Splashtop estabelece parceria com Misora Connect para reforçar as capacidades de manutenção remota
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Apoiar a “manutenção sem visitas ao local” através do “Splashtop by Misora Connect”
TÓQUIO, 2 de julho de 2026 – Splashtop K.K., o escritório no Japão da Splashtop Inc., anunciou hoje uma colaboração com a Misora Connect, Inc. para ajudar as organizações a simplificar a manutenção remota de dispositivos e equipamentos implementados em todo o Japão através de uma nova solução integrada de acesso remoto.
Através desta parceria, a Misora Connect começará a oferecer o “Splashtop by Misora Connect”, uma solução de acesso remoto para empresas que combina o SIM de comunicação da Misora Connect com o Splashtop. A solução permite a “manutenção sem visitas no local” para a operação de equipamentos instalados em locais remotos, como escritórios, lojas e fábricas em todo o país.
Contexto
À medida que a escassez de mão de obra e estilos de trabalho cada vez mais diversificados continuam a avançar, melhorar a eficiência do suporte no local tornou-se uma questão fundamental na manutenção e operação de dispositivos instalados em locais remotos, incluindo lojas e fábricas em todo o país, PCs de controlo de equipamentos, sinalização digital, dispositivos de IA e dispositivos edge. Quando ocorrem problemas, muitas vezes é necessário que a equipa se desloque ao local, o que resulta em custos e tempo acrescidos. Em situações de emergência, atrasos na resposta podem também levar a interrupções da atividade ou a uma recuperação mais demorada. Além disso, como o trabalho de manutenção tende a depender da experiência e do conhecimento de cada pessoa, há uma necessidade crescente de normalizar e simplificar as operações.
A Splashtop apoia a operação eficiente e estável de dispositivos no local distribuídos por locais remotos através da tecnologia de acesso remoto da Splashtop, que alcançou a quota de vendas n.º 1 no Japão durante dois anos consecutivos.* Ao combinar o serviço de comunicação da Misora Connect com a Splashtop, o “Splashtop by Misora Connect” oferece um ambiente que permite uma operação remota segura, contribuindo para respostas mais rápidas, operações padronizadas e trabalhos de manutenção mais eficientes.
Sobre o Splashtop by Misora Connect
“Splashtop by Misora Connect” é uma solução de acesso remoto para empresas que combina o SIM de comunicação da Misora Connect com Splashtop. Proporciona um ambiente seguro para aceder a PCs, dispositivos IoT, terminais de controlo e outros dispositivos instalados em locais remotos, sem depender de Wi-Fi ou VPN configuradas individualmente pelos utilizadores. Isto permite a manutenção e operação remotas de lojas, fábricas, sinalização digital, dispositivos de IA, dispositivos edge e muito mais em todo o país, ajudando a reduzir as deslocações ao local e a melhorar a eficiência operacional.
À medida que as empresas implementam mais equipamentos conectados, uma plataforma de suporte remoto para IoT como a Splashtop pode ajudar a simplificar a resolução de problemas, a manutenção e o suporte operacional a partir de qualquer lugar.
Principais funcionalidades do Splashtop by Misora Connect
Operação remota confortável através de acesso remoto de elevado desempenho
A conectividade de alto desempenho e baixa latência permite operar dispositivos instalados em locais remotos com conforto, como se o trabalho estivesse a ser feito diretamente no dispositivo à sua frente. A solução também suporta streaming em 4K, permitindo utilizar aplicações de elevada carga em tempo real sem transferir dados. O plano Enterprise de nível superior também suporta renderização fluida até 240 FPS.
Segurança de nível empresarial
A Splashtop oferece um ambiente de acesso remoto seguro com funcionalidades como comunicação encriptada de 256 bits, autenticação multifator, início de sessão único e controlo de acesso granular. Também suporta várias normas de segurança e conformidade, incluindo ISO 27001, SOC 2, RGPD e HIPAA, ajudando as empresas a implementar operações remotas seguras.
