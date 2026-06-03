Pesquisa da Splashtop revela que a manutenção dos endpoints consome metade da capacidade da TI
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As organizações relatam um aumento no encargo de manutenção, trabalho fora de horas e desafios de atualização à medida que os ambientes terminais se tornam mais complexos.
CUPERTINO, Calif., 16 de jun. de 2026 – Splashtop Inc., fornecedor global de soluções que impulsionam e protegem o trabalho distribuído, divulgou hoje uma nova pesquisa que analisa a crescente carga operacional enfrentada pelas equipas de TI e pelos managed service providers (MSPs), concluindo que a manutenção de endpoints consome agora mais de metade da capacidade disponível das equipas de TI. Com base num inquérito a 250 profissionais de TI e MSP, o relatório revela como sistemas fragmentados, automação inconsistente e visibilidade limitada estão a impedir muitas equipas de avançar para além das operações reativas de endpoints.
O relatório, Stuck in the Middle: Why Most IT Teams Can’t Get Past Reactive Endpoint Management, concluiu que, embora a maioria das equipas já tenha investido em ferramentas de automação e gestão de endpoints, muitas continuam em ambientes parcialmente modernizados, onde o trabalho reativo e os sistemas desligados entre si continuam a impulsionar o aumento dos custos, da carga de trabalho fora do horário laboral e do risco para o negócio.
Principais Conclusões
A maioria das equipas de TI continua presa entre operações reativas e automação total, com 72% a relatar que ferramentas fragmentadas, automação parcial e visibilidade limitada estão a impedi-las de alcançar os ganhos operacionais esperados.
A manutenção dos endpoints agora consome a maioria da capacidade da equipa de TI, com uma média de 53% do tempo da equipa e subindo para 61% em ambientes com mais de 1.000 endpoints.
As operações reativas de endpoints criam um fardo financeiro de seis dígitos, com as equipas a gastar uma média de $133,000 por ano apenas em mão-de-obra de manutenção.
O atraso na aplicação de patches está a causar um risco mensurável, com 57% dos inquiridos a reportar um incidente de segurança ligado a atrasos na aplicação de patches e mais de metade a reportar impactos no seguro cibernético.
Os fluxos de trabalho fragmentados estão fortemente associados à ineficiência operacional, com equipas a utilizarem três ou mais ferramentas por problema de ponto final e mais de 60% de probabilidade de experiência de retrabalho frequente.
Os resultados indicam um fosso crescente entre as equipas que operam em ambientes fragmentados e reativos e aquelas que adotam abordagens mais unificadas de gestão de endpoints. À medida que os ambientes aumentam, muitas equipas relatam gastar tempo substancial em correções de emergência, resolução de problemas através de sistemas desconectados e gestão de ineficiências operacionais que limitam o impacto dos investimentos em automação. “À medida que a automatização e os agentes de IA se tornam mais comuns nas operações de TI, muitas equipas estão a descobrir que a automatização isolada só pode ir até certo ponto quando o modelo operacional subjacente continua fragmentado”, disse Mark Lee, CEO e cofundador da Splashtop. “Isto está a aumentar a necessidade de modelos operacionais mais unificados e a moldar a nossa maneira de pensar sobre como simplificar as operações de endpoint.”
A plataforma de Gestão de Endpoints Autônomos (AEM) da Splashtop é projetada para atender ao modelo operacional descrito na pesquisa.
Saiba mais sobre Splashtop AEM ou inicie um teste gratuito: www.splashtop.com/autonomous-endpoint-management.
Descarregue o relatório completo: Preso no Meio: Porque a Maioria das Equipas de TI não Conseguem Passar da Gestão de Endpoints Reativa
Sobre a Pesquisa
A pesquisa é baseada numa sondagem de 250 profissionais de TI e MSPs nos EUA, realizada em fevereiro e março de 2026. Os resultados refletem tendências operacionais relacionadas à manutenção de endpoints, automação, aplicação de patches e gestão de fluxo de trabalho em organizações que gerem ambientes de endpoints distribuídos.
Sobre Splashtop
A Splashtop é o fornecedor global de topo de soluções de trabalho remoto, suporte e gestão que simplificam a segurança e o desempenho no mundo do trabalho a partir de qualquer lugar. Com o sucesso do cliente como prioridade número 1, a tecnologia da Splashtop é fácil de implementar, usar e gerenciar para pequenas e médias empresas e empresas, oferecendo recursos avançados de segurança, alto rendimento, amplo suporte a dispositivos e suporte ao cliente 24 horas por dia, 5 dias por semana. A solução acessível selecionada por mais de 30 milhões de utilizadores, a Splashtop é um parceiro que permite aos utilizadores crescer e escalar nos seus próprios termos com planos altamente flexíveis. A Splashtop é membro da Microsoft Intelligent Security Association (MISA), alinhando-se com a Microsoft em seus esforços para ajudar os clientes a enfrentar os desafios em evolução do cenário atual de TI. Visite www.splashtop.com e siga-nos no LinkedIn para saber mais.