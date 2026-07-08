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A person on a laptop using secure remote access software

Acesso Remoto Seguro: O que é e por que é Importante para as Empresas

Trevor Jackins
6 min de leitura
Atualizado
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No mundo de hoje, o trabalho remoto está se tornando cada vez mais popular, tornando essencial para os funcionários acessarem seus computadores ou dispositivos de trabalho com segurança de qualquer lugar. O software de acesso remoto seguro permite que os usuários acessem seus computadores ou dispositivos de trabalho remotamente, mantendo altos níveis de segurança.

O Que É o Acesso Remoto Seguro?

O acesso remoto seguro é a capacidade de se conectar a uma rede, computador ou sistema a partir de um local remoto, garantindo a privacidade dos dados, a autenticação do usuário e a proteção contra ameaças cibernéticas. Ele permite que funcionários, equipes de TI e empresas trabalhem de forma eficiente de qualquer lugar sem comprometer a segurança.

Principais Vantagens do Acesso Remoto Seguro

  • Impede o Acesso Não Autorizado: Usa criptografia, autenticação multifator (MFA) e controles de acesso para garantir que apenas usuários autorizados possam se conectar.

  • Protege a Confidencialidade dos Dados: Protege informações confidenciais contra intercetações ou vazamentos com criptografia de ponta a ponta.

  • Mantém a Integridade do Sistema: Garante que os usuários remotos possam acessar recursos corporativos com segurança sem introduzir vulnerabilidades.

Ao implementar o acesso remoto seguro, as empresas podem permitir o trabalho remoto contínuo, melhorar o suporte de TI e proteger dados críticos contra ameaças cibernéticas.

Por que o acesso remoto seguro é importante

O acesso remoto seguro vai além do trabalho remoto

—desempenha um papel crucial na cibersegurança, na eficiência operacional, na conformidade e na segurança de IoT. Eis por que isso importa:

  • Segurança Reforçada: Protege dados confidenciais com criptografia, controles de acesso e medidas de autenticação, reduzindo o risco de acesso não autorizado.

  • Prevenção de Ciberataques: Protege as redes contra ameaças como phishing, ransomware e ataques de força bruta, garantindo conexões seguras.

  • Eficiência operacional: Permite às equipas de TI gerir sistemas, prestar suporte remoto e resolver problemas rapidamente, minimizando o tempo de inatividade.

  • Conformidade Regulamentar: Ajuda as empresas a cumprir os regulamentos da indústria (por exemplo, RGPD, HIPAA, SOC 2) através da aplicação de protocolos de segurança para acesso remoto.

  • Proteção IoT: Protege dispositivos ligados e pontos finais remotos, impedindo o acesso não autorizado a sistemas de controlo industrial e tecnologias inteligentes.

Uma estratégia robusta de acesso remoto seguro garante operações perfeitas e, ao mesmo tempo, protege ativos críticos contra ameaças cibernéticas em evolução.

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Como Funciona o Acesso Remoto Seguro?

O acesso remoto seguro depende de várias medidas de segurança para garantir que apenas usuários autorizados possam se conectar a sistemas corporativos e, ao mesmo tempo, proteger a integridade dos dados. Os principais componentes incluem:

  • Autenticação Multifator (MFA): Exige que os usuários verifiquem sua identidade por meio de vários fatores de autenticação (por exemplo, senhas, biometria, códigos de segurança) para impedir o acesso não autorizado.

  • Confiança do Dispositivo e Autenticação: Garante que apenas dispositivos autorizados e compatíveis possam acessar a rede, reduzindo o risco de pontos de extremidade comprometidos ou não confiáveis.

  • Permissões de Acesso Granulares: Restringe o acesso do usuário com base em funções, garantindo que funcionários e terceiros só possam acessar os dados, aplicativos ou sistemas necessários para seu trabalho.

Ao integrar essas medidas de segurança, as empresas podem habilitar o acesso remoto seguro e, ao mesmo tempo, minimizar os riscos e garantir a conformidade.

Principais Preocupações de Segurança com o Acesso Remoto

Ao implementar o acesso remoto, é necessário abordar várias preocupações de segurança para proteger dados e sistemas sensíveis:

  1. Acesso Não Autorizado: Sem autenticação adequada, o acesso remoto pode se tornar um gateway para usuários não autorizados, levando a violações de dados.

