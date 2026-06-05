Limitações da Versão Gratuita do TeamViewer e Melhor Alternativa

Estás a debater-te com as limitações da versão gratuita do TeamViewer? À primeira vista, a gratuidade parece boa, mas a versão gratuita do TeamViewer tem algumas desvantagens sérias. Eles também não serão necessariamente resolvidos com a atualização para uma licença comercial cara do TeamViewer. Com a Splashtop, não tens de estourar o teu orçamento. Continue a ler para saber mais.
O TeamViewer oferece uma versão gratuita do seu software de desktop remoto para uso pessoal. Embora você possa usar a versão gratuita do TeamViewer para controlar remotamente outro computador, você não terá acesso a vários recursos vitais de um desktop remoto (como atualizações de segurança ou impressão remota). E definitivamente você não conseguirá usar ele para trabalhar.
TeamViewer Versão Gratuita vs Versão Paga
O TeamViewer oferece uma versão gratuita para uso pessoal e não comercial e vários níveis pagos para utilizadores empresariais. A edição gratuita destina-se ao acesso ocasional aos dispositivos de amigos ou familiares. Se o TeamViewer detectar padrões que sugiram uso comercial, as sessões podem ser limitadas ou bloqueadas.
A versão gratuita carece de muitas funcionalidades das quais os profissionais dependem. As sessões são mais curtas, o desempenho pode cair durante o uso prolongado e não há gestão centralizada de dispositivos. Opções avançadas como acesso não assistido, transferências de ficheiros prioritárias e integrações com ferramentas de negócios estão reservadas para clientes pagantes.
Os planos pagos de TeamViewer desbloqueiam tempos de sessão ilimitados, licenciamento comercial e streaming de alto desempenho. Eles também adicionam opções de conformidade de segurança, suporte prioritário e recursos como monitorização de dispositivos ou assistência de realidade aumentada. No entanto, esses planos pagos estão entre os mais altos na indústria de acesso remoto.
Limitações da Versão Gratuita do TeamViewer
A versão gratuita é apenas para uso pessoal. Se o TeamViewer suspeitar que você está usando o programa para uso comercial, as suas ligações serão bloqueadas e você não poderá acessar remotamente os seus computadores.
As seguintes funcionalidades não estão disponíveis na versão gratuita: impressão remota, ecrã em branco, bloqueio de entrada remota e wake-on-LAN.
Falta de funcionalidades de segurança importantes, incluindo atualizações automáticas de segurança/funcionalidades.
Não é possível adicionar usuários adicionais.
Não permite acessar dispositivos móveis para prestar suporte.
Não permite acessar o TeamViewer Tech Support via telefone.
Imagine estar no meio de um projeto e ficar trancado para fora da sua sessão remota! Não só é frustrante, mas também acaba com o fluxo de trabalho. Infelizmente é a experiência de muitos usuários de versões gratuitas do TeamViewer que relataram ter as suas ligações bloqueadas por suspeitas de uso comercial.
Pior ainda, alguns usuários especularam que o TeamViewer estava tentando forçar a compra de uma licença comercial.
Se precisas de uma aplicação de desktop remoto por motivos comerciais, não deverás ser empurrado para uma licença cara. E não precisas de ser, há uma alternativa melhor.
Porque é que o Splashtop Supera o TeamViewer Free como Solução de Acesso Remoto
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Se você já tentou cancelar a sua renovação automática do TeamViewer, sabe que exigem que você faça isso com pelo menos um mês de antecedência e por escrito. No Splashtop, não enganamos os nossos usuários para que eles fiquem. Com a nossa gestão de assinaturas sem complicações, você pode desligar a renovação automática a qualquer momento com apenas um clique.
Isto parece bom demais para ser verdade? Dê uma olhada no que os usuários da Splashtop têm a dizer nos sites de análise ponto a ponto, como a TrustRadius e a G2.
"Quando eu estava utilizando o TeamViewer, muitas vezes ele me expulsava do software, mas na Splashtop isso nunca aconteceu. E o preço também é ótimo!" - Heather Klassen, Grey Owl
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