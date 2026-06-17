LogMeIn Rescue Comparação de Preços

Podes poupar até 80% ou mais no custo da tua subscrição quando escolhes o Splashtop Remote Support em vez do LogMeIn Rescue. O Splashtop Remote Support é a melhor solução para suporte remoto a pedido para computadores, tablets e dispositivos móveis.
O LogMeIn Rescue é uma ferramenta de suporte remoto a pedido, concebida para lhe dar acesso assistido aos dispositivos dos seus clientes no momento em que é necessária ajuda. Da mesma forma, o Splashtop Remote Support dá-te acesso assistido e a pedido aos computadores e dispositivos móveis dos teus clientes, para que possas fornecer suporte remoto no momento em que for necessário.
Então, qual é a melhor solução para você? Veja a seguir uma comparação de preços e recursos entre o LogMeIn Rescue e o Splashtop Remote Support.
Preços do Splashtop Remote Support vs LogMeIn Rescue
Há duas grandes coisas que você notará logo de cara na tabela abaixo. Primeiro, Splashtop Remote Support começa em R$ 65/mês, enquanto LogMeIn Rescue começa em R$ 155,75/mês. Essa é uma diferença de mais de US$ 1.000 por ano (ambos os planos são cobrados anualmente - LogMeIn Rescue em R$ 1.869 vs Splashtop Remote Support em R$ 780/ano).
Em segundo lugar, verás que o acesso remoto a dispositivos móveis (iOS e Android) está incluído gratuitamente no Splashtop Remote Support. Com o LogMeIn Rescue, tens de pagar um valor adicional de R$ 54,08/mês, ou R$ 649 por ano, pela atualização do suporte móvel para poderes suportar dispositivos móveis.
Splashtop Remote Support vs LogMeIn Rescue: Recursos e Valor
O Splashtop Remote Support e o LogMeIn Rescue têm diferenças significativas em termos de flexibilidade, preço e valor geral.
Ambas as soluções oferecem acesso remoto não assistido, suporte a vários monitores, transferência de arquivos, impressão remota, registro de sessão e bate-papo na sessão. No entanto, apesar de estas caraterísticas serem padrão em Splashtop Remote Support, LogMeIn Rescue bloqueia algumas funcionalidades, como o suporte de dispositivos móveis, através de add-ons dispendiosos. Com a Splashtop, o suporte para dispositivos Android e iOS está incluído sem custos adicionais.
O Splashtop também permite uma gestão granular de agrupamento de dispositivos e definições de permissões de utilizadores, facilitando a gestão de um grande número de endpoints. Enquanto o Rescue oferece fortes ferramentas de suporte ao vivo, faltam monitoramento de endpoint embutido, gestão de patches e alertas de saúde do dispositivo. Em contraste, os utilizadores do Splashtop podem adicionar o Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) para monitorizar e manter proativamente os dispositivos.
Para as equipas que necessitam de acesso remoto fiável com flexibilidade e acessibilidade, o Splashtop Remote Support oferece mais valor em todos os aspectos.
LogMeIn Rescue vs Splashtop Remote Support Resumo
Ao comparar preços, não é nem perto. Com os seus preços iniciais, Splashtop Remote Support custa quase 85% menos do que LogMeIn Rescue. Como referimos acima, mesmo que compres apenas uma licença de utilizador, LogMeIn Rescue custará mais de 1000 dólares do que Splashtop Remote Support durante um ano.
Se tiveres de comprar várias licenças porque precisas de vários utilizadores em simultâneo, a diferença de preço entre o Splashtop Remote Support e o LogMeIn Rescue será cada vez maior.
E, como também mencionámos, tens de comprar a atualização do suporte móvel para poderes aceder a tablets e smartphones iOS e Android com o LogMeIn Rescue. Com o Splashtop Remote Support, podes dar suporte a dispositivos móveis sem custos adicionais. Com a atualização do suporte móvel incluída, o preço inicial para Splashtop Remote Support é quase 90% menos do que o preço inicial para LogMeIn Rescue.
Quando se trata de recursos, o Splashtop Remote Support tem todos os mesmos recursos principais encontrados no LogMeIn Rescue. Poderás arrastar e largar a transferência de ficheiros entre dispositivos, personalizar a marca da aplicação SOS, partilhar o teu ecrã com o utilizador final, conversar e muito mais.
Por todos esses motivos, o Splashtop Remote Support é a melhor alternativa ao LogMeIn Rescue.
Concluindo:
Tanto o LogMeIn Rescue quanto o Splashtop Remote Support são soluções de suporte remoto assistido.
Splashtop Remote Support custa até 90% menos do que LogMeIn Rescue
O Splashtop Remote Support permite-te prestar apoio a dispositivos iOS e Android gratuitamente, o LogMeIn Rescue cobra R$ 649/ano por um complemento Mobile Support Upgrade
O Splashtop Remote Support e o LogMeIn Rescue têm os mesmos recursos principais.
Obtém mais ao escolheres Splashtop Remote Support
O Splashtop Remote Support destina-se a help desks e equipas de apoio que pretendam fornecer apoio remoto aos seus clientes no momento em que a ajuda é necessária. Não é necessária instalação prévia. Os técnicos podem se conectar ao dispositivo do cliente com um código de sessão simples. Suporta um número ilimitado de dispositivos Windows, Mac, iOS e Android. Integrar Suporte remoto com sua ferramenta favorita de tíquetes PSA. Saiba mais ou comece já uma avaliação gratuita de 7dias. Não é necessário cartão de crédito ou compromisso.