  2. Senhas Fracas: Senhas fracas ou reutilizadas podem ser facilmente exploradas, comprometendo a segurança de toda a rede.

  3. Conexões Não Criptografadas: Os dados transmitidos através de conexões não encriptadas são vulneráveis à interceção por criminosos virtuais.

  4. Ataques de Phishing: Os utilizadores podem ser induzidos a fornecer credenciais ou descarregar software malicioso, colocando o sistema em risco.

  5. Segurança do Endpoint: Os dispositivos usados para acesso remoto podem não ter medidas de segurança adequadas, aumentando o risco de malware e outras ameaças.

Abordar estas preocupações com medidas de segurança robustas, como as fornecidas pela Splashtop, é essencial para um acesso remoto seguro e protegido.

Dicas Essenciais para Proteger Seus Dispositivos

Para garantir o acesso remoto seguro, proteger os dispositivos usados para o trabalho remoto é tão importante quanto proteger as conexões de rede. Aqui estão as principais práticas recomendadas:

  1. Mantenha o Software e OS atualizado: Instale regularmente patches e atualizações de segurança para proteger contra vulnerabilidades.

  2. Use Senhas fortes e Exclusivas: Habilite os gerenciadores de senhas e evite a reutilização de credenciais para impedir o acesso não autorizado.

  3. Ative a segurança de endpoints & o antivírus: Implemente ferramentas de proteção de endpoints como parte de uma estratégia mais ampla de segurança de endpoints para detetar e bloquear malware ou tentativas de phishing.

  4. Use Soluções de Acesso Remoto Seguro: Escolha uma solução como a Splashtop que oferece encriptação AES de ponta a ponta, autenticação de dispositivos e registo de sessões para prevenir acessos não autorizados.

  5. Definir permissões granulares de utilizador: Com os controlos de acesso baseados em funções da Splashtop, garanta que os utilizadores só podem aceder aos ficheiros, aplicações e sistemas de que precisam, reduzindo os riscos de segurança.

Seguir estas medidas reduz os riscos de segurança e reforça a proteção geral dos dispositivos remotos.

Soluções de Acesso Remoto Seguro de Última Geração para Desafios Modernos de Segurança

As soluções de acesso remoto seguro de próxima geração, como o Splashtop, são construídas para lidar com as preocupações de segurança de hoje. Estas soluções vêm com recursos de segurança integrados como Single Sign-On (SSO), Autenticação Multi-Fator (MFA), autenticação de dispositivos

e atualizações automáticas de infraestrutura para se manterem atualizadas e alinhadas com os padrões de segurança modernos.

A Splashtop é um excelente exemplo de uma solução de acesso remoto seguro da próxima geração. A configuração, a gestão e a escalabilidade fáceis do Splashtop garantem sessões de acesso remoto rápidas e fiáveis com manutenção sem esforço e maior segurança. A rede corporativa só é usada durante o acesso remoto, resultando em menos tráfego e maior desempenho em comparação com o acesso VPN.

Soluções de Acesso Remoto Seguro: 7 Razões Principais pelas Quais o Splashtop se Destaca

Remote Access Security
Remote Access Security

A Splashtop é uma solução segura de acesso remoto de próxima geração por várias razões:

  1. Arquitetura Nativa em Nuvem: a Splashtop foi arquitetado como uma solução nativa na nuvem, o que significa que o software foi projetado para operar num ambiente em nuvem, tornando-o mais escalável, fiável e seguro.

  2. Recursos de segurança incorporados: a Splashtop vem com recursos de segurança incorporados, como Single Sign-On (SSO), Multi-Factor Authentication (MFA) e autenticação de dispositivos para garantir que apenas utilizadores autorizados tenham acesso aos dispositivos remotos. Confira todos os recursos de segurança da Splashtop.

  3. Protocolos de segurança padrão da indústria: Splashtop usa protocolos de segurança padrão da indústria, como HTTPS e TLS, para encriptar os dados passados na porta 443, garantindo que todas as transmissões de dados são seguras e não podem ser intercetadas por terceiros.

  4. Servidores Relay: a Splashtop facilita as ligações entre dispositivos através de servidores relé em todo o mundo, garantindo que os dados são transferidos por uma porta de tráfego Web encriptada padrão, eliminando a necessidade de portas especiais ou exceções de firewall.

