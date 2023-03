Remote Access Security Functies in Splashtop

De zakelijke producten van Splashtop zijn gebouwd om IT volledige controle te geven over het beveiligen van de data, terwijl gebruikers de flexibiliteit hebben om er overal toegang toe te hebben. De beveiligingsfuncties van Splashtop zijn met name van toepassing op organisaties die actief zijn in branches met strikte wet- en regelgeving waar controles op het gebied van dataprivacy en systeembeveiliging verplicht zijn.

Splashtop-beveiligingsfuncties helpen ook bij het naleven van HIPAA-, FERPA- en ISO 27001-regels.