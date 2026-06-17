Efficiënter werken op afstand met Project Mercury van Wacom

De manier waarop we werken is de afgelopen jaren drastisch veranderd. De coronacrisis heeft de acceptatie van werken en samenwerking op afstand versneld, wat heeft geleid tot een grotere afhankelijkheid van technologie om teams met elkaar te verbinden en productiviteit mogelijk te maken.
Maar hoe zit het met creatieve mensen die voor hun werk afhankelijk zijn van speciale hardware en software? Kunstenaars, ontwerpers en ontwikkelaars hebben toegang nodig tot gespecialiseerde tools om de programma's en applicaties die nodig zijn voor hun werk te kunnen gebruiken. Het gebrek aan toegang tot gespecialiseerde apparatuur en software heeft hun vermogen om effectief op afstand te werken belemmerd.
Met name de traditionele virtualisatietechnologie maakt het flexibele gebruik van een lokaal Wacom-apparaat - om zowel een lokale als een externe omgeving gemakkelijk te besturen - onmogelijk, terwijl dit vaak juist hard nodig is bij creatief werken op afstand.
Wacom heeft deze behoefte onderkend en een innovatieve oplossing ontwikkeld: Project Wacom.
Project Wacom heeft tot doel kunstenaars, ontwerpers en ontwikkelaars beter en veiliger te verbinden met werkcomputers en servers met mogelijkheden die beter presteren dan het standaard thuiskantoor. Samen met Splashtop remote access-software stelt Project Wacom creatieve mensen in staat om hun Wacom-devices te gebruiken om efficiënter op afstand te werken.
Hoe werkt Project Wacom met Splashtop?
Project Wacom heeft samen met Splashtop het probleem van traditionele virtualisatietechnologie aangepakt dat het gebruik van lokale Wacom-devices verhinderde, omdat het onmogelijk was om software lokaal en extern te gebruiken. Maar met Project Wacom en Splashtop kunnen kunstenaars nu hun Wacom-tablet of scherm gebruiken om software aan beide kanten van de verbinding tegelijkertijd te bedienen.
Bovendien worden lokaal ingestelde toepassingsspecifieke pen- en tabletinstellingen automatisch herkend in de externe omgeving, waardoor kunstenaars hun Wacom-apparaten op virtuele systemen kunnen gebruiken alsof het hun eigen lokale machine is.
Daarnaast kan latency in de gevirtualiseerde omgeving, afhankelijk van factoren zoals internetsnelheid en afstand tussen host en client, een aanzienlijke uitdaging vormen. Project Wacom heeft dit probleem aangepakt door een eigen technologie te ontwikkelen: Wacom Inkline.
Deze technologie overbrugt de kloof tussen de lokale penpunt en de externe cursor door de lokale penpositie en de externe cursor te detecteren, het verschil op te vullen en de kunstenaar in zijn creatieve proces te houden, zonder de afleiding van vertragingen in de performance.
Wacom Inkline laat kunstenaars met vertrouwen tekenen, zelfs in omgevingen met een mindere internetsnelheid.
Hoe verbeteren Project Wacom en Splashtop werken op afstand?
Project Wacom en Splashtop hebben een revolutie teweeggebracht in de remote werkervaring van creatieve mensen door hen de best mogelijke ervaring te bieden die ze van Wacom mogen verwachten tijdens het werken op afstand.
In set-ups met meerdere schermen stelt Project Wacom met Splashtop gebruikers in staat om op al hun monitoren te werken met behulp van Display Toggle. Deze ontwikkeling stelt mensen in staat om hun Wacom-tablet naadloos en gelijktijdig te gebruiken op de lokale client en externe host.
Daarnaast stellen Project Wacom en Splashtop creatieve mensen in staat om software-instellingen voor verschillende creatieve tools, zoals Adobe Photoshop, ZBrush en DaVinci Resolve, aan te passen en te delen tussen de client en de host. Deze aanpassingsmogelijkheden verhogen de productiviteit aanzienlijk schelen veel tijd voor mensen in allerlei creative beroepen, omdat ze hun werk sneller en efficiënter kunnen doen.
Over Wacom
Wacom, een Japans bedrijf opgericht in 1983, is een toonaangevende fabrikant van digitale tablets en interactieve pendisplays. De producten van Wacom staan bekend om hun precisie, gevoeligheid en nauwkeurigheid, waardoor ze een essentieel hulpmiddel zijn voor kunstenaars en ontwerpers over de hele wereld. Het bedrijf heeft een langdurige reputatie op het gebied van kwaliteit en innovatie en loopt al bijna 40 jaar voorop op het gebied van digitale pentechnologie.
Over Splashtop
Splashtop is een remote desktopsoftwarebedrijf dat toonaangevende oplossingen biedt voor particulieren en bedrijven van elke omvang. Splashtop maakt veilige remote access tot werkcomputers mogelijk, waardoor gebruikers overal toegang hebben tot hun bestanden, applicaties en computers. De remote desktoptechnologie van Splashtop is ontworpen om snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk te zijn, waardoor het een populaire keuze is voor bedrijven en particulieren over de hele wereld.
Bovendien won Splashtop onlangs de Product of the Year Award op NAB Show 2023, de belangrijkste beurs in de broadcast-, media- en entertainmentindustrie. Splashtop ontving de prijs dankzij zijn innovatieve oplossingen voor werken op afstand.
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Kortom, Project Wacom brengt een revolutie teweeg in remote desktoptechnologie voor Wacom-gebruikers en biedt kunstenaars een ervaring die precies hetzelfde is als lokaal werken
Door de kloof tussen de lokale en externe omgeving te overbruggen, door Wacom-tablets tegelijkertijd op een lokale en externe machine te gebruiken en lokale apparaat- en software-instellingen in een externe omgeving te gebruiken, is Project Wacom klaar om de productiviteit en samenwerking in de industrie aanzienlijk te verbeteren.
Project Wacom wordt momenteel getest in een Preview-versie voor Splashtop gebruikers. Deze service is alleen beschikbaar voor een beperkt aantal WIN-WIN-systemen. Als u Project Wacom wilt uitproberen, neem dan contact op met uw Splashtop-vertegenwoordiger en vraag of u op de wachtlijst voor Preview testen geplaatst kunt worden.
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