  5. Segurança reforçada para computadores: Splashtop fornece um nível adicional de segurança para os computadores eliminando a necessidade de deixá-los expostos na Internet ou DMZ, onde maus atores podem digitalizá-los e atacá-los facilmente.

  6. Simples e fácil de usar: a Splashtop foi criado para ser simples e fácil de usar, mesmo para os utilizadores mais avessos à tecnologia. Todos os utilizadores precisam de instalar uma pequena aplicação nas suas estações de trabalho e podem remover-se instantaneamente na sua estação de trabalho a partir de qualquer dispositivo utilizando a aplicação Splashtop.

  7. Alto desempenho: o Splashtop foi concebido para utilizar a rede corporativa apenas durante o acesso remoto, o que resulta em menos tráfego e maior desempenho em comparação com o acesso VPN. Os clientes da Splashtop também desfrutam de uma fiabilidade de desempenho de topo, incluindo ligações remotas de alto desempenho que oferecem qualidade HD, com streaming 4K a 60 fotogramas por segundo.

Splashtop Next-Gen Remote Access Infrastructure

Infraestrutura de Acesso Remoto de Última Geração da Splashtop

Acesso Remoto Seguro: Benefícios Chave de Usar o Splashtop para Conexões Seguras

A Splashtop oferece vários benefícios principais para o acesso remoto seguro:

Mantém os Dados Sensíveis Seguros

O Splashtop utiliza encriptação avançada, autenticação de dispositivos e registo de sessões para garantir que todos os dados transmitidos durante uma sessão remota permanecem protegidos. Nenhum dado é armazenado no dispositivo do utilizador final, minimizando a exposição.

Reduz a Superfície de Ataque

Ao contrário de VPNs ou ferramentas de acesso remoto legadas que expõem redes internas, o Splashtop conecta os utilizadores diretamente aos seus dispositivos sem abrir portas desnecessárias—minimizando o risco e limitando os pontos de entrada para atacantes.

Ajuda a Alcançar e Manter a Conformidade

Com funcionalidades como controlo de acesso granular, registos de auditoria e suporte para normas do setor como SOC 2, RGPD e HIPAA, a Splashtop facilita às organizações o cumprimento dos requisitos regulamentares e a manutenção da conformidade.

Produtividade Aprimorada

O Splashtop permite aos utilizadores trabalhar a partir de qualquer lugar, a qualquer hora, sem comprometer a segurança. Esta flexibilidade pode resultar num aumento da produtividade dos colaboradores, uma vez que podem trabalhar a partir de casa, em viagem ou a partir de outro país.

Escalável

A Splashtop foi concebido para ser escalável, o que o torna adequado para empresas de todas as dimensões. É fácil de gerir e pode ser personalizado para satisfazer as necessidades únicas de cada negócio.

Custo-Benefício

A Splashtop é uma solução económica para acesso remoto seguro, com planos acessíveis a empresas de todas as dimensões. A estrutura de preços simples da Splashtop significa que as empresas pagam apenas o que precisam, tornando-o uma solução ideal para empresas que procuram poupar dinheiro sem sacrificar a segurança ou o desempenho.

Começa a Usar a Splashtop para Acesso Remoto Seguro

Concluindo, as soluções de acesso remoto seguro são essenciais para qualquer empresa ou organização que valorize a flexibilidade, a produtividade e a segurança.

Com as soluções de acesso remoto seguro da próxima geração, como Splashtop, as empresas podem aproveitar os benefícios das conexões remotas de dispositivos pessoais para computadores de trabalho sem sacrificar a segurança. Use Splashtop hoje para experimentar um acesso remoto rápido, fiável e seguro.

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Consulte a gama completa de soluções da Splashtop na nossa página de produtos.


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Perguntas Frequentes

Quais são os componentes chave do acesso remoto seguro?
Quais são as melhores práticas para implementar o acesso remoto seguro?
Que tecnologia de software fornece acesso remoto seguro?
O acesso remoto é mais seguro do que uma VPN?
Como o controle remoto seguro garante a proteção de dados durante sessões remotas?
Como posso estabelecer uma conexão remota segura ao meu computador de trabalho?
Quais protocolos são usados para acesso remoto seguro?
Quais são as melhores práticas para garantir um acesso remoto seguro?
Quais tecnologias são usadas para acesso remoto seguro?

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