A Splashtop apresenta o Splashtop Live, uma nova série de eventos comunitários para profissionais de IT e MSPs aprenderem, estabelecerem contactos e simplificarem operações
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Eventos exclusivos na Bay Area e em Londres vão reunir a comunidade de TI, parceiros e colegas do setor para partilhar estratégias práticas, experiências do mundo real e novas perspetivas sobre os desafios de TI atuais.
CUPERTINO, Calif., Jul 13, 2026 — Splashtop Inc. anunciou hoje o Splashtop Live, a primeira série de eventos comunitários com marca própria da empresa. Os eventos, apenas por convite, vão reunir profissionais de IT, managed service providers (MSPs), parceiros e especialistas do setor para uma tarde de aprendizagem, networking e conversas focadas na simplificação das operações modernas de IT. Os participantes sairão com ideias que podem aplicar aos seus próprios ambientes de IT e com uma melhor compreensão de como outras organizações estão a resolver desafios semelhantes.
Enquanto a Splashtop celebra 20 anos de inovação, a nova série de eventos reflete o compromisso contínuo da empresa com a comunidade de TI, à medida que se expande para além das suas raízes em acesso remoto, entrando em soluções mais amplas de gestão de TI e segurança de endpoints. A Splashtop Live reforça esse compromisso ao criar um fórum onde os profissionais de TI podem discutir desafios comuns e aprender com a experiência uns dos outros.
A série inaugural Splashtop Live incluirá:
Splashtop Live: Bay Area | 16 de setembro | Cupertino, Califórnia
Splashtop Live: London | 6 de outubro | Londres, Reino Unido
Cada evento dá aos participantes acesso direto às equipas de fundadores, liderança, produto e suporte da Splashtop, criando oportunidades para colocar questões e explorar abordagens que podem ser adaptadas às suas próprias organizações. A agenda inclui apresentações principais, painéis de discussão entre pares com profissionais de TI e MSPs, sessões sobre o roadmap do produto, workshops interativos e tempo para contactar com outros profissionais da área. Ao longo do dia, os participantes vão explorar formas de melhorar a eficiência operacional, reduzir a complexidade de TI e reforçar a segurança, ao mesmo tempo que constroem relações com outros profissionais da comunidade.
"Ao longo dos últimos vinte anos, tivemos o privilégio de trabalhar lado a lado com profissionais de TI, à medida que as suas responsabilidades continuaram a expandir-se," afirmou Mark Lee, CEO e cofundador da Splashtop. " Algumas das ideias mais valiosas surgem quando os profissionais partilham o que está a funcionar nos seus próprios ambientes. Splashtop Live cria um espaço para que essas conversas aconteçam."
Detalhes adicionais da agenda, oradores em destaque e anúncios de parceiros serão partilhados nas próximas semanas.
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Sobre Splashtop
A Splashtop é o fornecedor global de topo de soluções de trabalho remoto, suporte e gestão que simplificam a segurança e o desempenho no mundo do trabalho a partir de qualquer lugar. Com o sucesso do cliente como prioridade número 1, a tecnologia da Splashtop é fácil de implementar, usar e gerenciar para pequenas e médias empresas e empresas, oferecendo recursos avançados de segurança, alto rendimento, amplo suporte a dispositivos e suporte ao cliente 24 horas por dia, 5 dias por semana. A solução acessível selecionada por mais de 30 milhões de utilizadores, a Splashtop é um parceiro que permite aos utilizadores crescer e escalar nos seus próprios termos com planos altamente flexíveis. A Splashtop é membro da Microsoft Intelligent Security Association (MISA), alinhando-se com a Microsoft em seus esforços para ajudar os clientes a enfrentar os desafios em evolução do cenário atual de TI. Visite www.splashtop.com e siga-nos no LinkedIn para saber mais.