas, ajudando a definir como são sessões remotas fiáveis e baseadas em consentimento. O Shield aplica essa experiência contra atacantes ao reconhecer tentativas de acesso não autorizado e bloqueá-las.
“Os cibercriminosos são impiedosos e atacam as pessoas mais vulneráveis das nossas vidas”, afirmou Mark Lee, CEO e cofundador da Splashtop. “As burlas de hoje encadeiam engano, malware e acesso remoto não autorizado. O Shield foi criado para quebrar essa cadeia antes de os criminosos assumirem o controlo, e nenhuma empresa compreende melhor do que nós a diferença entre acesso remoto legítimo e uma tomada de controlo.”
Em testes independentes de terceiros realizados pela West Coast Labs em abril de 2026, o Shield alcançou uma taxa de proteção de 100% contra as ameaças testadas [Source Report].
Shield protege em todo o arco de um ataque:
Proteção contra tomada de controlo remoto: Deteta e bloqueia as ferramentas de acesso remoto não autorizadas usadas em fraudes de suporte técnico — a etapa final e mais prejudicial de um ataque de tomada de controlo de dispositivo — ao mesmo tempo que reconhece e permite ligações fiáveis e consentidas de familiares.
Proteção contra fraudes digitais: Bloqueia websites de phishing e links maliciosos em emails e mensagens antes de serem carregados, para que um clique por engano não se transforme numa violação.
Threat Protection (Antivirus): Deteta e bloqueia malware, ransomware e outro software malicioso com deteção assistida por IA e análise comportamental, em conjunto com um motor de antivírus tradicional, protegendo contra ameaças conhecidas e emergentes.
Trusted Remote Help: Permite que familiares designados ajudem os seus entes queridos em segurança através de sessões baseadas em consentimento para resolver problemas técnicos ou investigar atividade suspeita a partir de qualquer lugar.
“Milhões de pessoas já usam Splashtop para ajudar pais e avós com os seus computadores”, continuou Lee. “Shield protege essas mesmas famílias antes que algo corra mal — e, à medida que os burlões adotam IA para tornar os seus esquemas mais difíceis de detetar, estamos a alargar a proteção do Shield para os enfrentar também aí, intercetando a frente do ataque impulsionada por IA, e não apenas a etapa final.” O Splashtop Shield está disponível hoje com uma avaliação gratuita de 7 dias ou para compra nas edições Individual, Family Lite e Family para PCs Windows e Macs, como produto autónomo ou em conjunto com as ofertas de acesso remoto da Splashtop. Para mais informações ou para iniciar uma avaliação gratuita, visite www.splashtop.com/shield.
Resumo das notícias
Splashtop Shield bloqueia as ferramentas de acesso remoto não autorizadas por detrás das fraudes de suporte técnico, mantendo ao mesmo tempo abertas as ligações familiares fiáveis — combinando proteção contra fraudes, prevenção de tomada de controlo remoto, antivírus e Ajuda Remota baseada em consentimento numa única solução de segurança para indivíduos e famílias.
Splashtop Shield está disponível para PCs Windows e Macs como aplicações leves, nas edições Individual e Family.
Splashtop Shield alcançou uma taxa de proteção de 100% contra as ameaças testadas em testes independentes realizados pela entidade externa West Coast Labs.
Splashtop Shield foi desenvolvido pela Splashtop, cujo software de acesso remoto é utilizado com confiança por mais de 30 milhões de utilizadores em todo o mundo.
Sobre Splashtop
A Splashtop é o fornecedor global de topo de soluções de trabalho remoto, suporte e gestão que simplificam a segurança e o desempenho no mundo do trabalho a partir de qualquer lugar. Com o sucesso do cliente como prioridade número 1, a tecnologia da Splashtop é fácil de implementar, usar e gerenciar para pequenas e médias empresas e empresas, oferecendo recursos avançados de segurança, alto rendimento, amplo suporte a dispositivos e suporte ao cliente 24 horas por dia, 5 dias por semana. A solução acessível selecionada por mais de 30 milhões de utilizadores, a Splashtop é um parceiro que permite aos utilizadores crescer e escalar nos seus próprios termos com planos altamente flexíveis. A Splashtop é membro da Microsoft Intelligent Security Association (MISA), alinhando-se com a Microsoft em seus esforços para ajudar os clientes a enfrentar os desafios em evolução do cenário atual de TI. Visite www.splashtop.com e siga-nos no LinkedIn para saber mais.