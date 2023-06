Tips om de productiviteit te verbeteren tijdens het gebruik van externe toegang

Effectief werken vanaf elke locatie is een hoeksteen geworden van het moderne zakendoen. Naarmate de trend van werken op afstand blijft stijgen, wordt het benutten van de kracht van eersteklas software voor externe toegang, zoals Splashtop, essentieel voor professionals die op zoek zijn naar een naadloze, efficiënte werkervaring op afstand.

Of je nu een ervaren digitale nomade bent of een nieuwkomer in de wereld van werken op afstand, het onder de knie krijgen van de functies van je tool voor externe toegang is een game-changer. Deze blogpost gaat dieper in op de rijke functieset van Splashtop en biedt praktische tips en trucs om u te helpen uw productiviteit een boost te geven.

Splashtop, een toonaangevende tool voor extern bureaublad, biedt veel functies om uw werkervaring op afstand te verbeteren en de productiviteit te verhogen. Het effectief gebruiken van de beste functies van Splashtop kan een game-wisselaar zijn voor uw productiviteit op afstand.

10 tips om uw productiviteit te verhogen met Splashtop Remote Access

#1 - Benut de kracht van meerdere monitoren

Een opstelling met meerdere monitoren kan een aanzienlijke productiviteitsverhoger zijn en biedt de ruimte om met meerdere taken te jongleren of verschillende gegevensstromen in de gaten te houden.

Splashtop schittert in zijn ondersteuning voor meerdere monitoren. Met Splashtop bekijk je de meerdere schermen van je externe computer tegelijkertijd op je lokale multi-monitor display. Als uw lokale opstelling slechts één scherm heeft, kunt u gemakkelijk schakelen tussen de meerdere schermen op afstand.

Met deze functie kunt u uw opstelling met meerdere monitoren op kantoor repliceren, waar u ook bent, zodat u niets hoeft te missen wanneer u op afstand werkt.

#2 – Optimaliseer je instellingen voor topprestaties

Uw externe verbinding kan de kwaliteit van uw externe werkervaring sterk beïnvloeden. Splashtop biedt opties om uw ervaring aan te passen en u de beste externe verbindingsprestaties te bieden.

U kunt instellingen zoals de kleurkwaliteit aanpassen of snelheid afwegen tegen kwaliteit om de prestaties van Splashtop te optimaliseren. Deze aanpassing kan helpen zorgen voor een soepelere ervaring wanneer de bandbreedte beperkt is, zodat uw werk op afstand niet wordt gehinderd door verbindingsproblemen.

Bekijk onze lijst met veelvoorkomende factoren die van invloed kunnen zijn op de prestaties van externe toegang en tips voor het optimaliseren van uw verbindingskwaliteit.

#3 - Maak gebruik van naadloze bestandsoverdrachten

Wanneer u op afstand werkt, moet u mogelijk bestanden heen en weer verplaatsen tussen uw lokale en externe computers. Splashtop maakt dit eenvoudig met de functie voor bestandsoverdracht via slepen en neerzetten. Het elimineert de noodzaak voor externe opslagapparaten of het uploaden en downloaden van bestanden via cloud , waardoor u kostbare tijd bespaart en het delen van bestanden een fluitje van een cent wordt.

#4 - Blijf overal verbonden met elk apparaat

Een van de belangrijkste voordelen van Splashtop is de mogelijkheid om vanaf elk apparaat toegang te krijgen tot uw externe computer - van uw smartphone tot uw pc. Door de Splashtop-app op uw apparaten te installeren, kunt u uw kantoor in uw zak dragen. Dankzij deze flexibiliteit kunt u reageren op dringende verzoeken, inchecken bij belangrijke taken of uw werk voortzetten, ongeacht uw locatie of het tijdstip.

#5 – Verbeter de communicatie met de chatfunctie

Bij het verlenen van ondersteuning op afstand of bij samenwerking is effectieve communicatie cruciaal. Met de ingebouwde chatfunctie van Splashtop kun je berichten verzenden en ontvangen tijdens een sessie op afstand, wat een handig kanaal biedt om twijfels op te helderen, oplossingen te bespreken of gewoon de gebruiker op afstand te begeleiden. Deze interactieve functie kan misverstanden verminderen en de algehele efficiëntie van uw externe sessies verbeteren.

