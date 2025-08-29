A Melhor LogMeIn Alternativa 2023

Pular para o conteúdo principal
Splashtop20 years of trust
EntrarTeste gratuito
+1.408.886.7177EntrarTeste gratuito
The Best LogMeIn Alternative - Splashtop
The Best LogMeIn Alternative - Splashtop

Melhor Alternativa ao LogMeIn 2026

Poupa até 80% quando escolhes a Splashtop

INICIAR
A person using Splashtop rather than LogMeIn on a table to remotely access a computer

Porque Considerar a Mudança do LogMeIn para a Splashtop

Precisa de uma alternativa melhor ao LogMeIn Pro, LogMeIn Central ou LogMeIn Rescue?

Milhares de empresas, MSPs e indivíduos já mudaram do LogMeIn para o Splashtop, e não é difícil perceber porquê:

  • A Splashtop oferece soluções de acesso remoto pelo melhor valor, te ajuda a economizar até 80% ao ano em comparação com o LogMeIn. Veja a nossa comparação de preços Splashtop vs LogMeIn

  • A Splashtop proporciona conexões remotas seguras e de alto desempenho com streaming 4K a 40 frames por segundo

  • A Splashtop maximiza a produtividade, suportando sem esforço mais de 100.000 endpoints, ao mesmo tempo
    que oferece um conjunto abrangente de ferramentas e recursos de primeira linha para um trabalho remoto contínuo

  • A Splashtop vem com todas as ferramentas e recursos de ponta para trabalhar remotamente

  • A Splashtop recebe os mais altos índices de satisfação do cliente dos revisores de terceiros e dos sites de revisão por pares


Experimente nossa avaliação gratuita

Escolha Sua Alternativa ao LogMeIn: Explore as Soluções Splashtop

Melhor alternativa ao LogMeIn Pro

Acesso Remoto Splashtop

Começa em R$ 25 /mês

Aceda aos seus computadores remotamente, a partir de qualquer dispositivo. Perfeito para indivíduos ou empresas que desejam permitir que os usuários trabalhem em casa. (Comparação de preços do LogMeIn Pro)

Teste gratuitoTabela Comparativa

Alternativa ao LogMeIn Rescue

Splashtop Remote Support

Começa em R$ 65 /mês

Software de suporte remoto supervisionado e não supervisionado. Forneça suporte remoto sob demanda (QuickSupport) para qualquer computador, tablet ou dispositivo móvel.

Teste gratuitoTabela Comparativa

Alternativa central do LogMeIn

Splashtop AEM

Começa em R$ 599/mês* para 100 endpoints

Suporte remoto e software de gestão de endpoints. Aceda, monitorize e gere os computadores e servidores dos seus clientes a qualquer momento, de qualquer lugar.

* faturação mensal. Descontos para faturação anual disponíveis

Teste gratuitoTabela Comparativa

Junte-se aos Nossos Clientes Satisfeitos

“Como muitos outros profissionais de TI, fui surpreendido pela bomba de preços do LogMeIn, que deixou eu e meus clientes lutando por uma alternativa para essa solução, agora superfaturada. Depois usar algumas soluções gratuitas e temporárias de outros produtos, eu finalmente voltei para a Splashtop. Além de ser muito fácil implantar e dimensionar essa solução, a Splashtop oferece um excelente desempenho até mesmo em conexões incompletas.”

Micah Barham - Barham Technologies

Junte-se aos Nossos Clientes Satisfeitos

Só quero dizer que o Splashtop Remote Access é um produto fantástico. Mudei para o Splashtop a partir do LogMeIn Pro porque estava a ter problemas de fiabilidade e o apoio ao cliente não parecia nada recetivo a resolver o problema.

Simon White - CTO & Founder, TheYachtMarket.com

Junte-se aos Nossos Clientes Satisfeitos

Na Ultimate IT Guys, realizamos a maior parte do nosso trabalho remotamente. Achamos a Splashtop fácil de usar, confiável, segura e econômica, tanto para os nossos técnicos como para os nossos clientes que trabalham remotamente. Mudámos do LogMeIn para a Splashtop por causa dos constantes aumentos de preços e do declínio do nível de suporte no LogMeIn.

Cleatus Davis - Ultimate IT Guys

Junte-se aos Nossos Clientes Satisfeitos

Eu já usei o LogMeIn antes. A Splashtop é muito mais barata e fácil de configurar usuários com acesso controlado a máquinas. Gosto de ter os registros da sessão e da história. Estes recursos têm sido extremamente úteis.

