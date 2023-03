LogMeIn Comparação de Preços

Para indivíduos e pequenas equipas acederem remotamente aos seus computadores para permitir o trabalho remoto

Splashtop Business Access Pro LogMeIn Pro Preço inicial (por ano) €90 €349.99

O Splashtop Business Access Pro vai poupar-te mais de 70% por ano no custo anual da tua subscrição em comparação com LogMeIn Pro - perfeito para pequenas empresas! Confira a nossa comparação completa deLogMeIn Pro preços e a nossa comparação de recursos que mostram o porquê do Splashtop é a melhor LogMeIn Pro alternativa.

Para& help desks de suporte informático, fornecer suporte remoto autônomo e assistido a qualquer dispositivo.

Splashtop SOS LogMeIn Rescue Preço inicial (por ano) €189 €1,099 Suporte iOS e Android Incluído GRATUITAMENTE €379 /ano

Vais poupar mais de 80% ao ano no custo da tua licença escolhendo Splashtop SOS mais LogMeIn Rescue. Já para não falar, pouparás ainda mais se quiseres suportar dispositivos móveis, uma vez que o Splashtop não cobra extra para essa funcionalidade, como LogMeIn. Confira a comparação completaLogMeIn Rescue de preços e porque é que o Splashtop é a melhor LogMeIn Rescue alternativa.

Para os MSPs suportarem, gerir e monitorar endpoints remotamente

Splashtop Remote Support LogMeIn Central Preço inicial (por ano) €439 €840 Recursos de segurança adicionais (atualizações do Windows, antivírus, etc.) Incluído GRATUITAMENTE €480 /ano Recursos adicionais de automação (alertas proativos, ações 1 para muitas, etc.) Incluído GRATUITAMENTE €480 /ano Recursos de informações adicionais (inventário do sistema, registos de eventos, etc.) Incluído GRATUITAMENTE €468 /ano

Ambos os pacotes têm um preço determinado por número de computadores. Aos preços de início (25 computadores), Splashtop Remote Support vão poupar-te 50% ao ano em comparação com LogMeIn Central. As poupanças só vão ficar maiores se precisares de funcionalidades adicionais. Veja o nosso Splashtop completo vs a comparação de LogMeIn Central preços e lista de recursos para o Splashtop é a melhor LogMeIn Central alternativa.