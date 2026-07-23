Splashtop reconhecida no 2026 Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer para software de ambiente de trabalho remoto
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A empresa recebeu 98% em Disposição para Recomendar e 70 avaliações elegíveis, uma das contagens de avaliações mais elevadas entre os fornecedores elegíveis no relatório.
CUPERTINO, Calif., 23 de julho de 2026 — Splashtop anunciou hoje a sua inclusão como fornecedor Aspiring no Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer 2026 para Remote Desktop Software. Com base em avaliações de utilizadores finais verificados, a Splashtop recebeu uma pontuação de 98% em Disposição para Recomendar, com base em 70 avaliações elegíveis de clientes até abril de 2026, representando uma das contagens de avaliações elegíveis mais elevadas entre os fornecedores incluídos no relatório. "Acreditamos que, como empresa liderada pelos fundadores e construída por engenheiros, estamos envolvidos em todas as etapas da evolução do nosso produto”, afirmou Mark Lee, CEO e cofundador da Splashtop. “Uma das maiores influências no nosso roadmap é aquilo que ouvimos dos nossos clientes. Em muitos aspetos, é uma parceria. Passámos quase 20 anos a crescer lado a lado com os nossos clientes, e é extremamente gratificante ouvir que o trabalho que realizámos continua a fazer uma diferença significativa para as equipas de TI que apoiamos." Os clientes destacam a simplicidade, segurança, estabilidade e experiência de utilizador fluida da Splashtop:
"As fortes capacidades de segurança transmitem confiança ao aceder a ambientes de clientes, respondendo tanto aos requisitos como à confiança dos clientes." – Diretor de Serviço e Suporte ao Cliente no setor de serviços de TI
"A Splashtop tem sido uma joia nesta área há bem mais de uma década desde que comecei a usá-la." – VP, IT no setor bancário
"Ligações remotas fiáveis e estáveis, com bom desempenho. Configuração simples e utilização contínua fácil com acesso não assistido." – Responsável de Operações no setor financeiro
"Adoro como a experiência de Remote Desktop é fluida quando se utilizam vários monitores no sistema remoto." – Programador de software no setor da saúde e da biotecnologia
"O Splashtop tem sido uma plataforma de acesso remoto fiável, com forte desempenho, conectividade estável e implementação fácil. Tem funcionado bem para resolução remota de problemas, gestão de endpoints e tarefas diárias de suporte de TI." – Gestor de Operações de TI no setor dos cuidados de saúde e biotecnologia
“Splashtop On-Prem é excelente na sua área, funciona sem falhas e, se não funcionar, o suporte é ótimo.” – Responsável de TI no setor governamental
"Fiabilidade excelente. Fácil de usar. No geral, o produto parece mais intuitivo do que os outros programas de acesso remoto que usamos." – Gestor de vendas no setor dos seguros (exceto saúde)
A Splashtop ajuda as empresas a ligar, de forma segura, colaboradores e equipas de TI aos sistemas de que precisam, a partir de qualquer lugar. O acesso remoto de elevado desempenho e a segurança de nível empresarial permitem às organizações expandir o trabalho híbrido com confiança. Sessões remotas reativas e de alta fidelidade mantêm os colaboradores produtivos e ajudam a TI a resolver problemas mais rapidamente em cargas de trabalho exigentes. O Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer sintetiza avaliações verificadas de clientes em informações que ajudam compradores de tecnologia a avaliar software e serviços. Estas avaliações complementam a investigação especializada da Gartner, fornecendo perspetivas em primeira mão de organizações que utilizam os produtos em ambientes de produção. O feedback dos clientes continua a desempenhar um papel importante na definição do roadmap de produto da Splashtop nas áreas de acesso remoto, suporte remoto e gestão autónoma de endpoints. Ao ouvir atentamente os profissionais de TI, a Splashtop continua a investir em capacidades que simplificam as operações, reforçam a segurança e ajudam equipas de TI reduzidas a fazer mais com menos recursos. Para mais informações sobre as soluções de acesso remoto, suporte remoto e gestão autónoma de endpoints da Splashtop, ou para iniciar uma avaliação gratuita, visite www.splashtop.com.
Declarações legais
Gartner, Voice of the Customer para Remote Desktop Software, Peer Contributors, 30 de junho de 2026. Gartner® e Peer Insights™ são marcas comerciais da Gartner, Inc. e/ou das suas afiliadas. Todos os direitos reservados. O conteúdo do Gartner Peer Insights consiste nas opiniões de utilizadores finais individuais com base nas suas próprias experiências e não deve ser interpretado como declarações de facto, nem representa as opiniões da Gartner ou das suas afiliadas. A Gartner não endossa qualquer fornecedor, produto ou serviço apresentado neste conteúdo nem presta quaisquer garantias, expressas ou implícitas, relativamente a este conteúdo, quanto à sua exatidão ou integralidade, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.
Sobre Splashtop
A Splashtop é o fornecedor global de topo de soluções de trabalho remoto, suporte e gestão que simplificam a segurança e o desempenho no mundo do trabalho a partir de qualquer lugar. Com o sucesso do cliente como prioridade número 1, a tecnologia da Splashtop é fácil de implementar, usar e gerenciar para pequenas e médias empresas e empresas, oferecendo recursos avançados de segurança, alto rendimento, amplo suporte a dispositivos e suporte ao cliente 24 horas por dia, 5 dias por semana. A solução acessível selecionada por mais de 30 milhões de utilizadores, a Splashtop é um parceiro que permite aos utilizadores crescer e escalar nos seus próprios termos com planos altamente flexíveis. A Splashtop é membro da Microsoft Intelligent Security Association (MISA), alinhando-se com a Microsoft em seus esforços para ajudar os clientes a enfrentar os desafios em evolução do cenário atual de TI. Visite www.splashtop.com e siga-nos no LinkedIn para saber mais.