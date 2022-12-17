Veilig overal vandaan werken met Remote Desktop Software

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Work from home using Splashtop's secure remote access software

Werk veilig vanaf elke locatie met remote desktopsoftware

Stel uw team in staat thuis te werken met veilige remote access software

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IT Manager using Splashtop to remotely access work computer with tablet

Krijg gemakkelijk op afstand toegang tot werkcomputers

Met Splashtop remote desktopsoftware kunt u vanaf elk apparaat toegang krijgen tot krachtige werkcomputers, inclusief Windows- en Mac-laptops, Chromebooks, iOS- en Android-apparaten.

Eenmaal verbonden ervaart u een intuïtieve gebruikersinterface en een snelle, veilige remote verbinding. Het zal voelen alsof u op uw kantoorwerkplek zit, zelfs als dat niet zo is.

Splashtop wordt vertrouwd door topbedrijven en -instellingen

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Target logo
S&P Global logo
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Voor 1 gelicentieerde gebruiker

Remote Access Solo

Toegang tot maximaal 2 computers

€ 5,50 per maand

Jaarlijks gefactureerd voor € 66

Koop Nu

Voor individuen + kleine teams

Remote Access Pro

Toegang tot 10 computers per licentie

Vanaf € 7,50/ maand

Jaarlijks gefactureerd voor € 90

Koop Nu

Voor bedrijven en powerusers

Enterprise

Krijg geavanceerde functies zoals single sign-on, granulaire functiecontrole, USB-device en stylus omleiding, en meer!

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Van onze tevreden klanten

We hebben andere producten overwogen, maar Splashtop bood een concurrerende oplossing, die beheer op ondernemingsniveau en multi-factor-authenticatie mogelijk maakte. Met Splashtop konden we de krachten verenigen van de sterke, speciaal gebouwde machines die we hadden staan en gebruikers die er via hun gewone desktops op konden werken.

Alistair Kell, Principal and Head of IT at BDP

BDP logo

Van onze tevreden klanten

Splashtop heeft ongeëvenaarde prestaties en werkt naadloos op elk apparaat waarop we het hebben gebruikt. Het maakt gebruik van strenge beveiligingsprocedures die onze remote sessies en data veilig houden. Ook de klantenservice van Splashtop is absoluut geweldig, waardoor Splashtop onze favoriete remote access software is geworden.

Jake Harrelson, Patient Navigator at Home Farm Family Medicine

Van onze tevreden klanten

COVID-19 heeft veel mensen ertoe gebracht om alle aspecten van hoe we een bedrijf runnen onder de loep te nemen, met een grote nadruk op het thuiswerken. En wanneer u een supportmedewerker bij een bedrijf bent, is toegang tot computers in uw hele organisatie van cruciaal belang. Splashtop maakt dit niet alleen mogelijk, maar ook makkelijk.

Frank Eliason, Director of Operations at Holy Spirit Radio

Holy Spirit Radio logo

Van onze tevreden klanten

Een hybride werkomgeving is de toekomst. Zelfs na COVID-19 zullen we Splashtop blijven gebruiken om medewerkers de mogelijkheid te bieden thuis te werken... Splashtop is compatibel met het SAML-authenticatiesysteem dat we gebruiken, wat we geweldig vonden! Door de authenticatie te verenigen, verlagen we de operationele kosten van het systeem.

De heer Shinnosuke Suzuki, hoofdkantoor, technisch supervisor, khara, Inc.

The Splashtop logo features a blue abstract splash shape next to the word splashtop in white lowercase letters on a dark background.

Van onze tevreden klanten

We waren op zoek naar een remote accessoplossing die ons in staat zou stellen om thuis te werken door op afstand toegang te hebben tot onze desktops... We vonden in Splashtop de juiste tool omdat het scherp geprijsd en eenvoudig in gebruik is en alle functies bevat om aan onze unieke behoeften te voldoen.

Olivier Palatre, hoofdarchitect en hoofdarchitect, Olivier Palatre Architects

The Splashtop logo features a blue abstract splash shape next to the word splashtop in white lowercase letters on a dark background.
Six G2 award badges for Summer 2023, labeled: Grid Leader, Highest User Adoption, Best Est. ROI, Easiest Setup, Easiest To Use, and Fastest Implementation. Each badge has colored accents and the G2 logo.


Belangrijkste kenmerken van Splashtop

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High-Performance

Hoge framesnelheid en 4K streaming tot 60fps en iMac Pro Retina 5K streaming met lage latency, en de mogelijkheid om instellingen te fine-tunen.

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Brede apparaatondersteuning

Onbeheerde remote access tot Windows-, Mac- en Linux-apparaten. Toegang vanaf elk Windows-, Mac-, iOS-, Android- of Chromebook-apparaat. Toegang tot virtual machines en virtual desktopinfrastructuur (VDI) op VMware, Citrix, Microsoft, Windows, AWS, Azure en anderen.

Deployment icon

Eenvoudige implementatie

Implementeer via aangepaste pakketten, deel installatielinks of distribueer massaal met MSI, EXE, GPO, Intune, JAMF of RMM.

Security lock icon

Robuuste beveiliging

Beveiliging vormt de essentie van de activiteiten en architectuur van Splashtop. Alle aanmeldingen ondergaan verplichte apparaatverificatie en optionele twee-factor-authenticatie. Sessies worden beveiligd met TLS en 256-bit AES-encryptie.

Secure remote access management icon

Gebruikerstoegang en groepsbeheer

Wijs gebruikersrollen toe, organiseer endpoints in groepen en stel toegangsrechten in op individueel of groepsniveau.

Veelgestelde vragen

Wat als ik toegang tot meer dan 10 computers nodig heb?
Hoeveel computers kan ik tegelijk benaderen?
Kunnen meerdere gebruikers toegang krijgen tot dezelfde computers?
Hoe kan ik een bestaand abonnement opwaarderen of aanvullen?
Bieden jullie maandelijkse facturering?
Wat is een gebruiker?

Bronnen

Aan de slag Gids →

Uitgebreide lijst met features (PDF) →

Datasheet →

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