Splashtop conquista o prémio Top Rated 2026 da TrustRadius
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O feedback dos clientes destaca o forte desempenho, a segurança, a experiência do utilizador e o suporte em equipas de TI e MSPs
CUPERTINO, Calif., 10 de junho de 2026 — Splashtop, líder em soluções de acesso remoto, suporte e gestão de endpoints, anunciou hoje que recebeu o prémio Top Rated Award 2026 da TrustRadius. Este reconhecimento baseia-se inteiramente em avaliações verificadas de clientes e reflete feedback consistente de profissionais de TI que confiam na Splashtop para aceder, prestar suporte e gerir dispositivos de forma segura em ambientes distribuídos. Os prémios TrustRadius Top Rated baseiam-se no sentimento autêntico dos clientes, reconhecendo os fornecedores que oferecem valor mensurável em áreas-chave como o desempenho do produto, a segurança, a usabilidade e o apoio ao cliente. O reconhecimento contínuo da Splashtop destaca a sua capacidade de ajudar as organizações a simplificar as operações de TI, mantendo elevados padrões de segurança e de experiência do utilizador final. “O reconhecimento baseado no feedback dos clientes tem mais peso para nós porque reflete a experiência no mundo real”, afirmou Mark Lee, CEO e cofundador da Splashtop. “À medida que os ambientes de TI se tornam mais distribuídos e os requisitos de segurança aumentam, o nosso foco é disponibilizar soluções que acompanhem essas exigências, mantendo o desempenho, a simplicidade e a fiabilidade de que os nossos clientes dependem.” As classificações da Splashtop no TrustRadius destacam os seus pontos fortes em várias áreas principais:
Performance: Acesso remoto de alta velocidade e baixa latência que permite trabalhar sem interrupções a partir de qualquer lugar e em qualquer dispositivo
Segurança: Encriptação de ponta a ponta, controlos de acesso granulares e conformidade com normas como SOC 2, ISO e RGPD
Experiência do utilizador: Implementação simples internamente, interface intuitiva e formação mínima necessária para equipas de TI e utilizadores finais
Apoio ao cliente: Equipas de apoio reativas e experientes que ajudam os clientes a resolver problemas rapidamente
Além das suas soluções principais de acesso remoto e suporte remoto, a Splashtop lançou uma plataforma unificada para gestão autónoma de endpoints com controlo remoto nativo, proporcionando maior visibilidade sobre o estado dos dispositivos e permitindo às equipas de TI agir de forma proativa sem mudar de ferramenta. Esta abordagem ajuda a reduzir a complexidade operacional, mantendo o desempenho e a fiabilidade que os clientes esperam.
Destaques do feedback dos clientes
Os clientes da Splashtop continuam a destacar a melhoria da eficiência e a redução do atrito nos fluxos de trabalho de TI:
“A Splashtop é a melhor ferramenta de acesso remoto e gestão de endpoints do nosso arsenal. Não conseguiríamos manter o negócio sem a ajuda que isso dá aos nossos técnicos, uma vez que temos clientes por todo o estado. Não só é a melhor opção para as nossas necessidades, como também nos ajuda quando não temos de ir às instalações de um cliente para resolver os problemas que lá estão a acontecer.” – Proprietário
“O Splashtop tem um excelente preço para pequenas e médias empresas. Tem-me ajudado a gerir várias empresas sozinho, graças à automatização das atualizações, do antivírus e do controlo remoto.” – Diretor de TI
“A Splashtop tornou-se uma ferramenta essencial para a nossa clínica, dando-me a flexibilidade de trabalhar de forma eficaz mesmo quando estou fora do escritório — seja para consultas médicas ou para tempo pessoal. " Como sou a única pessoa responsável por tarefas críticas específicas, o Splashtop permite-me iniciar sessão remotamente, responder às perguntas da equipa, aceder a informações importantes e processar a faturação sem interrupções.” – Administrador em Serviços Profissionais
“A Splashtop é essencial para ambientes muito restritos, com várias opções de segurança disponíveis para configuração. E também para equipamentos com acesso físico difícil (por exemplo, ecrãs grandes ou quiosques), onde podemos usar Streamers para efetuar o acesso.” – Estratega de Processos de TI
“O Splashtop é excelente para acesso remoto. Nunca tive um problema em que se tornasse inutilizável em diferentes condições de rede, e apresenta um bom desempenho com uma qualidade surpreendentemente elevada em tudo. A interface do utilizador e a fluidez com que tudo “simplesmente funciona” são excelentes.” – Administrador de TI
O reconhecimento da Splashtop pela TrustRadius junta-se à sua crescente lista de distinções do setor, refletindo uma forte satisfação dos clientes e um dinamismo contínuo em todo o seu portefólio de produtos. Para saber mais sobre Splashtop e ler avaliações de clientes, visite https://www.trustradius.com/products/splashtop-enterprise/reviews.
Resumo de notícias
A Splashtop é Top Rated pela TrustRadius com base em avaliações verificadas de clientes
Splashtop classificada como a melhor solução para PMEs, oferecendo elevado desempenho, facilidade de utilização e forte ROI
A Splashtop oferece acesso remoto e suporte remoto rápidos e seguros para ambientes de trabalho distribuídos, com gestão de endpoints para melhorar a visibilidade e reduzir a proliferação de ferramentas
A plataforma de gestão de endpoints da Splashtop com controlo remoto nativo é fiável para equipas de TI e MSPs reduzirem a complexidade e permitirem operações remotas eficientes
Sobre Splashtop
A Splashtop é o fornecedor global de topo de soluções de trabalho remoto, suporte e gestão que simplificam a segurança e o desempenho no mundo do trabalho a partir de qualquer lugar. Com o sucesso do cliente como prioridade número 1, a tecnologia da Splashtop é fácil de implementar, usar e gerenciar para pequenas e médias empresas e empresas, oferecendo recursos avançados de segurança, alto rendimento, amplo suporte a dispositivos e suporte ao cliente 24 horas por dia, 5 dias por semana. A solução acessível selecionada por mais de 30 milhões de utilizadores, a Splashtop é um parceiro que permite aos utilizadores crescer e escalar nos seus próprios termos com planos altamente flexíveis. A Splashtop é membro da Microsoft Intelligent Security Association (MISA), alinhando-se com a Microsoft em seus esforços para ajudar os clientes a enfrentar os desafios em evolução do cenário atual de TI. Visite www.splashtop.com e siga-nos no LinkedIn para saber mais.