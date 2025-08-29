LogMeIn Comparação de Preços

Comparação de Preços do LogMeIn: Como a Splashtop Oferece Mais por Menos
Descubra como podes poupar até 80% ou mais escolhendo Splashtop
Preços do LogMeIn: Vale a Pena o Custo?
Podias ter-te perguntado, "O LogMeIn vale o preço?“. O LogMeIn é uma das opções de acesso remoto mais caras disponíveis, mas isso não significa que seja a melhor. Podes ter mais por menos ao escolher a Splashtop em vez do LogMeIn.
Vais poupar! Os preços iniciais da Splashtop vão poupar-te de 50% a mais de 80% ao ano, em comparação aos preços iniciais do LogMeIn.
A Splashtop tem as mesmas características principais encontradas no LogMeIn
A Splashtop oferece a melhor experiência de acesso remoto com conexões de alto desempenho
Splashtop foi construída com recursos de ferramentas de segurança líderes da indústria
A Splashtop é utilizada por mais de 30 milhões de utilizadores em todo o mundo
É fácil perceber porque é que a Splashtop é a melhor alternativa ao LogMeIn.
Compara os Planos de Preços da Splashtop vs LogMeIn
Para indivíduos e pequenas equipas acederem remotamente aos seus computadores para permitir o trabalho remoto
LogMeIn Pro
Preço inicial (por ano)
R$ 390
R$ 593,53
O Splashtop Remote Access Pro irá poupar-te mais de 70% por ano no custo da tua subscrição anual quando comparado com o LogMeIn Pro - perfeito para pequenas empresas! Consulta a nossa LogMeIn Pro comparação completa de preços e a nossa comparação de funcionalidades que mostra porque a Splashtop é a melhor LogMeIn Pro alternativa.
Para help desks de suporte informático, fornecer suporte remoto autônomo e assistido a qualquer dispositivo.
LogMeIn Rescue
Preço inicial (por ano)
R$ 780
R$ 1.869
Suporte iOS e Android
Incluído GRATUITAMENTE
R$ 649/ano
Pouparás mais de 80% por ano no custo da licença se escolheres o Splashtop Remote Support em vez do LogMeIn Rescue. Para além disso, poupar�ás ainda mais se pretenderes suportar dispositivos móveis, uma vez que a Splashtop não cobra um suplemento por essa funcionalidade, como o LogMeIn. Confira a comparação completa de preços do LogMeIn Rescue e por que a Splashtop é a melhor alternativa ao LogMeIn Rescue.
Para que MSPs e equipas de TI possam gerir, atualizar, monitorizar e dar suporte remotamente aos endpoints
Para que MSPs e equipas de TI possam gerir, atualizar, monitorizar e dar suporte remotamente aos endpoints
Custo Anual para a Gestão de Endpoints
LogMeIn Central com Complementos
25 endpoints/computadores
R$ 5.988/ano
R$ 4.152/ano
50 endpoints/computadores
R$ 5.988/ano
R$ 4.584/ano
100 endpoints/computadores
R$ 5.988/ano
R$ 5.268/ano
Recursos de segurança
Incluso
Requer o complemento de segurança
Funcionalidades de automação
Incluso
Requer o complemento de Automação
Funcionalidades de Insight
Incluso
Requer o complemento Insight
Acesso remoto e plataforma central
Incluso
Incluído na Base Central
O Splashtop AEM tem um mínimo de 100 endpoints, por isso o mesmo preço anual aplica-se a 25, 50 e 100 endpoints. Os preços do LogMeIn Central apresentados incluem os complementos de Segurança, Automação e Insight necessários para capacidades de gestão de endpoints, como gestão de patches, antivírus, automação, alertas, inventário, painéis de controlo e relatórios.
Nas contagens de endpoints mostradas, o Splashtop AEM custa entre 54% a 77% menos do que o LogMeIn Central com esses add-ons incluídos. Consulte a nossa comparação completa de preços Splashtop vsLogMeIn Central e a lista de funcionalidades para saber porque Splashtop AEM é uma alternativaLogMeIn Central económica para a gestão de endpoints.
Economiza até 80% com a Splashtop: A Melhor e Mais Acessível Solução de Acesso Remoto em Relação ao LogMeIn
O que dizem os antigos clientes do LogMeIn
Estive a usar o software de acesso remoto Splashtop para trabalhar em casa e entrar no meu PC de trabalho. Tínhamos usado o LogMeIn há anos mas eles continuaram a aumentar os preços a um ponto de chegar fora da nossa gama, o que nos levou a experimentar várias alternativas. Eventualmente encontrámos a Splashtop e até agora é mais estável que qualquer um dos outros, mesmo LogMeIn. É muito mais fácil de usar, mais fácil entrar e aceder a outras máquinas mais fácil; apenas tudo no que é mais fácil.
Simon White - CTO & Founder, TheYachtMarket.com
O que dizem os antigos clientes do LogMeIn
Na Ultimate IT Guys, realizamos a maior parte do nosso trabalho remotamente. Portanto, é fundamental que tenhamos uma ferramenta de controle remoto que seja fácil de usar, confiável e segura, mas a um custo razoável. Nós também fornecemos acesso remoto a computadores de escritório para alguns de nossos clientes trabalharem em casa ou durante a viagem. Encontramos o Splashtop fácil de usar, confiável, seguro e econômico para nossos técnicos e para nossos clientes que trabalham remotamente. Mudamos do LogMeIn para o Splashtop devido aos constantes aumentos de preços e ao declínio do nível de suporte na LogMeIn.
Cleatus Davis - Ultimate IT Guys
Já tem uma licença LogMeIn? Não espere!