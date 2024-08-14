Splashtop Toegang op Afstand - Snelle en veilige externe computertoegang

Snelle & veilige remote access-software: Splashtop
Werk op afstand, verhoog de productiviteit en werk overal ter wereld samen
Versterk uw workflow met Splashtop: Veilige remote access voor de moderne wereld
In de snelle wereldeconomie van vandaag neemt remote access een steeds belangrijkere plaats in voor zowel bedrijven als particulieren. Of het nu gaat om thuiswerken, samenwerken met teamleden op verschillende locaties of het bieden van remote IT-support aan klanten of collega's, de mogelijkheid om op afstand toegang te krijgen tot computers en bestanden is essentieel voor productiviteit en efficiëntie.
Splashtop is een toonaangevende leverancier van remote accessoplossingen waarmee gebruikers overal ter wereld veilig toegang hebben tot hun computers en apparaten. Met de remote access-software van Splashtop kunnen gebruikers thuis, onderweg of op reis werken en gemakkelijk toegang krijgen tot hun belangrijke bestanden en software.
4 Belangrijkste voordelen van Splashtop remote access-software
Toegenomen productiviteit
Met de remote accessoplossingen van Splashtop kunnen gebruikers overal en altijd werken, wat de productiviteit en de balans tussen werk en privé kan verbeteren.
Zeer veilig
De remote accessoplossingen van Splashtop maken gebruik van geavanceerde encryptie- en securityprotocollen om ervoor te zorgen dat verbindingen veilig en privé zijn.
Ondersteuning voor meerdere platforms
Gebruik elk apparaat om toegang te krijgen tot uw computers, tablets en mobiele apparaten. Splashtop ondersteunt Windows-, Mac-, Linux-, iOS-, Android- en Chrome-besturingssystemen.
Lagere kosten
De remote accessoplossingen van Splashtop kunnen de behoefte aan reizen verminderen, wat bedrijven tijd en geld kan besparen.
Stap over van LogMeIn Pro, TeamViewer of GoToMyPC
Bespaar elk jaar tussen de 70 en 90 procent
Waarom 30 miljoen gebruikers vertrouwen op Splashtop voor naadloze remote access
EENVOUDIG IN GEBRUIK
Splashtop remote accessoplossingen zijn ontworpen om gebruiksvriendelijk en eenvoudig instelbaar te zijn. Met een eenvoudig download- en installatieproces kunnen gebruikers snel toegang krijgen tot hun computers. De intuïtieve interface van Splashtop maakt het ook gemakkelijk om te navigeren en instellingen aan te passen, waardoor gebruikers efficiënter en productiever kunnen werken.
Onbeperkte toegang & apparaten
Met platformonafhankelijke ondersteuning voor Windows, Mac, Linux, iOS, Android en Chrome OS hebben gebruikers vanaf elk apparaat met een internetverbinding toegang tot hun computers en bestanden. Deze flexibiliteit stelt gebruikers in staat om op het apparaat van hun keuze te werken en zonder enige beperking op afstand toegang te krijgen tot hun bestanden en applicaties.
Snelle verbindingen
Als u eenmaal in een remote sessie zit, heeft u echt het gevoel dat u achter uw externe computer zit. De remote access-software van Splashtop is ontworpen voor snelle performance, met verbindingen met lage latency waarmee gebruikers naadloos en efficiënt kunnen werken.
Beste tools en functies
Profiteer van snelle en betrouwbare remote access, aanpasbare instellingen en functies zoals afdrukken op afstand en bestandsoverdracht. Splashtop bevat ook geavanceerde functies zoals twee-factor-authenticatie, opnieuw opstarten op afstand en sessie-opname, waardoor gebruikers een uitgebreide en veilige remote accessoplossing krijgen.
Hoogwaardig
De remote access en supportsoftware van Splashtop biedt de beste waarde voor particulieren en bedrijven, met betaalbare prijzen en een reeks functies die voldoen aan de behoeften van alle gebruikers. Met de remote access-software van Splashtop kunnen gebruikers hun productiviteit verhogen, effectiever samenwerken en hun doelen bereiken tegen een betaalbare prijs.
