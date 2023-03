Limitações da Versão Gratuita do TeamViewer e Melhor Alternativa

Está tendo problemas com as limitações da versão gratuita do TeamViewer? A versão gratuita parece boa no início, mas existem algumas sérias desvantagens na versão gratuita do TeamViewer. Elas também não serão necessariamente resolvidas através da atualização para uma licença comercial do TeamViewer. Com a Splashtop, você não precisa gastar o seu orçamento ou comprometer a qualidade. Continue a ler para saber mais.

O TeamViewer oferece uma versão gratuita do seu software de desktop remoto para uso pessoal . Embora você possa usar a versão gratuita do TeamViewer para controlar remotamente outro computador, você não terá acesso a vários recursos vitais de um desktop remoto (como atualizações de segurança ou impressão remota). E definitivamente você não conseguirá usar ele para trabalhar.

TeamViewer Gratuito vs Pago

Se estiver comparando ofertas do TeamViewer gratuitas em relação a ofertas pagas, você encontrará a versão gratuita sem os recursos chave oferecidos na versão comercial paga (para não mencionar outras soluções de ambiente de trabalho remoto). Sabemos que é tentador usar a versão gratuita do TeamViewer, mas aqui estão algumas razões pelas quais você não deveria.

TeamViewer Limitações Livres

A versão gratuita é apenas para uso pessoal . Se o TeamViewer suspeitar que você está usando o programa para uso comercial, as suas ligações serão bloqueadas e você não poderá acessar remotamente os seus computadores.

As seguintes características não estão disponíveis na versão gratuita: impressão remota, tela em branco, entrada remota em bloco, e wake-on-LAN.

Faltam recursos de segurança importantes, incluindo segurança automática ou atualizações de recursos.

Não é possível adicionar usuários adicionais.

Não permite acessar dispositivos móveis para prestar suporte.

Não permite acessar o TeamViewer Tech Support via telefone.

Imagine estar no meio de um projeto e ficar trancado para fora da sua sessão remota! Não só é frustrante, mas também acaba com o fluxo de trabalho. Infelizmente é a experiência de muitos usuários de versões gratuitas do TeamViewer que relataram ter as suas ligações bloqueadas por suspeitas de uso comercial.

Pior ainda, alguns usuários especularam que o TeamViewer estava tentando forçar a compra de uma licença comercial.

Se precisas de uma aplicação de desktop remoto por motivos comerciais, não deverás ser empurrado para uma licença cara. E não precisas de ser, há uma alternativa melhor .

TeamViewer Alternativa Gratuita — Splashtop

Como o TeamViewer, o software de acesso remoto Splashtop oferece conexões remotas seguras aos teus dispositivos a partir de qualquer lugar. Qual é a diferença? Com o Splashtop, podes conseguir uma subscrição anual que te poupa 50% a 75% ao ano em comparação com o TeamViewer — um valor muito melhor.

A Splashtop também oferece pacotes com base nas suas necessidades específicas . Então, em vez de se contentar com uma versão limitada gratuita do TeamViewer ou uma licença comercial cara, você terá um produto criado para você e ainda poupará dinheiro.

Splashtop oferece quatro alternativas ao TeamViewer dependendo das tuas necessidades:

Splashtop Business Access - para indivíduos e equipes acessarem computadores remotamente a partir de qualquer dispositivo.Perfeito para o trabalho a partir de casa.

Splashtop SOS - para TI, suporte, e help desks para fornecer suporte assistido e não assistido a qualquer dispositivo.

Splashtop Remote Support — para MSPs para suporte remoto e gestão de endpoints.

Splashtop Enterprise - para uma solução tudo em um de acesso remoto de usuário final e suporte remoto de TI.

Se você já tentou cancelar a sua renovação automática do TeamViewer, sabe que exigem que você faça isso com pelo menos um mês de antecedência e por escrito. No Splashtop, não enganamos os nossos usuários para que eles fiquem. Com a nossa gestão de assinaturas sem complicações,você pode desligar a renovação automática a qualquer momento com apenas um clique.

Isto parece bom demais para ser verdade? Dê uma olhada no que os usuários da Splashtop têm a dizer nos sites de análise ponto a ponto, como a TrustRadius e a G2.

"Quando eu estava utilizando o TeamViewer, muitas vezes ele me expulsava do software, mas na Splashtop isso nunca aconteceu. E o preço também é ótimo!" - Heather Klassen, Grey Owl

Se quiseres saber mais sobre como nos empilhamos, leia a nossa explicação completa sobre o Splashtop é a melhor alternativa do TeamViewer. Acede aos teus computadores a partir de qualquer dispositivo ou sistema operativo, incluindo iOS e Android, com Splashtop!

Não se Contente com Menos, Nem Pague Mais Para Usar o TeamViewer — Experimente a Splashtop Em Vez Disso

Comece hoje um teste gratuito Splashtop para descobrir porque milhares de antigos usuários do TeamViewer (tanto da versão gratuita como da versão paga) mudaram para Splashtop e nunca mais olharam para trás.

