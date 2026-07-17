Splashtop vence o prémio Visionary Spotlight Award 2026 pela plataforma unificada para gestão autónoma de endpoints
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CUPERTINO, Calif., 16 jul. 2026 — Splashtop recebeu um 2026 Visionary Spotlight Award da ChannelVision Magazine, vencendo a categoria de Inovações Tecnológicas para Fornecedores de Serviços em monitorização e gestão remotas (RMM) pela sua plataforma unificada de autonomous endpoint management (AEM).
A plataforma cloud-native da Splashtop consolida as principais capacidades operacionais que os Managed Service Providers (MSPs) utilizam diariamente numa experiência simples e otimizada. Em vez de alternarem entre vários produtos para identificar e resolver problemas, os técnicos podem trabalhar de ponta a ponta numa única plataforma, com visibilidade completa sobre os ambientes dos clientes. Splashtop AEM permite aos MSPs padronizar políticas e automatizar trabalho rotineiro, ao mesmo tempo que obtêm inteligência de segurança em tempo real. A plataforma unificada ajuda os MSPs a reduzir a proliferação de ferramentas, melhorar a eficiência dos técnicos e escalar as operações sem o custo e a complexidade das plataformas RMM empresariais tradicionais.
"A maioria dos MSPs não precisa de uma plataforma que tente fazer tudo. Precisam de uma que faça excecionalmente bem as coisas em que confiam todos os dias”, disse Mark Lee, CEO e cofundador da Splashtop. "É uma honra sermos reconhecidos pela ChannelVision porque eles entendem o que estamos a tentar fazer: simplificar algo que se tornou incrivelmente complexo.”
Ao contrário das plataformas RMM legadas, que muitas vezes exigem vários produtos ou personalização extensiva, a Splashtop oferece um ambiente operacional unificado para gerir a saúde, a segurança, a automação, a gestão de patches e o suporte remoto dos endpoints. Também complementa o Microsoft Intune, alargando a gestão de dispositivos com capacidades operacionais em tempo real.
“À medida que os ambientes de TI se tornaram mais distribuídos e as exigências de segurança aumentaram, cada nova camada de complexidade dificulta uma resposta rápida e uma operação eficiente por parte dos MSPs. O nosso foco é ajudar os parceiros a simplificar para que possam avançar mais depressa, reforçar a segurança e criar negócios mais saudáveis e rentáveis."
Os Visionary Spotlight Awards anuais reconhecem produtos, serviços e implementações de excelência nos setores das comunicações e da tecnologia de canal. Os vencedores são selecionados pelos editores da ChannelVision e por um painel independente de jurados com base na inovação, no impacto futuro no setor, na diferenciação de funcionalidades, na facilidade de utilização e na interoperabilidade.
"Os VSAs de 2026 refletem um canal em rápida evolução, com consultores a lidar com tecnologias emergentes impulsionadas por IA e com a mudança das expectativas dos compradores", afirmou Berge Kaprelian, President and CEO of ChannelVision. "Os VSAs ajudam a filtrar o ruído ao reconhecer as empresas que oferecem inovação e valor empresarial mensurável. Parabéns a todos os vencedores do Visionary Spotlight Award deste ano."
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Sobre Splashtop
A Splashtop é o fornecedor global de topo de soluções de trabalho remoto, suporte e gestão que simplificam a segurança e o desempenho no mundo do trabalho a partir de qualquer lugar. Com o sucesso do cliente como prioridade número 1, a tecnologia da Splashtop é fácil de implementar, usar e gerenciar para pequenas e médias empresas e empresas, oferecendo recursos avançados de segurança, alto rendimento, amplo suporte a dispositivos e suporte ao cliente 24 horas por dia, 5 dias por semana. A solução acessível selecionada por mais de 30 milhões de utilizadores, a Splashtop é um parceiro que permite aos utilizadores crescer e escalar nos seus próprios termos com planos altamente flexíveis. A Splashtop é membro da Microsoft Intelligent Security Association (MISA), alinhando-se com a Microsoft em seus esforços para ajudar os clientes a enfrentar os desafios em evolução do cenário atual de TI. Visite www.splashtop.com e siga-nos no LinkedIn para saber mais.
Sobre a ChannelVision Magazine
A revista ChannelVision (www.channelvisionmag.com), publicada pela Beka Business Media, é uma publicação bimestral dirigida a parceiros de canal que fornecem soluções de voz, dados, IT gerido, cloud e tecnologia empresarial ao mercado das PME. Através da sua publicação impressa, website e eventos do setor, a ChannelVision oferece perspetivas sobre as tecnologias, tendências e empresas que estão a moldar o canal.