Remote Access Security Functies in Splashtop
Veilige Remote Access
De zakelijke producten van Splashtop zijn gebouwd om IT volledige controle te geven over het beveiligen van de data, terwijl gebruikers de flexibiliteit hebben om er overal toegang toe te hebben. De beveiligingsfuncties van Splashtop zijn met name van toepassing op organisaties die actief zijn in branches met strikte wet- en regelgeving waar controles op het gebied van dataprivacy en systeembeveiliging verplicht zijn.
Splashtop-beveiligingsfuncties helpen ook bij het naleven van HIPAA-, FERPA- en ISO 27001-regels.
Splashtop Security Features
- Industriestandaard TLS 1.2 met AES 256-bit encryptie
- Apparaatverificatie
- Wachtwoordbeveiliging op meerdere niveaus
- Tweestapsverificatie/twee-factor-authenticatie
- Leeg scherm
- Scherm automatisch vergrendelen
- Time-out inactieve sessie
- Melding van remotye verbinding
- Controle kopiëren/plakken Controle bestandsoverdracht
- Beheer van remote printen
- Configuratie van de streamer
- Proxyserver verificatie
- Digitaal ondertekende toepassingen
- Sessie-, bestandsoverdracht- en historylogs
Exclusieve Splashtop Enterprise-functies
Automatische User Provisioning
Gebruik maken van System for Cross-domain Identity Management (SCIM) om automatische provisioning en deprovisioning van gebruikersaccounts te vergemakkelijken.
Gedetailleerde machtigingen
IT-beheerders kunnen rolgebaseerde en gebruikersgebaseerde granulaire machtigingen opgeven voor functies als beheerde access, bestandsoverdracht, afdrukken op afstand, 2FA-handhaving en meer.
SSO / SAML-integratie
Authenticatie met Okta, Azure AD, OneLogin, JumpCloud, Workspace ONE, G-Suite en meer voor vereenvoudigd toegangsbeheer.
Gebruikerstoegang en groepsbeheer
Wijs gebruikersrollen toe, organiseer endpoints in groepen en stel toegangsrechten in op individueel of groepsniveau.
Module voor geplande toegang
Manage schema's en beleid voor wanneer gebruikers en groepen gebruikers toegang hebben tot bepaalde endpoints.
Splashtop Enterprise
Een Enterprise-Class Remote Computer Access Solution & Remote Support Tool
Remote Computer Monitoring and Management Securityfuncties
Endpoint Beveiligingsstatus
Bekijk de endpointsecurity-status voor Windows-computers die Bitdefender, Windows Defender, Kaspersky en meer draaien. Zorg ervoor dat uw endpoints beschermd zijn.
Configureerbare alerts
Stel alerts in om de computerstatus, software-installatie, geheugengebruik en meer te controleren. Alerts ontvangen via de Splashtop webconsole en/of per e-mail.
Systeeminventaris
Snapshots van Windows/Mac hardware en software inventaris bekijken en vergelijken. Changelogs bekijken. Download inventarislijsten van systeemhardware en -software.
Update Beheer
Windows up-to-date houden is essentieel voor de security en de performance. Bekijk, installeer en plan updates. Beschikbaar als scripts en taken.
Eventlogs Bekijken
Krijg snel toegang tot Windows eventlogs door op het tandwieltje naast een computer in de webconsole te klikken. Je hoeft niet op afstand naar de computer te gaan om problemen te bekijken en op te lossen.