David Bakker - Hendrik’s Greenhouses

Utilizadores da Capterra Preferem o Splashtop ao LogMeIn

Splashtop scored higher than LogMeIn for functionality, ease of use, value for money, and customer support


Bullhorn icon

Já tem uma licença LogMeIn? Não precisas de esperar!

Ganha Até 3 Meses Extras com a Splashtop: Uma Alternativa Líder da LogMeIn

Fale Conosco
IT professionals discussing the features and benefits of Splashtop remote access software, a top alternative to LogMeIn

Encontre a Solução Perfeita de Acesso Remoto no Melhor Preço

Cada solução Splashtop foi projetada com um caso de uso específico em mente, isso significa que você terá todas as principais ferramentas e recursos necessários pelo melhor valor. Se você precisa de uma solução de controle remoto para trabalhar em casa, trabalhar remotamente, acessar laboratórios remotos ou oferecer suporte remoto, a Splashtop tem a solução certa para você.

A Splashtop oferece acesso remoto e soluções de suporte com recursos como transferência de arquivos de arrastar e soltar, bate-papo, impressão remota e muito mais, garantindo conectividade e produtividade perfeitas.

Close up of a person's glasses as they use a computer with Splashtop, the better alternative to LogMeIn

Uma Alternativa de Acesso Remoto Seguro e de Alta Velocidade ao LogMeIn para Todos os Dispositivos

A Splashtop suporta os sistemas operacionais que você usa e oferece acesso remoto entre diversas plataformas. Obtenha acesso remoto a computadores Windows e Mac a partir de qualquer outro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook. Equipes de TI podem acessar qualquer computador, tablet ou dispositivo móvel para fornecer suporte remoto.

Conexões remotas rápidas tornam possível a edição de vídeo, mixagem de áudio, sincronização de lábios e desenho CAD 3D durante uma sessão remota.

Além disso, a Splashtop oferece tranquilidade graças aos recursos e práticas de segurança líderes do setor (incluindo criptografia TLS e AES de 256 bits) e conformidade com os padrões e regulamentações do setor e do governo, incluindo ISO 27001, SOC 2, RGPD, CCPA, HIPAA, e FERPA.

A happy IT technician using Splashtop on a laptop instead of LogMeIn

Suporte ao Cliente de Primeira Linha e Opções de Assinatura Flexíveis com a Splashtop

A Splashtop está empenhada em oferecer excelência no atendimento ao cliente. A Splashtop tem equipes de serviço na Califórnia, Japão, Taiwan, China, Singapura e Amesterdão para facilitar o seu contato com uma pessoa real. Clientes novos e existentes podem ligar para as linhas telefônicas internacionais da Splashtop para falar com uma pessoa real

Ao contrário de outras ferramentas de software de acesso remoto, você pode modificar suas configurações de assinatura para adicionar ou remover assentos, atualizar, ou cancelar o seu plano.

4 Passos para Mudar do LogMeIn para a Splashtop

A transição do LogMeIn para a Splashtop é rápida, simples e econômica. Siga estes passos para começar:

Passo 1: Cria a Tua Conta Splashtop: Inscreve-te no plano da Splashtop que se adequa às tuas necessidades. Você pode começar com uma avaliação gratuita para explorar os recursos sem riscos.

Passo 2: Instala o Splashtop Streamer nos teus dispositivos: Descarrega e instala a aplicação leve Splashtop Streamer nos dispositivos a que queres aceder remotamente. Isso permite que você se conecte com segurança a qualquer momento.

Passo 3: Configura a Aplicação Splashtop nos Teus Dispositivos: Instala a aplicação Splashtop Business nos teus dispositivos (Windows, Mac, iOS, Android, Chromebook ou browser). Inicie sessão com a sua conta e os seus computadores aparecerão instantaneamente.

Passo 4: Liga-te Instantaneamente e Começa a Trabalhar: Clica num computador na aplicação Splashtop para iniciar uma sessão remota segura e de alto desempenho. Desfruta de streaming 4K suave, transferência de ficheiros, suporte para vários monitores e muito mais, tudo por uma fração do custo do LogMeIn.

Perguntas Frequentes

O que é melhor do que o LogMeIn?
Existe uma versão gratuita do LogMeIn?
Como cancelo a minha conta do LogMeIn?
Quanto custa uma assinatura do LogMeIn?
Como faço para migrar os meus computadores do LogMeIn para a Splashtop?
Qual é a melhor Alternativa ao LogMeIn?
Quais fatores-chave devem ser considerados ao selecionar uma alternativa ao LogMeIn?

Comece um teste gratuito da Splashtop para ver porque a Splashtop é a melhor alternativa ao LogMeIn.

INICIARFale Conosco