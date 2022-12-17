Veilig overal vandaan werken met Remote Desktop Software

Werk veilig vanaf elke locatie met remote desktopsoftware
Stel uw team in staat thuis te werken met veilige remote access software
Krijg gemakkelijk op afstand toegang tot werkcomputers
Met Splashtop remote desktopsoftware kunt u vanaf elk apparaat toegang krijgen tot krachtige werkcomputers, inclusief Windows- en Mac-laptops, Chromebooks, iOS- en Android-apparaten.
Eenmaal verbonden ervaart u een intuïtieve gebruikersinterface en een snelle, veilige remote verbinding. Het zal voelen alsof u op uw kantoorwerkplek zit, zelfs als dat niet zo is.
Splashtop wordt vertrouwd door topbedrijven en -instellingen
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Voor 1 gelicentieerde gebruiker
Remote Access Solo
Toegang tot maximaal 2 computers
€ 5,50 per maand
Jaarlijks gefactureerd voor € 66
Voor individuen + kleine teams
Remote Access Pro
Toegang tot 10 computers per licentie
Vanaf € 7,50/ maand
Jaarlijks gefactureerd voor € 90
Voor bedrijven en powerusers
Enterprise
Krijg geavanceerde functies zoals single sign-on, granulaire functiecontrole, USB-device en stylus omleiding, en meer!
Van onze tevreden klanten
We hebben andere producten overwogen, maar Splashtop bood een concurrerende oplossing, die beheer op ondernemingsniveau en multi-factor-authenticatie mogelijk maakte. Met Splashtop konden we de krachten verenigen van de sterke, speciaal gebouwde machines die we hadden staan en gebruikers die er via hun gewone desktops op konden werken.
Alistair Kell, Principal and Head of IT at BDP
Van onze tevreden klanten
Splashtop heeft ongeëvenaarde prestaties en werkt naadloos op elk apparaat waarop we het hebben gebruikt. Het maakt gebruik van strenge beveiligingsprocedures die onze remote sessies en data veilig houden. Ook de klantenservice van Splashtop is absoluut geweldig, waardoor Splashtop onze favoriete remote access software is geworden.
Jake Harrelson, Patient Navigator at Home Farm Family Medicine
Van onze tevreden klanten
COVID-19 heeft veel mensen ertoe gebracht om alle aspecten van hoe we een bedrijf runnen onder de loep te nemen, met een grote nadruk op het thuiswerken. En wanneer u een supportmedewerker bij een bedrijf bent, is toegang tot computers in uw hele organisatie van cruciaal belang. Splashtop maakt dit niet alleen mogelijk, maar ook makkelijk.
Frank Eliason, Director of Operations at Holy Spirit Radio
Van onze tevreden klanten
Een hybride werkomgeving is de toekomst. Zelfs na COVID-19 zullen we Splashtop blijven gebruiken om medewerkers de mogelijkheid te bieden thuis te werken... Splashtop is compatibel met het SAML-authenticatiesysteem dat we gebruiken, wat we geweldig vonden! Door de authenticatie te verenigen, verlagen we de operationele kosten van het systeem.
De heer Shinnosuke Suzuki, hoofdkantoor, technisch supervisor, khara, Inc.
Van onze tevreden klanten
We waren op zoek naar een remote accessoplossing die ons in staat zou stellen om thuis te werken door op afstand toegang te hebben tot onze desktops... We vonden in Splashtop de juiste tool omdat het scherp geprijsd en eenvoudig in gebruik is en alle functies bevat om aan onze unieke behoeften te voldoen.
Olivier Palatre, hoofdarchitect en hoofdarchitect, Olivier Palatre Architects
Belangrijkste kenmerken van Splashtop
High-Performance
Hoge framesnelheid en 4K streaming tot 60fps en iMac Pro Retina 5K streaming met lage latency, en de mogelijkheid om instellingen te fine-tunen.
Brede apparaatondersteuning
Onbeheerde remote access tot Windows-, Mac- en Linux-apparaten. Toegang vanaf elk Windows-, Mac-, iOS-, Android- of Chromebook-apparaat. Toegang tot virtual machines en virtual desktopinfrastructuur (VDI) op VMware, Citrix, Microsoft, Windows, AWS, Azure en anderen.
Eenvoudige implementatie
Implementeer via aangepaste pakketten, deel installatielinks of distribueer massaal met MSI, EXE, GPO, Intune, JAMF of RMM.
Robuuste beveiliging
Beveiliging vormt de essentie van de activiteiten en architectuur van Splashtop. Alle aanmeldingen ondergaan verplichte apparaatverificatie en optionele twee-factor-authenticatie. Sessies worden beveiligd met TLS en 256-bit AES-encryptie.
Gebruikerstoegang en groepsbeheer
Wijs gebruikersrollen toe, organiseer endpoints in groepen en stel toegangsrechten in op individueel of groepsniveau.