Veilige remote acces
Splashtop remote desktop access is veiliger dan RDP en VPN producten. Splashtop verbindingen zijn volledig beveiligd, zelfs op openbare Wi-Fi, waardoor het een veel beter VPN-alternatief is. Bovendien voldoet Splashtop aan diverse industriële voorschriften en normen (waaronder HIPAA). U kunt erop vertrouwen dat uw verbindingen en gegevens veilig zijn. Meer informatie over de beveiliging van Splashtop.
Ontdek alle functies van Splashtop remote access-software
- Remote access op elk koment
- Desktop, tablet en mobiele apps
- Onbeperkt aantal apparaten om op afstand van te maken
- Cross-platform ondersteuning
- Multi naar multi monitor
- Chat
- Afdrukken, ontwaken en herstarten op afstand
- Sessie-opname
- Grouping
- Gebruikersbeheer
- Versleutelde remote access-sessies
- Apparaatverificatie
- Verificatie in twee stappen
- ...en veel meer
Er is geen verplichting of creditcard vereist om uw gratis proefperiode te starten. Meld u gewoon aan en u bent klaar om te beginnen. Klik op de onderstaande knop om uw gratis proefperiode van Splashtop Remote Access Pro te starten. U krijgt op afstand toegang tot maximaal 10 Windows- en Mac-computers vanaf een onbeperkt aantal Windows-, Mac-, iOS-, Android- en Chromebook-devices. En u krijgt alle hierboven genoemde functies. Het instellen duurt slechts enkele minuten.
Van onze tevreden klanten
Ik wil jullie gewoon laten weten dat ik jullie product geweldig vind! Ik was vroeger een LogMeIn gebruiker. Die hebben onlangs hun prijzen tot een krankzinnig niveau verhoogd, waardoor ik gedwongen werd om alternatieven te zoeken. Ik had nog nooit van jullie bedrijf gehoord, maar Google bracht me op jullie site... en ik ben zeer enthousiast... zowel over de eenvoudige gebruikersinterface, betrouwbaarheid als de redelijke prijs voor jullie service. Ik ben blij dat ik jullie en jullie product heb gevonden en ga alsjeblieft zo door!
Jonathan Stone - Stone Consulting Group
Van onze tevreden klanten
Ik heb met GoToMyPC en LogMeIn gewerkt en Splashtop is een veel beter product. Het gebruiksgemak, de mogelijkheid om bepaalde computers toe te wijzen aan bepaalde gebruikers en de mogelijkheid om in te loggen op een pc vanaf een telefoon of tablet en een computer.
Frank Steesnaes - Piek Bedrijfsresultaten
Van onze tevreden klanten
WOW. Splashtop business is de beste investering die ik ooit heb gedaan, en het wordt steeds beter. Hoe komt TeamViewer ermee weg om $500 per jaar in rekening te brengen? Jullie zijn geweldig!!!!!!!
Frank Steesnaes - Peak Business Performance
Van onze tevreden klanten
Ik heb andere opties zoals LogMeIn, TeamViewer, enz. gebruikt en heb ontdekt dat Splashtop het snelst en meest betrouwbaar is. De mensen die ondersteuning nodig hebben, vinden de ondersteunende software ook een van de gemakkelijkste om te gebruiken en het werkt gewoon.
Michael Tott - Fore Computers
Van onze tevreden klanten
Ik heb overal toegang tot mijn werkdesktop en werk met vertrouwen. Dit geeft me de flexibiliteit die ik nodig heb om werk en privé te kunnen combineren.
Bobby Bottom - Geïntegreerde Elektrica
Ontdek de perfecte remote accessoplossing met Splashtop
Of u nu een thuiswerker, IT-manager, systeembeheerder, helpdeskmedewerker of een MSP bent, met Splashtop kunt u over de perfecte remote accessoplossing voor uw behoeften beschikken. Leer hieronder meer over onze zakelijke producten en begin gratis met een van hen met onze vrijblijvende, 7-dagen gratis proefperiode.
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