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MSP is seen sitting at a desk and reviewing Splashtop's remote access security features

Remote Access Security Functies in Splashtop

Veilige Remote Access

De zakelijke producten van Splashtop zijn gebouwd om IT volledige controle te geven over het beveiligen van de data, terwijl gebruikers de flexibiliteit hebben om er overal toegang toe te hebben. De beveiligingsfuncties van Splashtop zijn met name van toepassing op organisaties die actief zijn in branches met strikte wet- en regelgeving waar controles op het gebied van dataprivacy en systeembeveiliging verplicht zijn.

Splashtop-beveiligingsfuncties helpen ook bij het naleven van HIPAA-, FERPA- en ISO 27001-regels.

Splashtop Security Features

  • Industriestandaard TLS 1.2 met AES 256-bit encryptie
  • Apparaatverificatie
  • Wachtwoordbeveiliging op meerdere niveaus
  • Tweestapsverificatie/twee-factor-authenticatie
  • Leeg scherm
  • Scherm automatisch vergrendelen
  • Time-out inactieve sessie
  • Melding van remotye verbinding
  • Controle kopiëren/plakken Controle bestandsoverdracht
  • Beheer van remote printen
  • Configuratie van de streamer
  • Proxyserver verificatie
  • Digitaal ondertekende toepassingen
  • Sessie-, bestandsoverdracht- en historylogs

Exclusieve Splashtop Enterprise-functies

User management icon

Automatische User Provisioning

Gebruik maken van System for Cross-domain Identity Management (SCIM) om automatische provisioning en deprovisioning van gebruikersaccounts te vergemakkelijken.

Remote computer management icon

Gedetailleerde machtigingen

IT-beheerders kunnen rolgebaseerde en gebruikersgebaseerde granulaire machtigingen opgeven voor functies als beheerde access, bestandsoverdracht, afdrukken op afstand, 2FA-handhaving en meer.


SSO and SAML integration key icon

SSO / SAML-integratie

Authenticatie met Okta, Azure AD, OneLogin, JumpCloud, Workspace ONE, G-Suite en meer voor vereenvoudigd toegangsbeheer.

Secure remote access management icon

Gebruikerstoegang en groepsbeheer

Wijs gebruikersrollen toe, organiseer endpoints in groepen en stel toegangsrechten in op individueel of groepsniveau.

Scheduled Access icon

Module voor geplande toegang

Manage schema's en beleid voor wanneer gebruikers en groepen gebruikers toegang hebben tot bepaalde endpoints.

Splashtop Enterprise

Een Enterprise-Class Remote Computer Access Solution & Remote Support Tool

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Remote Computer Monitoring and Management Securityfuncties

Security icon

Endpoint Beveiligingsstatus

Bekijk de endpointsecurity-status voor Windows-computers die Bitdefender, Windows Defender, Kaspersky en meer draaien. Zorg ervoor dat uw endpoints beschermd zijn.

Configurable Alerts icon

Configureerbare alerts

Stel alerts in om de computerstatus, software-installatie, geheugengebruik en meer te controleren. Alerts ontvangen via de Splashtop webconsole en/of per e-mail.

Info icon

Systeeminventaris

Snapshots van Windows/Mac hardware en software inventaris bekijken en vergelijken. Changelogs bekijken. Download inventarislijsten van systeemhardware en -software.

Update Management icon

Update Beheer

Windows up-to-date houden is essentieel voor de security en de performance. Bekijk, installeer en plan updates. Beschikbaar als scripts en taken.

Computer alert icon

Eventlogs Bekijken

Krijg snel toegang tot Windows eventlogs door op het tandwieltje naast een computer in de webconsole te klikken. Je hoeft niet op afstand naar de computer te gaan om problemen te bekijken en op te lossen.

SRS Premium

De veilige monitoring- en managementoplossing

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