#6 - Maak je computer wakker met de Wake-on-LAN-functie

In de wereld van werken op afstand is toegankelijkheid koning. Met de Wake-On-LAN-functie van Splashtop kunt u uw externe machine inschakelen, zelfs als u kilometers ver weg bent. Of u nu bent vergeten uw computer op kantoor aan te laten staan tijdens het weekend of uw pc thuis in de sluimerstand is gegaan, deze functie zorgt ervoor dat uw werk altijd slechts een paar klikken verwijderd is.

#7 - Versnel je navigatie met sneltoetsen

Elke seconde telt in de snelle professionele wereld. Sneltoetsen op het toetsenbord kunnen een aanzienlijke tijdsbesparing opleveren en helpen snellere navigatie en bediening. Splashtop ondersteunt verschillende sneltoetsen die u kunnen helpen de externe computer snel te bedienen, uw efficiëntie te vergroten en kostbare seconden van uw taken te besparen.

#8 - Documenten op afstand afdrukken

Stelt u zich eens voor dat u een document moet afdrukken dat op uw kantoorcomputer staat terwijl u thuis bent. Met Splashtop kunt u het rechtstreeks afdrukken met uw lokale printer zonder het document naar uw thuiscomputer over te zetten. Dankzij functies als deze is werken op afstand met Splashtop net zo goed als erbij zijn.

#9 – Maak gebruik van sessie-opname voor training en auditing

Het opnemen van sessies is voor velen een waardevolle functie, vooral voor IT-ondersteuningsteams. Met de sessie-opnamefunctie van Splashtop kunt u uw externe toegangssessies opnemen en afspelen wanneer u maar wilt. Of het nu gaat om training, auditing of het beoordelen van werkprocessen, deze opnames kunnen dienen als een krachtig hulpmiddel voor reflectie en leren, waardoor de efficiëntie en effectiviteit worden vergroot.

#10 – Beveilig je werkervaring op afstand met robuuste beveiligingsfuncties

In een tijd waarin cyberdreigingen een dringende zorg zijn, is het beveiligen van uw werk op afstand van het grootste belang. Splashtop biedt krachtige beveiligingsfuncties, waaronder tweefactorauthenticatie, time-out voor inactieve sessies en automatische sessie-opname. Deze beveiligingsmaatregelen beschermen uw gegevens en zorgen voor een soepele, ononderbroken workflow, waardoor de productiviteit behouden blijft.

Ga nu aan de slag met Splashtop om uw productiviteit te verhogen

Door gebruik te maken van de kracht van software voor externe toegang, zoals Splashtop, kunt u uw productiviteit aanzienlijk verbeteren en de manier waarop u werkt radicaal veranderen. Door de functies van uw tool voor externe toegang te begrijpen en effectief te gebruiken, kunt u uw ervaring met werken op afstand naar een hoger niveau tillen.

Splashtop biedt verschillende functies die zijn ontworpen om uw werkervaring op afstand te verbeteren en uw productiviteit te stimuleren. Zoals we hebben gezien, zijn de voordelen van het gebruik van Splashtop veelvoudig: van het mogelijk maken van naadloze toegang op afstand met meerdere monitoren en eenvoudige bestandsoverdracht tot het vergemakkelijken van effectieve communicatie en robuuste beveiliging. Door deze functies onder de knie te krijgen, kunt u nieuwe efficiëntieniveaus bereiken, waardoor werken op afstand van een uitdaging een kans voor groei wordt.

Klaar om het potentieel van Splashtop te verkennen en uw werkervaring op afstand naar een hoger niveau te tillen? Begin uw reis vandaag nog met een gratis proefperiode en ontdek hoe Splashtop uw productiviteitsparadigma opnieuw kan definiëren. Ga nu aan de slag en stap in de toekomst van productief werken op afstand met Splashtop.

