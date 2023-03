Is Remote Desktop veilig?

Het veilig maken van remote desktop begint met het kiezen van een goede remote desktop oplossing boven RDP en VPN, en het volgen van deze best practices op het gebied van security.

In de afgelopen jaren zijn de pogingen om de beveiliging van een netwerk te omzeilen via remote desktop meer dan verdrievoudigd. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat uw remote desktop verbindingen veilig zijn en de veiligheid van de rest van uw systeem niet in gevaar brengen. Weet u hoe u kunt garanderen dat uw gebruik van zulke hulpmiddelen veilig is?

Hieronder hebben we gedetailleerde informatie over hoe u veilig verbinding kunt maken met een remote computer. We hebben ook tips en advies verzameld over hoe u ervoor kunt zorgen dat uw organisatie beschermd is tegen zulke kwaadwillenden. Dus lees verder en pas het geleerde toe op uw organisatie.

Wat is veiliger? Remote desktop, RDP of VPN?

Veel organisaties gebruiken het remote desktop protocol (RDP) of virtual private network (VPN) voor het dagelijkse werk. Een remote access-oplossing zoals Splashtop, is echter veel veiliger dan RDP en VPN's, waardoor Splashtop een beter alternatief is voor RDP/VPN.

RDP

Ten eerste is RDP bepaald geen nieuwe technologie. Toen het voor het eerst werd gemaakt, gebruikte men RDP voor toegang tot de computers van een systeem zonder fysiek in dezelfde ruimte te hoeven zijn.

Zo maakten IT-managers gebruik van RDP om hun dagelijkse werk zo gemakkelijk mogelijk te kunnen doen. Ze konden zelfs veel onderhoudstaken uitvoeren vanaf een speciale computer in een IT-ruimte of iets dergelijks.

Toen netwerksystemen volwassen werden, werd het duidelijk dat zo'n systeem openstond voor misbruik door kwaadwillenden. Daarom begon het IT-personeel meer beschermingslagen toe te voegen, zoals het gebruik van firewalls of toestemmingslijsten op het netwerk, waardoor ze moeilijker te beheren en up-to-date te houden waren.

VPN

VPN is geen nieuw hulpmiddel. Het heeft zijn eigen gebreken die lijken op die van een RDP en deze gebreken bestaan bovendien al lang.

Kortom, u moet voorzichtig zijn met het gebruik van een VPN door een werknemer voor toegang tot uw interne systeem. Dat komt omdat u niet zeker kunt weten of hun systeem veilig is of niet.

Toegangsbeveiliging is slechts zo sterk als de zwakste schakel, en als u geen controle heeft over één van die schakels, dan blijft die altijd zwak.

Bovendien moet u erop vertrouwen dat de IT-afdeling een VPN correct heeft geconfigureerd. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat een VPN veilig is, gebeuren er fouten en kunt u niet altijd de zekerheid hebben dat het bepaalde mensen buiten de deur houdt.

Veilige remote access software

Wanneer u veilige remote desktop software gebruikt, kun u zichzelf gemakkelijker beschermen tegen gevaren. Een speciale tool kan naast uw bestaande systemen werken en beschikt zeer waarschijnlijk over eigen methoden om een netwerk te beveiligen.

Is Remote Desktop-software veilig?

Ja. Er zijn weliswaar veel veilige remote access oplossingen op de markt, maar sommige zijn beter dan andere.

We raden Splashtop remote desktop-software aan. Dit stuk technologie is een van de veiligste op de markt.

U moet weten dat Splashtop in vergelijking met VPN en RDP veel functies heeft om u veilig te houden. Deze omvatten:

App-beveiliging – Alle remote sessies via de speciale app krijgen geavanceerde bescherming. Dit gebeurt via transport layer security, inclusief TLS 1.2.

Versleutelde remote verbindingen - De remote desktopsoftware van Splashtop maakt gebruik van geavanceerde 256-bit AES-codering. Dit helpt om elke gegevensoverdracht veilig te houden.

U kunt er zeker van zijn dat niemand de informatie en bestanden die u tijdens een remote sessie opent kan bespioneren.

Twee-factor-authenticatie - Het Splashtop-platform vereist dat u bevestigt wie u bent voordat u zich aanmeldt. Dit zorgt ervoor dat altijd de juiste persoon verbinding maakt met de remote computer.

Apparaatverificatie – Voordat u de remote desktop software gebruikt, moet u een specifiek apparaat (of apparaten) die toegang hebben registreren. Als een ander apparaat verbinding probeert te maken, moet het apparaat eerst door de gebruiker worden geverifieerd.

Best practices voor remote desktopsecurity

Er zijn specifieke dingen die u kunt doen om ervoor te zorgen dat uw verbinding veilig blijft. Als u zich afvraagt hoe u remote access kunt beveiligen, dan volgt hieronder een lijst om u te helpen.

Sterke wachtwoorden – Dwing gebruikers om alleen wachtwoorden te hebben als ze aan een reeks criteria voldoen. Dit mogen zowel hoofdletters als niet-hoofdletters zijn, met minimaal één cijfer en één ander teken.

Stel tweefactorauthenticatie in – Zorg ervoor dat mensen hun identiteit moeten bevestigen via een secundaire methode bovenop hun wachtwoord. Hiervoor is mogelijk hun telefoon nodig of het kan via een andere methode gebeuren als u over de technologie beschikt.

Houd uw software up-to-date – Zorg ervoor dat alle computers, evenals de systemen zelf, de nieuwste versies van het besturingssysteem gebruiken. Dit geldt ook voor het installeren van eventuele recente beveiligingsupdates om ervoor te zorgen dat recente inbreuken worden verholpen.

Toegangsbeheer inschakelen – Zorg ervoor dat u over het beleid beschikt om te garanderen dat de gebruikers die toegang hebben tot uw systeem de juiste zijn.

Laat Splashtop ervoor zorgen dat uw remote desktop oplossing veilig is

U zou nu veel beter moeten begrijpen hoe u ervoor kunt zorgen dat uw remote desktop software zo veilig mogelijk is. Met een beetje geluk beseft u ook dat wat wij bieden tot de beste bescherming op de markt behoort. Het is het juiste moment om meer te weten te komen over Splashtop security.

Probeer Splashtop gratis uit om te zien hoe u overal toegang heeft tot uw computers met een remote desktop oplossing die u beschermt.