Splashtop: de gamechanger voor productie op afstand

De afgelopen jaren heeft de productiewereld een enorme verschuiving gekend, niet alleen aangedreven door technologische vooruitgang, maar ook door de veranderende werkdynamiek. Nu industrieën zich aanpassen aan onvoorziene uitdagingen, zijn flexibiliteit en hulpbronnenefficiëntie in productie- en postproductieprocessen van cruciaal belang geworden.

Betreed het tijdperk van productie op afstand– een model dat productieprofessionals over de hele wereld snel omarmen. In dit nieuwe model voor werken op afstand is het op afstand toegang krijgen tot krachtige werkstations om geavanceerde applicaties te gebruiken niet alleen een luxe; het is een noodzaak.

Deze blog onderzoekt hoe Splashtop naar voren is gekomen als de ideale oplossing voor externe toegang voor dit evoluerende landschap door een platform aan te bieden dat productiviteit, veiligheid en naadloze toegang garandeert, waar u ook bent.

De verschuiving naar productie op afstand

Historisch gezien waren productie- en postproductieworkflows stevig geworteld in fysieke studio's. Teams kwamen samen in gespecialiseerde faciliteiten die waren uitgerust met hoogwaardige werkstations en ultramoderne apparatuur. Het productielandschap veranderde echter, gedreven door een combinatie van technologische innovaties, mondiale samenwerkingen en onverwachte mondiale gebeurtenissen.

De recente mondiale pandemie heeft een grote verandering teweeggebracht in de manier waarop we werken, waardoor veel industrieën, waaronder de productie, gedwongen zijn hun traditionele operationele methoden opnieuw te evalueren. Normen voor sociale afstand en lockdowns maakten het voor professionals noodzakelijk om manieren te vinden om hun werk vanaf afgelegen locaties voort te zetten.

Een andere factor die aan deze verschuiving bijdraagt, is dat moderne professionals flexibiliteit waarderen. Het is bewezen dat de mogelijkheid om te werken vanaf een locatie naar keuze, thuis, in een café of onderweg, de balans tussen werk en privéleven en, in veel gevallen, de productiviteit verbetert. Een model dat deze flexibiliteit ondersteunt zonder concessies te doen aan de kwaliteit van het werk is een win-winsituatie.

Splashtop voor post-productie en remote productie

Splashtop biedt overal naadloze toegang tot externe desktops . Met externe toegang in hoge resolutie kunnen professionals met hun productietools communiceren alsof ze deze zelf gebruiken. Er is geen vertraging of compromis op het gebied van kwaliteit, waardoor een soepele werking wordt gegarandeerd.

Of het nu gaat om videobewerkingssoftware, geluidsbewerkingsplatforms of CGI-software, Splashtop biedt naadloze verbindingen op afstand, waardoor professionals vanaf elk apparaat ongehinderd kunnen werken.

Waarom Splashtop de ideale keuze is voor productieprofessionals

In een sector waar precisie en efficiëntie voorop staan, kunnen de tools die productieprofessionals gebruiken om hun workflow te ondersteunen een project maken of breken. Dit is de reden waarom Splashtop naar voren komt als de ideale keuze voor professionals op het gebied van productie en postproductie op afstand in de film-, televisie- en commerciële productie-industrie:

Ware kleurnauwkeurigheid met 4:4:4 kleurmodus : In een wereld waar kleurcorrectie de sfeer en toon van een volledige productie dramatisch kan beïnvloeden, zorgt de 4:4:4 kleurmodus van Splashtop ervoor dat professionals echte kleurnauwkeurigheid ervaren. Deze functie is cruciaal voor videobewerking van hoge kwaliteit en postproductietaken.

Ultra-High Audio Fidelity-instellingen : Audio-elementen kunnen de sfeer en emotie van een scène bepalen. Splashtop zorgt voor een optimale audiokwaliteit tijdens bewerkingssessies op afstand, waardoor geluidsontwerpers en -redacteuren hun werk tot in de perfectie kunnen afstemmen.

Ondersteuning voor meerdere monitoren : Voor degenen die gewend zijn aan opstellingen met meerdere monitoren, zorgt Splashtop ervoor dat ze op alle schermen kunnen kijken en werken. Met deze functie kan elke externe monitor ook in afzonderlijke Windows worden verspreid, waardoor een optimale werkplekinrichting wordt vergemakkelijkt.

Ondersteuning voor USB-apparaatomleiding, externe stylus en tekentablets : voor professionals die afhankelijk zijn van precisiegereedschappen zoals stylussen en tekentablets, zorgt de unieke ondersteuning van Splashtop voor een natuurlijke en productieve werkervaring, die het gevoel van direct, hands-on werk weerspiegelt. Splashtop ondersteunt ook het omleiden van USB-apparaten.

