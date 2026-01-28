Está procurando por um código promocional ou desconto do LogMeIn?

Poupe ainda mais, até 80% de desconto nos preços do LogMeIn, escolhendo a Splashtop em vez disso. Splashtop é a melhor alternativa ao LogMeIn. E quando comparado com os preços do LogMeIn, a Splashtop vai te poupar mais do que qualquer desconto ou cupom do LogMeIn.
Podes ter a solução de acesso remoto de desktop mais rápida, mais segura sem pagar uma fortuna. As soluções de acesso remoto da Splashtop são produtos fiáveis e premiados que te oferecem melhores ofertas do que LogMeIn, mesmo com um código de cupom .
Os Códigos Promocionais da LogMeIn São Suficientes para Compensar o Aumento dos Custos?
Embora um código promocional ou cupão da LogMeIn possa parecer um bom negócio à primeira vista, muitos utilizadores estão a descobrir que mal faz diferença nas crescentes taxas de subscrição da plataforma. A LogMeIn tem aumentado repetidamente os seus preços ao longo dos anos, com alguns clientes a verem os custos duplicarem ou até triplicarem. Um código de desconto temporário pode oferecer alívio a curto prazo, mas não resolve o problema subjacente: o modelo de preços da LogMeIn está a tornar-se menos sustentável para indivíduos, profissionais de TI e pequenas empresas.
Poupe Muito: Escolha Splashtop em vez de LogMeIn para Máximas Poupanças
Em vez de correr atrás de códigos promocionais de tempo limitado ou ofertas de cupões, faça a mudança para uma solução de acesso remoto que foi concebida com a eficiência de custos em mente. Com a Splashtop, pode poupar até 70% em comparação com o LogMeIn, sem sacrificar o desempenho, a segurança ou as funcionalidades. A Splashtop oferece preços transparentes e previsíveis, sem renovações surpresa ou taxas ocultas, tornando-se o investimento a longo prazo mais inteligente para quem procura um acesso remoto poderoso a uma fração do custo.
Esqueça os Cupões LogMeIn Pro: Mude para a Splashtop e Poupe Mais de 70%
Ao comparar o LogMeIn Pro com o Splashtop Remote Access, a Splashtop custa menos, funciona mais rápido e também permite que você acesse mais computadores (até 10 por licença). Podes poupar até $250-$6,604 por ano quando escolhes o Splashtop Remote Access em vez do LogMeIn Pro.
Vê porque o Splashtop Remote Access é a melhor alternativa ao LogMeIn Pro e vê a nossa comparação de preços do LogMeIn Pro.
Esqueça os Códigos de Desconto do LogMeIn Central: Poupe 50% com Splashtop
Podes poupar até 50% ou mais quando escolhes o Splashtop Remote Support em vez do LogMeIn Central. Nenhum código de cupom consegue compensar isso!
Não deixes que a diferença de preço te engane, o Splashtop Remote Support tem as mesmas características principais que o LogMeIn Central. Podes monitorar, gerir e apoiar remotamente os teus endpoints com facilidade.
Veja porquê o Splashtop Remote Support é a melhor alternativa ao LogMeIn Central e confira a nossa comparação de preços do LogMeIn Central.
Vá Além dos Códigos Promocionais do LogMeIn Rescue: Poupe 80% com Splashtop
Splashtop Remote Support é a solução de suporte remoto mais popular no mercado hoje, e está disponível para si a um valor muito melhor do que LogMeIn Rescue.
Muitos ex-clientes da LogMeIn, frustrados com o aumento dos preços de renovação, já mudaram para o Splashtop, que vem com todos os principais recursos necessários para fornecer suporte remoto sob demanda. Remoto em qualquer dispositivo a qualquer momento, sem que o usuário final precise baixar ou instalar nenhum aplicativo.
Veja porque a Splashtop é a melhor alternativa ao LogMeIn Rescue e confira nossa comparação de preços do LogMeIn Rescue.
Não Perca Tempo com Cupões LogMeIn: Obtenha o Melhor Negócio em Acesso Remoto com a Splashtop!
Com sede em San Jose, Califórnia e fundada em 2006, a Splashtop focou-se em fornecer as melhores soluções de desktop remoto, suporte remoto e espelhamento de ecrã. As soluções de acesso remoto Splashtop são utilizadas por dezenas de milhares de empresas e mais de 30 milhões de utilizadores para mais de 800 milhões de sessões.
Os nossos preços são mais baixos do que os nossos concorrentes porque gastamos menos em marketing e dependemos da divulgação através das avaliações positivas dos nossos clientes para ajudar a espalhar a palavra sobre os nossos produtos.