A Melhor LogMeIn Alternativa 2023

Melhor Alternativa ao LogMeIn 2026
Poupa até 80% quando escolhes a Splashtop
Porque Considerar a Mudança do LogMeIn para a Splashtop
Precisa de uma alternativa melhor ao LogMeIn Pro, LogMeIn Central ou LogMeIn Rescue?
Milhares de empresas, MSPs e indivíduos já mudaram do LogMeIn para o Splashtop, e não é difícil perceber porquê:
A Splashtop oferece soluções de acesso remoto pelo melhor valor, te ajuda a economizar até 80% ao ano em comparação com o LogMeIn. Veja a nossa comparação de preços Splashtop vs LogMeIn
A Splashtop proporciona conexões remotas seguras e de alto desempenho com streaming 4K a 40 frames por segundo
A Splashtop maximiza a produtividade, suportando sem esforço mais de 100.000 endpoints, ao mesmo tempo
que oferece um conjunto abrangente de ferramentas e recursos de primeira linha para um trabalho remoto contínuo
A Splashtop vem com todas as ferramentas e recursos de ponta para trabalhar remotamente
A Splashtop recebe os mais altos índices de satisfação do cliente dos revisores de terceiros e dos sites de revisão por pares
Escolha Sua Alternativa ao LogMeIn: Explore as Soluções Splashtop
Melhor alternativa ao LogMeIn Pro
Acesso Remoto Splashtop
Começa em R$ 25 /mês
Aceda aos seus computadores remotamente, a partir de qualquer dispositivo. Perfeito para indivíduos ou empresas que desejam permitir que os usuários trabalhem em casa. (Comparação de preços do LogMeIn Pro)
Alternativa ao LogMeIn Rescue
Splashtop Remote Support
Começa em R$ 65 /mês
Software de suporte remoto supervisionado e não supervisionado. Forneça suporte remoto sob demanda (QuickSupport) para qualquer computador, tablet ou dispositivo móvel.
Alternativa central do LogMeIn
Splashtop AEM
Começa em R$ 599/mês* para 100 endpoints
Suporte remoto e software de gestão de endpoints. Aceda, monitorize e gere os computadores e servidores dos seus clientes a qualquer momento, de qualquer lugar.
* faturação mensal. Descontos para faturação anual disponíveis
Junte-se aos Nossos Clientes Satisfeitos
“Como muitos outros profissionais de TI, fui surpreendido pela bomba de preços do LogMeIn, que deixou eu e meus clientes lutando por uma alternativa para essa solução, agora superfaturada. Depois usar algumas soluções gratuitas e temporárias de outros produtos, eu finalmente voltei para a Splashtop. Além de ser muito fácil implantar e dimensionar essa solução, a Splashtop oferece um excelente desempenho até mesmo em conexões incompletas.”
Micah Barham - Barham Technologies
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Só quero dizer que o Splashtop Remote Access é um produto fantástico. Mudei para o Splashtop a partir do LogMeIn Pro porque estava a ter problemas de fiabilidade e o apoio ao cliente não parecia nada recetivo a resolver o problema.
Simon White - CTO & Founder, TheYachtMarket.com
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Na Ultimate IT Guys, realizamos a maior parte do nosso trabalho remotamente. Achamos a Splashtop fácil de usar, confiável, segura e econômica, tanto para os nossos técnicos como para os nossos clientes que trabalham remotamente. Mudámos do LogMeIn para a Splashtop por causa dos constantes aumentos de preços e do declínio do nível de suporte no LogMeIn.
Cleatus Davis - Ultimate IT Guys
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Eu já usei o LogMeIn antes. A Splashtop é muito mais barata e fácil de configurar usuários com acesso controlado a máquinas. Gosto de ter os registros da sessão e da história. Estes recursos têm sido extremamente úteis.
David Bakker - Hendrik’s Greenhouses
Utilizadores da Capterra Preferem o Splashtop ao LogMeIn
Já tem uma licença LogMeIn? Não precisas de esperar!
Ganha Até 3 Meses Extras com a Splashtop: Uma Alternativa Líder da LogMeIn
Encontre a Solução Perfeita de Acesso Remoto no Melhor Preço
Cada solução Splashtop foi projetada com um caso de uso específico em mente, isso significa que você terá todas as principais ferramentas e recursos necessários pelo melhor valor. Se você precisa de uma solução de controle remoto para trabalhar em casa, trabalhar remotamente, acessar laboratórios remotos ou oferecer suporte remoto, a Splashtop tem a solução certa para você.
A Splashtop oferece acesso remoto e soluções de suporte com recursos como transferência de arquivos de arrastar e soltar, bate-papo, impressão remota e muito mais, garantindo conectividade e produtividade perfeitas.
Uma Alternativa de Acesso Remoto Seguro e de Alta Velocidade ao LogMeIn para Todos os Dispositivos
A Splashtop suporta os sistemas operacionais que você usa e oferece acesso remoto entre diversas plataformas. Obtenha acesso remoto a computadores Windows e Mac a partir de qualquer outro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook. Equipes de TI podem acessar qualquer computador, tablet ou dispositivo móvel para fornecer suporte remoto.
Conexões remotas rápidas tornam possível a edição de vídeo, mixagem de áudio, sincronização de lábios e desenho CAD 3D durante uma sessão remota.
Além disso, a Splashtop oferece tranquilidade graças aos recursos e práticas de segurança líderes do setor (incluindo criptografia TLS e AES de 256 bits) e conformidade com os padrões e regulamentações do setor e do governo, incluindo ISO 27001, SOC 2, RGPD, CCPA, HIPAA, e FERPA.
Suporte ao Cliente de Primeira Linha e Opções de Assinatura Flexíveis com a Splashtop
A Splashtop está empenhada em oferecer excelência no atendimento ao cliente. A Splashtop tem equipes de serviço na Califórnia, Japão, Taiwan, China, Singapura e Amesterdão para facilitar o seu contato com uma pessoa real. Clientes novos e existentes podem ligar para as linhas telefônicas internacionais da Splashtop para falar com uma pessoa real
Ao contrário de outras ferramentas de software de acesso remoto, você pode modificar suas configurações de assinatura para adicionar ou remover assentos, atualizar, ou cancelar o seu plano.
4 Passos para Mudar do LogMeIn para a Splashtop
A transição do LogMeIn para a Splashtop é rápida, simples e econômica. Siga estes passos para começar:
Passo 1: Cria a Tua Conta Splashtop: Inscreve-te no plano da Splashtop que se adequa às tuas necessidades. Você pode começar com uma avaliação gratuita para explorar os recursos sem riscos.
Passo 2: Instala o Splashtop Streamer nos teus dispositivos: Descarrega e instala a aplicação leve Splashtop Streamer nos dispositivos a que queres aceder remotamente. Isso permite que você se conecte com segurança a qualquer momento.
Passo 3: Configura a Aplicação Splashtop nos Teus Dispositivos: Instala a aplicação Splashtop Business nos teus dispositivos (Windows, Mac, iOS, Android, Chromebook ou browser). Inicie sessão com a sua conta e os seus computadores aparecerão instantaneamente.
Passo 4: Liga-te Instantaneamente e Começa a Trabalhar: Clica num computador na aplicação Splashtop para iniciar uma sessão remota segura e de alto desempenho. Desfruta de streaming 4K suave, transferência de ficheiros, suporte para vários monitores e muito mais, tudo por uma fração do custo do LogMeIn.