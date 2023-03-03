Precisa de um substituto do TeamViewer? Substitua o TeamViewer pelo Splashtop

Precisa de um substituto ao TeamViewer? Substitua o TeamViewer pela Splashtop
Aproveite os benefícios de mudar para a Splashtop e comece a usar com facilidade
Por que a Splashtop é o Melhor Substituto para o TeamViewer
Vais poupar! Garantimos que pouparás 50% ao ano ao escolher Splashtop em vez do TeamViewer. Mais ainda, terás todos os melhores recursos de acesso remoto de que precisas.
Gestão de subscrições sem complicações! Desligue a renovação automática a qualquer momento com um único clique com Splashtop, ao contrário do difícil processo de cancelamento do TeamViewer.
Milhares de avaliações de 5 estrelas! A Splashtop ganha classificações de satisfação dos usuários mais altas de revisores de terceiros e sites de avaliações par-a-par. Experimente e vais ver porquê!
Uma experiência de atendimento ao cliente que vais adorar! Construa uma parceria duradoura com uma equipa que te coloca em primeiro lugar.
Vais desfrutar da melhor solução de acesso remoto! Vê a nossa comparação completa para descobrires porque é que a Splashtop é a melhor alternativa ao TeamViewer.
Substituir o TeamViewer pela Splashtop é fácil
Quer utilizas o TeamViewer para aceder remotamente a um computador, vários computadores ou mesmo para as necessidades de acesso remoto de uma organização inteira, configurar a Splashtop é simples.
Depois de ter iniciado a tua subscrição da Splashtop ou a versão de teste gratuita, só precisas fazer duas coisas para substituir o TeamViewer. Primeiro, implante o Splashtop Streamer nos computadores aos quais desejas aceder remotamente. Em segundo lugar, descarregue o Splashtop Business App nos teus computadores ou dispositivos móveis para aceder remotamente aos computadores nos quais colocaste o Streamer.
É isso! Podes até usar o TeamViewer para implantar em massa Splashtop nos teus dispositivos. Confira os passos para migrar do TeamViewer para a Splashtop.
Poupança Garantida vs. TeamViewerVer Todos os Produtos
Para indivíduos e equipes
Acesso Remoto Splashtop
Começa em R$ 25 /mês
50% de poupança garantida em comparação com o TeamViewer
Acesse seus computadores remotamente a partir de qualquer dispositivo. Perfeito para indivíduos ou empresas/escolas que desejam habilitar o trabalho em casa para seus usuários.
Para TI, suporte e suporte técnico
Splashtop Remote Support
Começa em R$ 65 /mês
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Software de suporte remoto supervisionado e não supervisionado. Forneça suporte remoto sob demanda (QuickSupport) para qualquer computador, tablet ou dispositivo móvel.
Splashtop Enterprise
Alternativa ao TeamViewer Tensor
Poupança Garantida vs TeamViewer
Acesso remoto combinado e software de suporte remoto para satisfazer as tuas necessidades avançadas de segurança.
Mais Razões por que o Splashtop é o Substituto Ideal do TeamViewer
Software de Ambiente de Trabalho Remoto para Qualquer Dispositivo
Não importa o sistema operacional ou dispositivo, a Splashtop tem o que precisas! Splashtop suporta dispositivos Windows, Mac, iOS, Android e Chrome OS. O desktop remoto nunca foi tão acessível
Segurança Líder do Setor
As conexões criptografadas, as opções de senha de vários níveis, autenticação de dois fatores e outros recursos de segurança garantem que os teus dados estão seguros. Saiba mais sobre a segurança da Splashtop.
Desempenho de Alta Qualidade
Usufrua de um alto desempenho consistente que permite streaming 4K até 60 fps (e transmissão em sequência do iMac Pro Retina 5K), fidelidade das cores, conexões remotas em tempo real e baixa latência.
Recursos e ferramentas
Transferência de arquivos com arrastar e soltar, suporte a vários monitores, bate-papo, impressão remota, reinicialização remota, Wake-on-LAN, gestão de dispositivos do utilizador e muito mais! Tudo a uma fração do preço em comparação com o TeamViewer. Veja a nossa comparação de preços com o TeamViewer.