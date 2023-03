Como Acessar Remotamente a um Mac a Partir de um PC

As conexões de acesso remoto multi-plataforma da Splashtop permitem-lhe acessar a um Mac a partir de um PC e controlá-lo remotamente como se estivesse sentado em frente ao Mac.

Enquanto os computadores Mac e os PCs Windows funcionarem em diferentes sistemas operacionais, você pode continuar a utilizar o seu PC para usar o computador MacOS remotamente com Splashtop.

Com a Splashtop, você nunca se sentirá desligado do seu Mac. Você poderá acessar ele remotamente a partir de qualquer parte do mundo. Além disso, não há a necessidade de outro dispositivo Mac ou Apple para acessar o seu Mac. Você pode usar qualquer computador, tablet ou dispositivo móvel para controlar o seu Mac.

Ao contrário de outras ferramentas de acesso remoto, a Splashtop é completamente multi-plataforma e oferece as mesmas funcionalidades, conexões de alto desempenho e segurança no acesso a um computador Mac.

Aqui está como você pode começar a utilizar a Splashtop gratuitamente, configurá-la em apenas alguns minutos e usar a qualquer momento para usar o seu Mac de um PC remotamente.

Como Usar um Mac Remotamente a Partir de um PC

Passo 1 — Crie a Sua Conta Splashtop Gratuita

Crie a sua conta iniciando uma versão de teste gratuita do Splashtop Business Access. Não é necessário cartão de crédito ou compromisso para começar a sua avaliação gratuita. O Splashtop Business Access é a solução de desktop remoto ideal para acessar os seus computadores a partir de qualquer dispositivo.

Passo 2 — Baixe o Splashtop Streamer no seu Mac

A aplicação streamer permite acessar remotamente ao seu Mac a partir de outro dispositivo. Instale a aplicação streamer no seu computador Mac.

Passo 3 — Descarregue a Aplicação Splashtop Business no Seu PC

O Splashtop Business App é o que você vai usar no seu PC para se conectar remotamente ao seu Mac. Instale a aplicação no seu PC.

Passo 4 — Inicie a Conexão Remota a Partir do Splashtop Business App

Agora você terminou de configurar! Sempre que quiser conectar-se remotamente ao seu Mac, abra o Splashtop Business App no seu PC e, em seguida, selecione o computador Mac no qual pretende usar para iniciar a conexão.

Em seguida, você verá a tela do seu computador Mac e poderá controlá-lo remotamente em tempo real.

Porquê Usar Splashtop para Acessar um Mac Usando um PC Windows

Não importa que esteja usando-o de um PC. Com a Splashtop, poderá usar todas as funcionalidades e recursos do sistema operacional MacOS durante uma conexão remota. Você terá acesso a todos os arquivos e poderá executar qualquer aplicação de software no seu Mac remotamente.

Como mencionado anteriormente, muitos produtos de acesso remoto não oferecem paridade de funcionalidades quando se trata de acessar computadores Mac. No entanto, com a Splashtop você poderá desfrutar de todas as funcionalidades de topo enquanto usa seu Mac remotamente, incluindo transferência de arquivos com arrastar e soltar, impressão remota, gravação de sessão e muito mais.

Você também pode ouvir o áudio do computador Mac remoto nos seus falantes locais. A Splashtop é uma das poucas plataformas de acesso remoto que oferece som de computador remoto do Mac.

A Splashtop ganha consistentemente os melhores resultados de avaliação do usuário graças à sua segurança, facilidade de utilização e conexões remotas de alto desempenho.