Splashtop Toegang op Afstand - Snelle en veilige externe computertoegang

Met Remote Access, of remote desktop, kunt u vanaf een ander apparaat uw computer op afstand bedienen en gebruiken alsof u er zelf achter zit. Productief blijven terwijl u thuis of onderweg werkt is nog nooit zo eenvoudig geweest. Alles wat u nodig heeft is een internetverbinding en u kunt uw computer overal ter wereld op afstand benaderen, op al uw computers, tablets of mobiele apparaten, en op elk moment.