Gegevensbescherming garanderen in het tijdperk van toegang op afstand

Het tegengaan van cyberaanvallen wordt steeds uitdagender, en de toename van werken op afstand voegt een extra laag van complexiteit toe aan de beveiliging. Man-in-the-middle-attacks en spearphishing-campagnes nemen toe, dus het is belangrijk dat iedereen waakzaam blijft en begrijpt welke stappen nodig zijn om gegevensbescherming te garanderen, zowel persoonlijk als professioneel.
Remote access-software veilig gebruiken
Bij correct gebruik is het delen van gegevens van de ene computer naar de andere via remote access-software net zo veilig als het persoonlijk gebruik van één computer. Beschouw het gebruik van remote access-software als een uitbreiding van een bestaand apparaat. Door de best practices op het gebied van cybersecurity te volgen bij het gebruik van remote access-software, kunt u uw team beschermen tegen de meeste cyberdreigingen.
Houd er bij het kiezen van remote access-software rekening mee dat het voldoet aan de belangrijkste beveiligingsvoorschriften en nalevingsregels. Wettelijke regelgeving zoals AVG en SOC2-compliance vereisen dat softwarebedrijven zich aan bepaalde richtlijnen houden als het gaat om persoonlijke gegevens en de manier waarop informatie wordt opgeslagen en beschermd. Zorg ervoor dat de software die u kiest aan deze vereisten voldoet om de security te behouden.
Hoe u gegevens kunt beschermen in het tijdperk van remote access
Het introduceren van remote access in uw werkruimte zou geen groot verschil moeten maken in de dagelijkse werkzaamheden van uw team als het gaat om security. Hier zijn drie dingen die u kunt doen om de datasecurity te beschermen.
Breng een fundamenteel beleid voor externe toegang tot stand
Wanneer u voor de eerste keer een beleid voor remote access implementeert, is het van essentieel belang dat u het voor uw werknemers duidelijk maakt welk gedrag wel en niet acceptabel is bij het werken op afstand. U wilt bijvoorbeeld beperken met wat voor soort netwerken uw werknemers verbinding kunnen maken. Werken in een koffiebar of op een openbaar netwerk kan enige zorgen met betrekking tot de beveiliging veroorzaken. Daarom is het belangrijk om dit soort informatie in een beleid voor remote access te zetten.
Wanneer u uw medewerkers kennis laat maken met uw nieuwe remote access-software, zorg er dan voor dat u duidelijke, stapsgewijze instructies geeft over welke software u gebruikt, hoe deze eruit ziet en hoe deze werkt. Als uw IT-team andere software voor remote access gebruikt, zorg er dan voor dat werknemers weten hoe dat proces eruit ziet. Dit kan potentiële spearphishing-pogingen en downloads van andere verdachte software die de gegevensbeveiliging kunnen beïnvloeden, helpen beperken.
Handhaaf regelmatig beveiligde gegevensprocessen, zelfs wanneer het niet over remote access gaat
Het creëren van een algemeen, consistent databeleid zal de securitypraktijken bij het werken op afstand helpen versterken. Hoewel het belangrijk is om specifiek naar remote access te kijken, zal het aannemen van algemeen securitybeleid als geheel, veel doen om potentiële dreigingen te beperken.
Het classificeren van belangrijke bedrijfsgegevens op basis van ‘need-to-know’ kan bijvoorbeeld de kans minimaliseren dat cybercriminelen een aanval doen. Wanneer u het aantal medewerkers dat toegang heeft tot bepaalde informatie reduceert, minimaliseert dit het aantal doelwitten waarop een crimineel zich kan richten.
Het doorvoeren van regelmatige beveiligingsupdates, zoals consistente wachtwoordwijzigingen en het vereisen van meervoudige authenticatie, zorgt ervoor dat de juiste mensen toegang hebben tot de juiste gegevens. U kunt zelfs nog een stap verder gaan en een extern USB-beveiligingsapparaat nodig maken, zoals een Yubi-key, om ervoor te zorgen dat er meerdere verificatielagen aanwezig zijn om toegang te krijgen tot specifieke gegevens.
Als u dit beveiligingsniveau toepast wanneer u op afstand toegang krijgt tot apparaten, creëert u een algehele security-infrastructuur waar men moeilijk doorheen kan komen zonder geverifieerd te zijn. Door deze best practices zelf toe te passen en ervoor te zorgen dat werknemers deze regels altijd naleven, kunnen goede securitygewoonten worden ontwikkeld. Hoe beter de securitygewoonten van uw medewerkers zijn, hoe veiliger uw gegevens blijven, of u nu persoonlijk of op afstand werkt.
Gebruik eenvoudige en veilige remote accesstools
Wanneer u remote access-software gebruikt, is het belangrijk om te weten of de gegevensoverdracht tussen de twee apparaten zowel onderweg als in rust gecodeerd is. De juiste remote access-software moet eenvoudig te gebruiken zijn voor alle betrokkenen, van IT-managers tot en met een medewerker die op afstand werkt.
Eenvoud in een remote accesstool is belangrijk; u wilt niet dat het voor uw medewerkers al te ingewikkeld wordt om toegang te krijgen tot wat ze nodig hebben. Een te ingewikkeld product kan leiden tot frustraties, een toename van het aantal ticketoproepen naar IT en onbedoeld misbruik van de software. Wanneer uw medewerkers niet weten hoe ze de remote access software correct moeten gebruiken, kan dit voor kwetsbaarheden in uw proces zorgen.
Gegevens veilig houden met Splashtop Enterprise
Wanneer u een beleid voor remote access opstelt, moet u Splashtop Enterprise zeker overwegen. Splashtop Enterprise biedt remote access voor werknemers, en biedt ook belangrijke remote supportfuncties, speciaal bedoeld voor het behouden en verbeteren van de efficiëntie van het IT-team. Splashtop Enterprise voldoet ook aan belangrijke regelgeving zoals SOC2 en ISO/IEC 27001, terwijl de interface gebruiksvriendelijk blijft en een onnodig ingewikkelde tech-stack voor IT-teams wordt voorkomen.
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