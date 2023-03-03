Precisa de um substituto do TeamViewer? Substitua o TeamViewer pelo Splashtop

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A man using a laptop with Splashtop to replace TeamViewer

Precisa de um substituto ao TeamViewer? Substitua o TeamViewer pela Splashtop

Aproveite os benefícios de mudar para a Splashtop e comece a usar com facilidade

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Garantimos Poupanças ao Mudar do TeamViewer para a Splashtop

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Por que a Splashtop é o Melhor Substituto para o TeamViewer

  • Vais poupar! Garantimos que pouparás 50% ao ano ao escolher Splashtop em vez do TeamViewer. Mais ainda, terás todos os melhores recursos de acesso remoto de que precisas. 

  • Gestão de subscrições sem complicações! Desligue a renovação automática a qualquer momento com um único clique com Splashtop, ao contrário do difícil processo de cancelamento do TeamViewer

  • Milhares de avaliações de 5 estrelas! A Splashtop ganha classificações de satisfação dos usuários mais altas de revisores de terceiros e sites de avaliações par-a-par. Experimente e vais ver porquê! 

  • Uma experiência de atendimento ao cliente que vais adorar! Construa uma parceria duradoura com uma equipa que te coloca em primeiro lugar.  

  • Vais desfrutar da melhor solução de acesso remoto! Vê a nossa comparação completa para descobrires porque é que a Splashtop é a melhor alternativa ao TeamViewer


A laptop computer that has Splashtop, the best TeamViewer replacement

Substituir o TeamViewer pela Splashtop é fácil

Quer utilizas o TeamViewer para aceder remotamente a um computador, vários computadores ou mesmo para as necessidades de acesso remoto de uma organização inteira, configurar a Splashtop é simples. 

Depois de ter iniciado a tua subscrição da Splashtop ou a versão de teste gratuita, só precisas fazer duas coisas para substituir o TeamViewer. Primeiro, implante o Splashtop Streamer nos computadores aos quais desejas aceder remotamente. Em segundo lugar, descarregue o Splashtop Business App nos teus computadores ou dispositivos móveis para aceder remotamente aos computadores nos quais colocaste o Streamer. 

É isso! Podes até usar o TeamViewer para implantar em massa Splashtop nos teus dispositivos. Confira os passos para migrar do TeamViewer para a Splashtop

Poupança Garantida vs. TeamViewer

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Para indivíduos e equipes

Acesso Remoto Splashtop

Começa em R$ 25 /mês

50% de poupança garantida em comparação com o TeamViewer

Acesse seus computadores remotamente a partir de qualquer dispositivo. Perfeito para indivíduos ou empresas/escolas que desejam habilitar o trabalho em casa para seus usuários.

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Para TI, suporte e suporte técnico

Splashtop Remote Support

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Software de suporte remoto supervisionado e não supervisionado. Forneça suporte remoto sob demanda (QuickSupport) para qualquer computador, tablet ou dispositivo móvel.

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Alternativa ao TeamViewer Tensor

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Acesso remoto combinado e software de suporte remoto para satisfazer as tuas necessidades avançadas de segurança.

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Mais Razões por que o Splashtop é o Substituto Ideal do TeamViewer

  • Software de Ambiente de Trabalho Remoto para Qualquer Dispositivo

    Não importa o sistema operacional ou dispositivo, a Splashtop tem o que precisas! Splashtop suporta dispositivos Windows, Mac, iOS, Android e Chrome OS. O desktop remoto nunca foi tão acessível 

  • Segurança Líder do Setor

    As conexões criptografadas, as opções de senha de vários níveis, autenticação de dois fatores e outros recursos de segurança garantem que os teus dados estão seguros. Saiba mais sobre a segurança da Splashtop.

  • Desempenho de Alta Qualidade

    Usufrua de um alto desempenho consistente que permite streaming 4K até 60 fps (e transmissão em sequência do iMac Pro Retina 5K), fidelidade das cores, conexões remotas em tempo real e baixa latência.

  • Recursos e ferramentas

    Transferência de arquivos com arrastar e soltar, suporte a vários monitores, bate-papo, impressão remota, reinicialização remota, Wake-on-LAN, gestão de dispositivos do utilizador e muito mais! Tudo a uma fração do preço em comparação com o TeamViewer. Veja a nossa comparação de preços com o TeamViewer

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