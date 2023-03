LogMeIn Rescue Comparação de Preços

Podes poupar até 80% ou mais no custo da tua subscrição quando escolhes Splashtop SOS mais LogMeIn Rescue. Splashtop SOS é a melhor solução para suporte remoto a pedido de computadores, tablets e dispositivos móveis.

O LogMeIn Rescue é uma ferramenta de suporte remoto sob demanda projetada para oferecer acesso supervisionado aos dispositivos de seus clientes no momento em que a ajuda for necessária. Da mesma forma, o Splashtop SOS oferece acesso sob demanda e supervisionado aos computadores e dispositivos móveis dos seus clientes para que você possa fornecer suporte remoto no instante em que ele for necessário.

Então, qual é a melhor solução para você? Fizemos uma comparação de preços e recursos entre o LogMeIn Rescue e o Splashtop SOS.

Há duas grandes coisas que vais notar logo na tabela abaixo. Primeiro, Splashtop SOS começa em €16 /mês, enquanto LogMeIn Rescue começa em €91.58 /mês. Isso é uma diferença de mais de $1.000 por ano (ambos os planos são faturados anualmente — LogMeIn Rescue em €1,099 vs Splashtop SOS em €189 /ano).

Em segundo lugar, vais ver que o acesso remoto a dispositivos móveis (iOS e Android) está incluído gratuitamente no Splashtop SOS. Com o LogMeIn Rescue tens de pagar um €31.58 adicional/mês, ou €379 um ano, pelo Upgrade do Suporte Mobile para poder suportar dispositivos móveis.

Comparação de preços e recursos do LogMeIn Rescue e Splashtop SOS

Resumo LogMeIn Rescue vs Splashtop SOS

Ao se comparar os preços, não chega nem perto. Nos preços iniciais, o Splashtop SOS custa quase 85% a menos do que o LogMeIn Rescue. Como salientamos acima, mesmo se você comprar apenas uma licença de usuário, o LogMeIn Rescue custará mais de $1.000 do que o Splashtop SOS durante um ano.

Se você precisar comprar várias licenças pois precisa de vários técnicos simultâneos, a diferença de preço entre o Splashtop SOS e o LogMeIn Rescue irá ficar cada vez maior.

E como também mencionámos, você precisa comprar o Mobile Support Upgrade para poder acessar tablets e smartphones iOS e Android com o LogMein Rescue. Com o Splashtop SOS, você pode dar suporte a dispositivos móveis sem nenhum custo adicional. Com o Upgrade de suporte para dispositivos móveis incluído, o preço inicial do Splashtop SOS é quase 90% a menos do que o preço inicial do LogMein Rescue.

Tratando-se de recursos, o Splashtop SOS possui todos os mesmos recursos principais que podem ser encontrados no LogMeIn Rescue. Você poderá fazer uso da transferência de arquivos arrasta e solta entre dispositivos, personalizar o seu aplicativo SOS, compartilhar a sua tela com o usuário final, usar o chat e muito mais.

Por todas estas razões, Splashtop SOS é a melhor LogMeIn Rescue alternativa.

Concluindo:

Tanto o LogMeIn Rescue quanto o Splashtop SOS são soluções de suporte remoto supervisionadas.

O SOS custa até 90% menos do que o LogMeIn Rescue

Splashtop SOS deixa-te fornecer suporte a dispositivos iOS e Android gratuitamente, LogMeIn Rescue cobranças €379 /ano para um complemento de Upgrade do Suporte para Mobile Support

O Splashtop SOS e o LogMeIn Rescue possuem os mesmos recursos principais.

Sobre o Splashtop SOS

Splashtop SOS é para mesas de ajuda e equipas de suporte que querem prestar suporte remoto aos seus clientes o momento em que a ajuda é necessária. Não é necessária uma instalação primária. Os técnicos podem ligar-se ao dispositivo do cliente com um código de sessão simples. Suporta um número ilimitado de dispositivos Windows, Mac, iOS e Android. Integra o SOS com a tua ferramenta de bilhética PSA favorita. Saiba mais ou comece uma avaliação gratuita de 14 dias agora. Não é necessário cartão de crédito ou compromisso.

