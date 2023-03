Está procurando por um código promocional ou desconto do LogMeIn?

Poupe ainda mais, até 80% de desconto nos preços do LogMeIn, escolhendo em vez disso Splashtop. Splashtop é a melhor LogMeIn alternativa. E quando comparado com os LogMeIn preços, o Splashtop vai te poupar mais do que qualquer LogMeIn desconto ou cupão.

Podes ter a solução de acesso remoto de desktop mais rápida, mais segura sem pagar uma fortuna. As soluções de acesso remoto do Splashtop são produtos fiáveis e premiados que te oferecem melhores ofertas do que LogMeIn, mesmo com um código de cupão.

Além disso, o Splashtop não aumentará os preços de renovação anualmente como outros produtos de acesso remoto, incluindo o LogMein. Caso não ouviste, LogMeInaumentou o preço do produto de acesso remoto em mais de 253% nos últimos cinco anos.

Então, por que gastar seu tempo procurando um cupom cupom de desconto se a empresa continua aumentando seus preços? A Splashtop oferece as melhores soluções de acesso remoto com o melhor valor do mercado.

Poupe mais de 70% em comparação com LogMeIn Pro

Ao comparar o LogMein Pro com o Splashtop Business Access, o Splashtop custa menos, é mais rápido e também permite aceder a mais computadores (até 10 por licença). Podes poupar até $250-$6.604 por ano, quando escolhes o Splashtop Business Access em vez do LogMein Pro.

Confira porque é que o Splashtop Business Access é a melhor LogMeIn Pro alternativae veja a nossa comparaçãoLogMeIn Pro de preços.

Poupe até 50% em comparação com LogMeIn Central

Podes poupar até 50% ou mais quando escolhes Splashtop Remote Support mais LogMeIn Central. Nenhum código de cupom consegue compensar isso!

Não deixes que a diferença de preço te engane, Splashtop Remote Support tem as mesmas características principais que LogMeIn Central. Podes monitorar, gerir e apoiar remotamente os teus endpoints com facilidade.

Veja porquê Splashtop Remote Support é a melhor LogMeIn Central alternativae confira a nossa comparaçãoLogMeIn Central de preços.

Poupe mais de 80% em comparação com LogMeIn Rescue

OSOS é a solução de suporte remoto mais frequentada do mercado hoje e estás disponível para ti com um valor muito melhor do que LogMeIn Rescue.

Muitos antigos LogMeIn clientes, frustrados com o aumento dos preços de renovação, já mudaram para o SOS, que vem com todas as características principais que precisas de fornecer suporte remoto a pedido. Remoto em qualquer dispositivo num determinado momento, sem que o utilizador final precise de descarregar ou instalar quaisquer aplicações.

Veja porque é que o Splashtop SOS é a melhor LogMeIn Rescue alternativa, e confira a nossa comparaçãoLogMeIn Rescue de preços.

Sobre Splashtop

Com sede em San Jose, Califórnia e fundada em 2006, o Splashtop focou-se em fornecer as melhores soluções de desktop remoto, suporte remoto e espelhamento de ecrã. As soluções de acesso remoto Splashtop são utilizadas por dezenas de milhares de empresas e mais de 30 milhões de utilizadores para mais de 800 milhões de sessões.

Os nossos preços são mais baixos do que os nossos concorrentes porque gastamos menos em marketing e dependemos do palavra de boca através das avaliações positivas dos nossos clientes para ajudar a espalhar a palavra sobre os nossos produtos.