Como Aceder Remotamente a um Mac a Partir do iPad

Alguma vez desejou que o seu computador Mac pudesse estar sempre acessível, mesmo que não o tivesse consigo? Com um iPad e o app de acesso remoto Splashtop, pode sempre estar ligado ao seu computador Mac.

A Splashtop permite que você use o seu iPad para se conectar ao seu Mac através da internet. Uma vez ligado, verá o ecrã do Mac a partir do seu iPad e poderá controlá-lo em tempo real. Pode abrir qualquer ficheiro e usar qualquer aplicação como se estivesse sentado em frente ao Mac.

A Splashtop é gratuita para testar e demora apenas alguns minutos para instalar. Aqui está um passo a passo sobre como você pode começar e ver todas as coisas maravilhosas que você pode fazer enquanto acessa um computador Mac a partir de um iPad com o software de desktop remoto da Splashtop!

Como Aceder a um Mac a Partir do iPad

Passo 1 — Crie a sua Conta Splashtop

Crie a sua conta iniciando uma versão de teste gratuita do Splashtop Business Access. Não é necessário cartão de crédito ou compromisso para começar a sua avaliação gratuita. Assim que você se cadastrar e a sua conta for criada, você terá acesso total ao Splashtop Business Access.

Passo 2 — Faça o Download do Splashtop Streamer no Seu Mac

A aplicação streamer permite que você acesse remotamente o seu Mac a partir de outro dispositivo. Instale a aplicação streamer no seu computador Mac.

Passo 3 — Baixe o App Splashtop Business no seu iPad

Você vai usar o Splashtop Business App para se conectar ao seu computador Mac a partir do seu iPad. Instale a aplicação no seu iPad. Você pode encontrar o Splashtop Business App gratuito na App Store do iOS.

Passo 4 — Aceda ao seu Mac a partir do seu iPad com apenas um toque!

Depois disso, está pronto! Agora acessar remotamente um Mac a partir do seu iPad é tão simples como abrir o Splashtop Business App no seu iPad e tocar no computador Mac no qual você quer usar remotamente.

Isto iniciará a conexão remota com o Mac, o qual poderá começar a controlar remotamente em segundos.

Benefícios de controlar remotamente um Mac a partir de um iPad com a Splashtop

Poder acessar remotamente o seu Mac significa que você terá acesso a todos os recursos no seu computador mesmo quando você não o tem contigo. Todos os arquivos do seu Mac estarão disponíveis para você. Você também pode abrir e controlar qualquer aplicação no seu Mac, incluindo aplicações com utilização intensiva de recursos, como o software de edição de vídeo.

A Splashtop destaca-se como a melhor solução para conexões remotas de iPad para Mac, pois obterá qualidade e som HD. A Splashtop também vem equipada com várias funcionalidades que lhe permitem ser produtivo durante uma sessão remota.

Durante uma sessão remota, terá vários atalhos no ecrã mapeados para as funções normalmente utilizadas para tornar o controlo de um computador MacOS a partir do iPad o mais simples possível.

Por fim, a Splashtop é altamente segura com uma infraestrutura robusta para manter a sua privacidade e os seus dados seguros. As conexões remotas são totalmente seguras de ponta a ponta com SSL e criptografia AES de 256 bits. Você terá recursos de segurança adicionais, incluindo a verificação de dispositivo e autenticação de dois fatores.

Comece agora

A Splashtop é usado por 30 milhões de pessoas em todo o mundo e recebe frequentemente as maiores pontuações para usuários e avaliadores de terceiros. A Splashtop oferece soluções de acesso remoto para trabalhar remotamente, suporte remoto de TI e muito mais. Comece já com uma versão experimental gratuita para obter a melhor experiência de acesso remoto ao Mac a partir do iPad!

Iniciar avaliação gratuita