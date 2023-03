Um software de acesso remoto seguro permite aceder com segurança a um computador ou dispositivo a partir de outro dispositivo, a qualquer momento e a partir de qualquer lugar. Hoje em dia, o acesso remoto tornou-se um componente essencial de qualquer estratégia de trabalho a partir de casa, de suporte remoto ou de ensino à distância.

As três utilizações mais comuns das soluções de acesso remoto atualmente são:

Permitir aos empregados aceder aos seus computadores de trabalho a partir de qualquer lugar, em qualquer dispositivo, sem comprometer a segurança Conceder aos alunos acesso a recursos escolares, tais como computadores de laboratório, a partir de casa Fornecer acesso a computadores geridos e a dispositivos BYOD para o pessoal de TI, equipas de help desk e fornecedores de serviços geridos

Com mais pessoas a trabalhar remotamente, as soluções de acesso remoto de próxima geração dão-lhe uma forma rápida e simples de manter todos produtivos e as suas operações a funcionar sem problemas. Mas com isso surge um risco acrescido de segurança. Em fevereiro, 2021 a CNN noticiou que “os hackers obtiveram acesso a uma instalação de tratamento de água da Florida ao usar um software de acesso remoto adormecido”. Os hackers tentaram então envenenar o abastecimento de água, mas foram intercetados por um operador.

Com ataques como este em ascensão, é mais importante do que nunca garantir que a tua equipa está a usar uma solução de acesso remoto seguro.

O que é o acesso remoto seguro de próxima geração?

Muitas vezes confundido com o protocolo de desktop remoto tradicional (RDP), o software de acesso remoto da próxima geração oferece uma vantagem fundamental — está mais preparado para lidar com as preocupações de segurança atuais. O software de acesso remoto de próxima geração inclui funcionalidades de segurança incorporadas, tais como SSO (Sign-On único), MFA (Autenticação Multi-Factor), autenticação do dispositivo e atualizações automáticas da infra-estrutura para se manter atualizado e alinhado com os padrões de segurança modernos.

O software de acesso remoto é mais seguro do que o RDP e a VPN. Ao contrário de uma VPN, o software de acesso remoto é construído para lidar com tráfego elevado e oferece acesso completo aos ficheiros e aplicações de computadores remotos, independentemente da rede.

Além disso, o aumento do risco de segurança ao utilizar BYOD (dispositivos pessoais) é uma tendência ascendente com as soluções VPN. Além disso, são complicados de gerir, atualizar e escalar. Tudo somado, o acesso remoto é mais adequado do que um VPN para um ambiente remoto ou flexível.

Splashtop: Uma Solução Segura de Acesso Remoto da Próxima Geração

A Splashtop é um excelente exemplo de uma solução de acesso remoto seguro da próxima geração. A fácil configuração, gestão e escalabilidade do Splashtop garantem sessões de acesso remoto rápidas e fiáveis, com manutenção fácil e maior segurança.

Simplicidade

Em questão de simplicidade, até os utilizadores mais avessos à tecnologia acham o acesso remoto Splashtop fácil de utilizar. Tudo o que os utilizadores têm de fazer é instalar uma pequena aplicação nas respectivas estações de trabalho. A partir daí, podem usar a sua estação de trabalho de forma remota instantaneamente, a partir de qualquer dispositivo que utilize a aplicação Splashtop.

Alto desempenho

A Splashtop foi concebida para que a rede empresarial seja utilizada apenas durante o acesso remoto. Isto resulta em menos tráfego e maior desempenho quando comparado com o acesso VPN. Os clientes Splashtop também desfrutam de uma fiabilidade de desempenho superior, incluindo ligações remotas de alto desempenho que oferecem qualidade HD, com transmissão em 4K a 60 imagens por segundo.

Segurança

Claro que a próxima geração também se traduz em mais segurança. A Splashtop foi arquitetada como uma solução nativa na nuvem e usa protocolos de segurança padrão da indústria como HTTPS e TLS. Os dados são transmitidos sobre a porta 443 (tal como todo o tráfego encriptado padrão da Web atualmente), e as ligações são facilitadas pelos nossos servidores relay em todo o mundo. Para os nossos clientes, tudo isto significa que não são necessárias portas especiais e os firewalls não precisam de permitir exceções especiais.

Os computadores que utilizam a Splashtop também ganham um nível de segurança adicional, porque não é necessário deixá-los expostos na Internet ou na DMZ, onde os maus agentes podem facilmente digitalizá-los e atacá-los.

Embora as funcionalidades de segurança e conformidade permitam ligações remotas sem preocupações, os utilizadores e os administradores de TI podem fazer mais enquanto estão ligados através do acesso remoto de próxima geração. Os utilizadores e o pessoal de TI podem transferir ficheiros com segurança, imprimir remotamente e concluir qualquer outra tarefa durante sessões remotas.

Por fim, as aplicações e a infra-estrutura da Splashtop são atualizadas, protegidas e monitorizadas automaticamente. Isto elimina o fardo do pessoal de TI, libertando-os para dar suporte aos utilizadores de formas mais estratégicas.

Conclusão

Com uma solução segura de acesso remoto de próxima geração podes desfrutar de ligações remotas de dispositivos pessoais a computadores de trabalho sem sacrificar a segurança. Assegura a segurança do teu ambiente de trabalho flexível hoje em dia com Splashtop.

