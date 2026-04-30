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Como Aceder e Controlar um PC Remotamente a partir de um Mac

Trevor Jackins
5 min de leitura
Atualizado
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As melhores soluções de acesso remoto, suporte remoto e gerenciamento de endpoints.
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Quer esteja a trabalhar a partir de casa, a viajar, ou simplesmente precise de aceder ao seu PC do escritório a partir de uma localização diferente, poder controlar o seu computador remotamente é uma vantagem significativa. No entanto, para muitos usuários de Mac, o processo de acesso a um PC com Windows pode ser assustador devido às diferenças nos sistemas operativos e a problemas de compatibilidade.

O software de desktop remoto te permite gerir arquivos, executar aplicações e realizar tarefas no seu PC a partir do seu Mac, eliminando a necessidade de estar fisicamente presente. Esta capacidade é especialmente vital para profissionais de TI, trabalhadores remotos e empresas que exigem acesso constante aos seus recursos. Apesar dos seus benefícios, configurar o acesso remoto entre um Mac e um PC muitas vezes apresenta desafios, incluindo compatibilidade de software, configuração de rede e preocupações de segurança.

Compreender estes pontos problemáticos é essencial para encontrar uma solução confiável e eficiente. Neste guia, vamos te apresentar uma ferramenta poderosa que simplifica o processo: A Splashtop. Ao enfrentar estes desafios de frente, a Splashtop oferece uma experiência de acesso remoto perfeita e segura, garantindo que pode conectar-se ao seu PC a partir do seu Mac com facilidade.

Como se conectar a um PC a partir de um Mac

Configurar o acesso remoto do teu Mac a um PC pode parecer complexo, mas com as ferramentas e passos certos, pode ser simples. Segue estas instruções detalhadas para estabelecer uma conexão sem problemas utilizando a Splashtop:

Passo 1 — Crie a Sua Conta Splashtop Gratuita

Começa por visitar o website da Splashtop para criar uma conta gratuita. Inscreve-te para a avaliação gratuita do Splashtop Remote Access, que te permitirá configurar e utilizar as funcionalidades de acesso remoto. Durante o processo de registo, forneça os detalhes necessários para criar a sua conta e verifique o seu endereço de e-mail para ativá-la.

Passo 2 — Baixe o Streamer da Splashtop no Seu PC

Em seguida, transfira o aplicativo Splashtop Streamer para o teu PC Windows. Visite a página de download da Splashtop e selecione o Splashtop Streamer para Windows. Siga as instruções no ecrã para instalar a aplicativo. Depois de instalado, inicia sessão com as credenciais da tua conta Splashtop. Assegure-se de que o acesso remoto está ativado nas definições para permitir que o teu Mac controle remotamente o teu PC.

Passo 3 — Baixe a Aplicação Splashtop Business no Seu Mac

No teu Mac, vai à página de download da Splashtop e baixe o Splashtop Business App para Mac. Instale o aplicativo seguindo as instruções fornecidas. Após a instalação, abra o aplicativo e inicie sessão com as mesmas credenciais da conta Splashtop que utilizaste no teu PC. Isto sincroniza os teus dispositivos e prepara-os para acesso remoto.

Passo 4 — Inicie a Conexão Remota

Com ambos os aplicativos instalados e configuradas, abra o aplicativo Splashtop Business no teu Mac. Deves ver o teu PC Windows listado como um dispositivo disponível. Clique no nome do teu PC para iniciar a conexão remota. Isto iniciará a sessão remota, permitindo que o teu Mac ligue-se ao teu PC.

Passo 5 — Controle Remotamente o Seu PC com Facilidade

Uma vez conectado, pode controlar o seu PC a partir do seu Mac como se estivesse fisicamente à sua frente. Use o seu Mac para aceder a ficheiros, executar aplicações e realizar tarefas no seu PC sem interrupções. A interface do Splashtop é projetada para ser amigável ao utilizador, garantindo uma experiência de acesso remoto suave e eficiente.

Seguindo estes passos detalhados, podes configurar e usar facilmente a Splashtop para acederes remotamente ao teu PC a partir do teu Mac, permitindo um acesso remoto produtivo e seguro.