Robuuste bestandsoverdracht : Of het nu gaat om het overbrengen van onbewerkt beeldmateriaal of definitieve bewerkingen, de functie voor bestandsoverdracht van Splashtop zorgt ervoor dat professionals eenvoudig bestanden tussen computers kunnen verplaatsen, zelfs zonder een sessie op afstand te starten.

Microfoondoorvoer : Duidelijke communicatie is van cruciaal belang tijdens samenwerkingssessies. De Microphone Passthrough-functie van Splashtop zorgt ervoor dat teams duidelijk kunnen communiceren en ideeën effectief kunnen vastleggen en overbrengen.

Ongeëvenaarde beveiliging : In een sector waar intellectueel eigendom van onschatbare waarde is, mag de beveiliging niet in gevaar worden gebracht. Splashtop biedt robuuste beveiligingsmaatregelen, van 256-bit AES-codering tot tweestapsverificatie en apparaatauthenticatie, zodat activa te allen tijde beschermd blijven.

Kosteneffectiviteit: het terugdringen van de overheadkosten en het behouden of zelfs verbeteren van de kwaliteit van het werk is een overwinning voor elke professional. De krachtige software voor externe toegang van Splashtop elimineert de behoefte aan dure infrastructuur zonder de kwaliteit van de productie in gevaar te brengen. Deze aanpak resulteert in aanzienlijke kostenbesparingen, waardoor Splashtop niet alleen een uitstekende operationele keuze is, maar ook een financieel verstandige keuze.

Splashtop-oplossingen voor productie op afstand

Laten we eens kijken naar twee van de gespecialiseerde aanbiedingen van Splashtop die inspelen op dit evoluerende landschap:

Splashtop Business Access Performance: Deze oplossing is speciaal ontworpen voor creatieve professionals en ervaren gebruikers en belooft een ultieme, krachtige externe desktopervaring. Deze oplossing biedt alle hierboven genoemde functies en is ideaal voor individuen en kleine teams.

Splashtop Enterprise: Voor bedrijven die prioriteit geven aan extra beveiliging en beheerbaarheid, biedt de Enterprise-oplossing een uitgebreide ervaring voor externe toegang met alle functies van Splashtop Business Access Performance, plus single sign-on (SSO)-integratie, gedetailleerde machtigingen, geplande toegang en technicuslicenties om uw IT-ondersteuningsteam uit te rusten met de tools die ze nodig hebben om anderen te helpen en eindpunten te beheren.

Getuigenissen: de bewezen voordelen van Splashtop

Ongeacht hoeveel functies een product heeft, de werkelijke effectiviteit ervan wordt het best weergegeven door de feedback van degenen die het gebruiken. Splashtop, dat verschillende professionals bedient, van solo-creatieven tot grootschalige studio's, wordt geprezen vanwege zijn veelzijdigheid, efficiëntie en impact. Laten we eens luisteren naar enkele tevreden klanten:

Directeur van Business Alliance and Partnership, Wacom:"Artiesten die Wacom-apparaten gebruiken in postproductieworkflows kunnen Splashtop gebruiken om naadloos en productief te werken terwijl ze niet op kantoor zijn - een groot pluspunt voor de huidige op afstand vriendelijke werkplek."

Hoofd Partner Relations, Adobe Video:"Creatieven kunnen nu de grenzen van creativiteit en samenwerking verleggen terwijl ze taken uitvoeren zoals videobewerking en AV-synchronisatie, terwijl ze ook op afstand toegang hebben tot gedeelde opslag en andere hardware die ze nodig hebben (met Splashtop)."

Chief Technology Officer, Boxel Studio:"Ik wil benadrukken: Splashtop is zo veilig! We werken met een immaterieel, digitaal, waardevol stuk inhoud dat uiteindelijk zal worden verspreid via theaters, traditionele uitzendingen, kabel of OTT (over- the-top) mediadiensten zoals Netflix. Als die inhoud beschikbaar komt vóór de daadwerkelijke commerciële lancering, hebben we een enorm probleem.

Deze getuigenissen weerspiegelen een terugkerend thema: het vermogen van Splashtop om een naadloze, veilige en efficiënte werkomgeving op afstand te bieden.

Probeer Splashtop nu!

De opkomst van productie op afstand luidt een nieuw tijdperk in postproductie en filmmaken in. Onze tools moeten evolueren naarmate het werklandschap verandert om aan nieuwe eisen te voldoen. Splashtop komt naar voren als een koploper, begrijpt de unieke uitdagingen van professionals en biedt oplossingen op maat die de productiviteit verbeteren, de veiligheid garanderen en prioriteit geven aan de gebruikerservaring.

Met een reeks functies die speciaal zijn ontworpen voor degenen die krachtige tools op afstand nodig hebben en talloze getuigenissen die de doeltreffendheid ervan bevestigen, is Splashtop meer dan alleen een tool voor externe toegang: het is een game-changer voor productieprofessionals overal.

Bent u klaar om de toekomst van productie op afstand te ervaren? Start vandaag nog uw gratis proefperiode van Splashtop!