Configurações de ligação flexíveis adaptadas aos ambientes de utilização
A solução suporta configurações de ligação flexíveis de acordo com o ambiente do utilizador e os requisitos dos dispositivos. Além do acesso remoto a PCs de escritório, pode ser utilizada para operar remotamente dispositivos Windows, equipamentos com GUI, equipamentos de fábrica, dispositivos IoT e muito mais, apoiando a manutenção remota e a eficiência operacional numa vasta gama de cenários empresariais.
Através desta parceria, a Splashtop apoiará o desenvolvimento de sistemas de “manutenção sem deslocações ao local” que não dependem de visitas físicas ao local, contribuindo para uma manutenção remota mais eficiente e para a redução das cargas operacionais.
*Fonte: Fuji Chimera Research Institute, “Visão geral da pesquisa de marketing relacionada com comunicações 2024–2025”, publicada a 10 de dezembro de 2025, com base no relatório de pesquisa de mercado sobre a quota empresarial de 2023–2024 dos serviços de acesso remoto (https://www.fcr.co.jp/report/253q12.htm)
Destaques do anúncio
Splashtop K.K. anuncia uma parceria com a Misora Connect Inc.
A solução de acesso remoto da Splashtop, “Splashtop”, foi adotada para o “Splashtop by Misora Connect”, oferecido pela Misora Connect.
Ao combinar o SIM de comunicação da Misora Connect com o Splashtop, a solução permite um ambiente seguro de acesso remoto que não depende de Wi-Fi nem de VPN.
A solução suporta a operação remota segura e prática de PCs, dispositivos IoT, terminais de controlo, PCs de controlo de equipamentos, dispositivos edge e outros dispositivos localizados remotamente.
A solução ajuda a resolver problemas como os encargos de deslocação durante incidentes no local, atrasos na resposta a emergências e operações de manutenção que dependem de pessoal específico.
Ao apoiar o desenvolvimento de sistemas de “manutenção sem deslocações ao local”, a solução contribui para uma manutenção remota mais eficiente e para a normalização das operações.
Sobre a Misora Connect Inc.
Representantes – Presidente e Diretor Representante: Masamichi Morita; Diretor Representante: Susumu Takahashi
Sede – Sumitomo Fudosan Iidabashi First Tower, 2-6-1 Koraku, Bunkyo-ku, Tokyo
Visão geral do negócio – Fornece serviços abrangentes de comunicação sem fios, desde utilização empresarial e pré-paga até comunicações de alta capacidade e de baixa capacidade para aplicações de IoT.
Rácio de propriedade – SORACOM: 51%; Marubeni I-DIGIO Holdings: 49%
Website – https://misora-connect.com/
Sobre Splashtop
A Splashtop é uma empresa de plataforma de TI nativa da cloud que simplifica a segurança e o desempenho para forças de trabalho distribuídas. Assente em mais de 20 anos de experiência em tecnologia remota, a Splashtop fornece soluções fáceis de implementar e operar, permitindo um trabalho seguro e produtivo a partir de qualquer lugar e em qualquer dispositivo através de uma única consola. No Japão, a Splashtop fornece vendas e apoio aos clientes nacionais através da sua subsidiária japonesa, oferecendo serviços adaptados às necessidades do mercado japonês. A Splashtop é utilizada por mais de 30 milhões de utilizadores em todo o mundo e cumpre elevados padrões de segurança, incluindo certificações ISO, conformidade SOC 2 e prontidão para o RGPD.
A Splashtop é membro da Microsoft Intelligent Security Association (MISA) e trabalha com a Microsoft para ajudar a responder aos desafios em ambientes de TI em evolução. Para mais informações, visite splashtop.com ou splashtop.co.jp. A Splashtop também partilha as atualizações mais recentes através dos seus canais oficiais nas redes sociais. Siga a Splashtop Japan no LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/splashtop-jp e no X: @splashtop_japan
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