Benefícios de Aceder Remotamente a um PC a partir de um Mac

A utilização do acesso remoto para controlar um PC a partir de um Mac oferece várias vantagens em termos de produtividade, flexibilidade e eficiência. Aqui estão os principais benefícios:

  • Trabalha em Qualquer Lugar: Acede ao teu PC Windows a partir do teu Mac em casa, no escritório ou em viagem, assegurando um fluxo de trabalho contínuo.

  • Utiliza Windows-Somente Aplicações: Executa o software Windows que não está disponível em MacOS, como aplicações especializadas de negócios, engenharia ou design.

  • Não Precisas de Transferir Ficheiros: Abre, edita e guarda ficheiros diretamente no PC remoto sem o incómodo de os transferir entre dispositivos (embora a Splashtop suporte a transferência de ficheiros)!

  • Suporte a Vários Monitores: Veja e controle vários ecrãs de PC a partir do seu Mac, tornando a multi tarefa mais fácil e eficiente.

  • Conexão Segura e Confiável: Com uma solução de acesso remoto como o Splashtop, as tuas ligações são encriptadas, garantindo a privacidade e segurança dos dados.

A implementação do acesso remoto permite aos utilizadores de Mac maximizar a eficiência e ultrapassar as limitações da plataforma quando trabalham com PCs com Windows.

Como Proteger o Seu PC ao Aceder Remotamente a partir de um Mac

How to Ensure Secure Mac to PC Remote Access

Garantir a segurança do teu PC ao aceder remotamente a partir de um Mac é crucial para proteger os teus dados e privacidade. A Splashtop está repleta de funcionalidades de segurança robustas que proporcionam tranquilidade, garantindo uma experiência de acesso remoto segura e protegida. Siga estas melhores práticas para aumentar a segurança:

1. Utilize Senhas Fortes

Crie senhas fortes e únicas para a tua conta Splashtop e para o teu PC. Evite usar informações facilmente previsíveis.

2. Ative a Autenticação de Dois Fatores (2FA)

Ative a autenticação de dois fatores para a tua conta Splashtop. Isto adiciona uma camada extra de segurança ao exigir uma segunda forma de verificação, como um código enviado para o teu celular além da tua senha.

3. Mantenha o Software Atualizado

Atualize regularmente os aplicativos Splashtop no teu Mac e PC, bem como os teus sistemas operativos. As atualizações incluem frequentemente correções de segurança importantes que protegem contra vulnerabilidades.

4. Utilize as Funcionalidades de Segurança da Splashtop

A Splashtop oferece funcionalidades de segurança incorporadas, como a encriptação de sessões e a autenticação de dispositivos. Estas funcionalidades ajudam a garantir que apenas usuários autorizados possam aceder às tuas sessões remotas, protegendo os teus dados do acesso não autorizado.

Seguindo estes passos e tirando partido das funcionalidades de segurança abrangentes da Splashtop, podes garantir que o teu PC permanece seguro quando acedido remotamente a partir do teu Mac, proporcionando uma experiência de acesso remoto confiável e segura.

Experimenta um acesso remoto seguro, rápido e rico em funcionalidades com o Splashtop

A Splashtop destaca-se como a melhor solução de acesso remoto, quer precises dele para trabalho remoto, educação ou suporte de TI.

  • Seguro - Os teus dispositivos, dados e privacidade estão seguros com a Splashtop. Todas as sessões remotas são protegidas com TLS (incluindo TLS 1.2) e criptografia AES de 256 bits. Recursos avançados de segurança, incluindo verificação de dispositivo e autenticação de dois fatores , estão à sua disposição.

  • Responsivo — Sem plataformas mais incômodas ou ligações remotas atrasadas. A Splashtop é rápida, o que significa que você pode trabalhar de forma produtiva enquanto acessa seu PC a partir de um Mac (ou de qualquer outro computador, tablet e dispositivo móvel).

  • Principais Funcionalidades Transferência de ficheiros por arrastar e soltar, impressão remota, gravação de sessões, e mais funcionalidades principais ajudam a elevar a sua produtividade enquanto se conecta remotamente ao seu PC.

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Perguntas Frequentes

Posso transferir arquivos entre Mac & PC durante uma sessão remota?
Como posso garantir um acesso remoto estável e seguro do PC para o Mac?
Como posso ligar o PC remoto a partir do modo de suspensão usando o Mac?
Um Mac e um PC precisam estar na mesma rede para que o acesso remoto funcione?

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