Efficiënter werken op afstand met Project Mercury van Wacom

De manier waarop we werken is de afgelopen jaren drastisch veranderd. De pandemie heeft de acceptatie van werken en samenwerking op afstand versneld, wat heeft geleid tot een grotere afhankelijkheid van technologie om teams met elkaar te verbinden en productiviteit mogelijk te maken.

Maar hoe zit het met creatieven die afhankelijk zijn van gespecialiseerde hardware en software om hun werk gedaan te krijgen? Kunstenaars, ontwerpers en ontwikkelaars hebben toegang nodig tot gespecialiseerde tools om de programma's en applicaties uit te voeren die nodig zijn voor hun werk. Het gebrek aan toegang tot gespecialiseerde apparatuur en software heeft hun vermogen om effectief op afstand te werken belemmerd.

Met name de traditionele virtualisatietechnologie maakt het flexibele gebruik van een lokaal Wacom-apparaat niet mogelijk om zowel een lokale als een externe omgeving gemakkelijk te besturen, wat vaak nodig is bij creatief werken op afstand.

Wacom heeft deze behoefte erkend en een innovatieve oplossing ontwikkeld: Project Mercury.

Project Mercury heeft tot doel artiesten, ontwerpers en ontwikkelaars beter veilig te verbinden met werkstations en servers met mogelijkheden die beter presteren dan het standaard thuiskantoor. Samen met Splashtop-software voor externe toegang stelt Project Mercury creatieven in staat hun Wacom-apparaten te gebruiken om efficiënter op afstand te werken.

Hoe werkt Project Mercury met Splashtop?

Project Mercury is samen met Splashtop de uitdaging aangegaan van traditionele virtualisatietechnologie die het gebruik van Wacom-apparaten lokaal verspeelt, waardoor het onmogelijk wordt om software aan beide uiteinden van de verbinding te bedienen. Met Project Mercury en Splashtop kunnen artiesten nu hun Wacom-tablet of -scherm gebruiken om tegelijkertijd software aan beide uiteinden van de verbinding te bedienen.

Bovendien worden lokaal ingestelde toepassingsspecifieke pen- en tabletinstellingen automatisch herkend in de externe omgeving, waardoor artiesten hun Wacom-apparaten op virtuele systemen kunnen gebruiken alsof het hun eigen lokale machine is.

Daarnaast kan de latency in de gevirtualiseerde omgeving, afhankelijk van factoren als internetsnelheid en afstand tussen host en client, een behoorlijke uitdaging vormen. Project Mercury heeft dit probleem aangepakt door een gepatenteerde technologie te ontwikkelen genaamd Mercury Inkline.

Deze technologie overbrugt de kloof tussen de lokale penpunt en de externe cursor door de lokale penpositie en de externe cursor te detecteren, het verschil op te vullen en de artiest betrokken te houden bij het creatieve proces, zonder de afleiding van uitvoeringsvertragingen.

Mercury Inkline geeft artiesten vertrouwen in hun slag die verloren kan gaan met een suboptimale ping-snelheid.

Hoe Project Mercury & Splashtop werken op afstand verbeteren

Project Mercury en Splashtop hebben een revolutie teweeggebracht in de werkervaring op afstand voor creatievelingen door hen de best-in-class ervaring te bieden die ze van Wacom verwachten terwijl ze op afstand werken.

In opstellingen met meerdere schermen stelt Project Mercury met Splashtop gebruikers in staat om door al hun monitoren te navigeren met behulp van Display Toggle. Deze ontwikkeling stelt artiesten in staat om hun Wacom-tablet naadloos en gelijktijdig te gebruiken op de lokale client en externe host.

Daarnaast kunnen creatieven met Project Mercury en Splashtop applicatie-instellingen voor verschillende creatieve tools zoals Adobe Photoshop, ZBrush en DaVinci Resolve aanpassen en delen tussen de klant en de host. Deze aanpassing is een aanzienlijke productiviteitsverbeteraar en tijdbesparing voor artiesten op meerdere creatieve gebieden, waardoor ze hun werk sneller en efficiënter kunnen doen.

Over Wacom

Wacom, een Japans bedrijf opgericht in 1983, is een toonaangevende fabrikant van digitale tablets en interactieve pendisplays. De producten van Wacom staan bekend om hun precisie, gevoeligheid en nauwkeurigheid, waardoor ze een essentieel hulpmiddel zijn voor kunstenaars en ontwerpers over de hele wereld. Het bedrijf heeft een langdurige reputatie op het gebied van kwaliteit en innovatie en loopt al bijna 40 jaar voorop op het gebied van digitale pentechnologie.

Over Splashtop

Splashtop is een softwarebedrijf voor externe desktops dat toonaangevende oplossingen biedt voor particulieren en bedrijven van elke omvang. Splashtop maakt veilige externe toegang tot werkstations mogelijk, waardoor gebruikers overal toegang hebben tot hun bestanden, applicaties en desktops. De externe desktoptechnologie van Splashtop is ontworpen om snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk te zijn, waardoor het een populaire keuze is voor bedrijven en particulieren over de hele wereld.

Bovendien won Splashtop onlangs de Product of the Year Award op NAB Show 2023, de toptentoonstelling in de uitzend-, media- en entertainmentindustrie. Splashtop verdiende de prijs vanwege zijn innovatieve oplossingen voor werken op afstand.

Begin vandaag

Kortom, Project Mercury zorgt voor een revolutie op het gebied van remote desktop-technologie voor makers die door Wacom worden aangedreven, en biedt artiesten een ervaring die zo lokaal mogelijk is.

Met zijn vermogen om de kloof tussen de lokale en externe omgeving te overbruggen, Wacom-tablets tegelijkertijd op een lokale en externe machine te gebruiken en lokale apparaatinstellingen in een externe omgeving in creatieve apps te ervaren, is Project Mercury klaar om de productiviteit en samenwerking in de industrie.

Project Mercury bevindt zich momenteel in Preview-testen voor Splashtop-gebruikers. Deze service is alleen beschikbaar voor beperkte WIN-WIN-systemen. Als u geïnteresseerd bent in het uitproberen van Project Mercury, neem dan contact op met uw Splashtop-vertegenwoordiger en vraag om te worden toegevoegd aan de wachtlijst voor Preview-testen.

Neem contact met ons op

Verwante content